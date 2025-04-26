Сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре в девятиэтажке в Барнауле

Еще 13 жильцов эвакуировались самостоятельно

26 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Пожар на улице Юрина / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар в квартире на восьмом этаже жилой девятиэтажки потушили на улице Юрина в Барнауле. Там горел балкон и личные вещи в комнате на площади около 15 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

На месте работали девять человек личного состава, а в зоне задымления разведку и тушение вели два звена газодымозащитников.

Бойцы спасли трех человек, еще 13, включая двух детей, эвакуировались сами.

Предполагаемая причина произошедшего – неосторожность при курении. Возгорание началось на балконе, когда хозяев не было дома.