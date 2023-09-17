Пожилого мужчину почти месяц не могут найти в Барнауле
Волонтеры просят у очевидцев помощи в поисках
17 сентября 2023, 14:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле месяц ведутся поиски пропавшего 63-летнего мужчины. Об этом сообщили в отряде "Лиза Алерт".
Александр Патраков ушел из дома 18 августа и до сих пор его местоположение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой. Был одет в синюю куртку и джинсы.
Поисковики просят помощи у тех, кто мог видеть пропавшего. Можно позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
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