Пожилого мужчину почти месяц не могут найти в Барнауле

Волонтеры просят у очевидцев помощи в поисках

17 сентября 2023, 14:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле месяц ведутся поиски пропавшего 63-летнего мужчины. Об этом сообщили в отряде "Лиза Алерт".

Александр Патраков ушел из дома 18 августа и до сих пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой. Был одет в синюю куртку и джинсы.

Поисковики просят помощи у тех, кто мог видеть пропавшего. Можно позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.