Пожилой мужчина насмерть разбился на алтайской трассе

Он не справился с управлением и угодил в кювет

27 ноября 2023, 07:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

76-летний мужчина насмерть разбился на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Смертельная авария произошла на 82-м километре автодороги К-02 Павловск – Камень-на-Оби. Пенсионер за рулем "Москвича" не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии водитель "Москвича" скончался на месте. Других пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на бийской трассе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.