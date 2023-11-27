Пожилой мужчина насмерть разбился на алтайской трассе
Он не справился с управлением и угодил в кювет
27 ноября 2023, 07:14, ИА Амител
Фото: pxhere.com
76-летний мужчина насмерть разбился на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Смертельная авария произошла на 82-м километре автодороги К-02 Павловск – Камень-на-Оби. Пенсионер за рулем "Москвича" не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.
В результате аварии водитель "Москвича" скончался на месте. Других пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на бийской трассе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
17:49:42 27-11-2023
и сколько 70+ читает ваш сайт?? мы то давно в теме, что старше 60 только с водителем или на такси
18:21:23 27-11-2023
Leya (17:49:42 27-11-2023) и сколько 70+ читает ваш сайт?? мы то давно в теме, что стар... Прежде всего следует рассматривать именно сложные погодные условия, а возраст в данном случае уже вторичен. Сколько молодняка слетает с трассы, причем, даже в хорошую погоду, а сколько водителей женщин не справляются с простейшими ситуациями на дорогах?