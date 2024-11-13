Пожилой мужчина погиб при пожаре в алтайском селе
Инцидент случился в Краснощековском районе
13 ноября 2024, 14:21, ИА Амител
Пожар в селе Усть-Чагырка / Фото: МЧС Алтайского края
Пожилой мужчина погиб во время пожара в Краснощековском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился утром 13 ноября в селе Усть-Чагырка. Там горел частный жилой дом.
На месте работали шесть человек личного состава на трех пожарных машинах. Пламя потушили на площади 70 "квадратов".
"Огнем повреждены стены, перекрытия и крыша дома, а также личные вещи. При тушении пожара специалистами МЧС России обнаружено тело пожилого мужчины", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина – неосторожно обращение с огнем.
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