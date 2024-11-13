Пожилой мужчина погиб при пожаре в алтайском селе

Инцидент случился в Краснощековском районе

13 ноября 2024, 14:21, ИА Амител

Пожар в селе Усть-Чагырка / Фото: МЧС Алтайского края

Пожилой мужчина погиб во время пожара в Краснощековском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился утром 13 ноября в селе Усть-Чагырка. Там горел частный жилой дом.

На месте работали шесть человек личного состава на трех пожарных машинах. Пламя потушили на площади 70 "квадратов".

"Огнем повреждены стены, перекрытия и крыша дома, а также личные вещи. При тушении пожара специалистами МЧС России обнаружено тело пожилого мужчины", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина – неосторожно обращение с огнем.