Пожилой водитель врезался в камень у дороги и попал в больницу на Алтае
ДТП произошло в Майминском районе
21 марта 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Майминском районе в результате съезда с дороги пострадал водитель иномарки, сообщили в МВД по Республике Алтай.
Авария случилась 20 марта около 13:00. 68-летний водитель Nissan Qashqai при движении со стороны Манжерока в направлении села Барангол не учёл дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и слетел с дороги на камень.
Автомобилиста госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
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