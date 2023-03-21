Пожилой водитель врезался в камень у дороги и попал в больницу на Алтае

ДТП произошло в Майминском районе

21 марта 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Майминском районе в результате съезда с дороги пострадал водитель иномарки, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 20 марта около 13:00. 68-летний водитель Nissan Qashqai при движении со стороны Манжерока в направлении села Барангол не учёл дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и слетел с дороги на камень.

Автомобилиста госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.