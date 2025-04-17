Пожилой житель Карелии зарезал знакомого во время ссоры

Тело погибшего нашли в квартире с колото-резаными ранениями

17 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

61-летнего жителя Кондопога в Карелии подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщает "Карел Inform" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК).

14 апреля в квартире дома в Октябрьском переулке обнаружили тело местного жителя, который ушел из жизни насильственным путем. На его трупе нашли по меньшей мере три колото-резаных ранения.

Подозреваемым стал его пожилой знакомый. Известно, что он нанес смертельные ранения мужчине во время ссоры. Преступник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.