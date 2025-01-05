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В Карелии автобус, полный туристов, вылетел в кювет и опрокинулся. Есть пострадавшие

За пассажирами, получившими тяжелые травмы, вылетел вертолет

05 января 2025, 18:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России
Место происшествия / Фото: МЧС России

В Карелии произошло ДТП с большим количеством пострадавших. Туристический автобус, в котором было много пассажиров, слетел в кювет и опрокинулся. Сообщается, что есть тяжело травмированные, их готовят к транспортировке вертолетом.

Все, что известно о ДТП с туристическим автобусом в Карелии, – в материале amic.ru.

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Что за ДТП произошло в Карелии?

Туристический автобус с большим количеством пассажиров в салоне съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на территории Питкярантского округа в Республике Карелия. В МЧС России уточнили, что ДТП случилось на 302-м километре автодороги А-121.
Известно, что туристы в результате происшествия получили тяжелые травмы.
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Сколько людей находилось в туристическом автобусе в момент ДТП?

По данным МЧС, в транспорте находилось 43 человека, в том числе четыре ребенка.
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Сколько туристов пострадало в ДТП в Карелии?

МЧС сообщает о семи пострадавших. Но это предварительные данные – количество может увеличиться.
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В каком состоянии находятся пострадавшие и какую помощь им оказывают?

Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, у пострадавших переломы конечностей. Также кто-то из пассажиров получил травму грудной клетки.

"Пострадавшие – жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа", – написал глава карельского Минздрава.

Охлопков сообщил, что на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи из двух районных больниц неподалеку.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Держу на контроле", – подчеркнул чиновник. Чуть позже министр сообщил, что за пострадавшими, которым требуется лечение в специализированном стационаре, отправится вертолет. Бригаду врачей будет руководить главный внештатный реаниматолог республики.

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Из-за чего произошло ДТП с туристическим автобусом в Карелии?

Пока информации об этом нет. Прокуратура Питкярантского района уже начала проверку по факту дорожного происшествия. 

"Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении ведомства.

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