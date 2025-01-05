В Карелии автобус, полный туристов, вылетел в кювет и опрокинулся. Есть пострадавшие
За пассажирами, получившими тяжелые травмы, вылетел вертолет
05 января 2025, 18:02, ИА Амител
В Карелии произошло ДТП с большим количеством пострадавших. Туристический автобус, в котором было много пассажиров, слетел в кювет и опрокинулся. Сообщается, что есть тяжело травмированные, их готовят к транспортировке вертолетом.
Все, что известно о ДТП с туристическим автобусом в Карелии, – в материале amic.ru.
Что за ДТП произошло в Карелии?
Сколько людей находилось в туристическом автобусе в момент ДТП?
Сколько туристов пострадало в ДТП в Карелии?
В каком состоянии находятся пострадавшие и какую помощь им оказывают?
"Пострадавшие – жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа", – написал глава карельского Минздрава.
Охлопков сообщил, что на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи из двух районных больниц неподалеку.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Держу на контроле", – подчеркнул чиновник. Чуть позже министр сообщил, что за пострадавшими, которым требуется лечение в специализированном стационаре, отправится вертолет. Бригаду врачей будет руководить главный внештатный реаниматолог республики.
Из-за чего произошло ДТП с туристическим автобусом в Карелии?
"Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении ведомства.
Комментарии 0