За пассажирами, получившими тяжелые травмы, вылетел вертолет

05 января 2025, 18:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России

В Карелии произошло ДТП с большим количеством пострадавших. Туристический автобус, в котором было много пассажиров, слетел в кювет и опрокинулся. Сообщается, что есть тяжело травмированные, их готовят к транспортировке вертолетом.

Все, что известно о ДТП с туристическим автобусом в Карелии, – в материале amic.ru.

1 Что за ДТП произошло в Карелии? Туристический автобус с большим количеством пассажиров в салоне съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на территории Питкярантского округа в Республике Карелия. В МЧС России уточнили, что ДТП случилось на 302-м километре автодороги А-121. Известно, что туристы в результате происшествия получили тяжелые травмы.

2 Сколько людей находилось в туристическом автобусе в момент ДТП? По данным МЧС , в транспорте находилось 43 человека, в том числе четыре ребенка.

3 Сколько туристов пострадало в ДТП в Карелии? МЧС сообщает о семи пострадавших. Но это предварительные данные – количество может увеличиться.

4 В каком состоянии находятся пострадавшие и какую помощь им оказывают? Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, у пострадавших переломы конечностей. Также кто-то из пассажиров получил травму грудной клетки. "Пострадавшие – жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа", – написал глава карельского Минздрава. Охлопков сообщил, что на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи из двух районных больниц неподалеку. "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Держу на контроле", – подчеркнул чиновник. Чуть позже министр сообщил, что за пострадавшими, которым требуется лечение в специализированном стационаре, отправится вертолет. Бригаду врачей будет руководить главный внештатный реаниматолог республики.