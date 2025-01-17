НОВОСТИПроисшествия

Пожилую пассажирку высадили из электрички ночью посреди леса в Барнауле

Прокуратура начала проверку, а РЖД ищет женщину, чтобы лично извиниться за инцидент

17 января 2025, 17:21, ИА Амител

Лес ночью / Фото: unsplash.com / Neil Rosenstech
Лес ночью / Фото: unsplash.com / Neil Rosenstech

Пожилого пассажира высадили из электрички не на той станции в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба барнаульской транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку инцидента, который произошел 13 января.

Причиной послужил пост о пожилой женщине, который опубликовали в сообществе Barnaul 22. 13 января она ехала в пригородном поезде Барнаул – Алейск и ей нужно было выйти на станции Ползуново. Пенсионерка села в последний вагон и заранее предупредила проводницу, чтобы та не забыла открыть ей дверь. По словам автора публикации, проводница отправила старушку в следующий вагон. Там пассажир предупредила другую проводницу и заранее вышла в тамбур.

Когда поезд остановился на станции Ползуново, дверь на выход никто не открыл. Женщина стала звать проводницу, но никто не пришел. Тогда она побежала в другой тамбур, но из-за короткой стоянки она не успела выйти, а проводница закрыла дверь перед ней.

"На мольбы мамы сорвать стоп-кран и выпустить ее, проводница ответила, что мама пошла не в тот тамбур, а стоп-кран срывать не будет, потому что премии лишат, а зарплата всего 30 тысяч", – заявила автор поста по имени Елена.

По словам женщины, ее мама плакала и говорила, что не сможет добраться до места назначения ночью. В результате пенсионерку высадили на станции Лебяжье, где она осталась одна в темноте в лесу. Женщина пошла по тропинке, которой оказалась Тропа здоровья. В итоге пенсионерка вышла к какому-то дому и попросила помощи хозяина. После этого родственники смогли забрать ее домой.

"Очень хочется посмотреть в глаза тех проводниц, которые гоняли маму по поезду, не позаботились о том, чтобы нормально высадить пожилого человека, и со спокойной душой высадили посреди леса на пустом перроне", – написала жительница Барнаула.

В РЖД прокомментировали инцидент и заявили, что сожалеют о случившемся. В компании считают такие ситуации абсолютно недопустимыми. В настоящее время представители пригородного перевозчика пытаются связаться с пассажиркой и ее дочерью, чтобы лично принести извинения.

"Пассажирке будет предоставлена компенсация за доставленные ей неудобства. По факту происшествия проводится служебное расследование, действиям проводника будет дана соответствующая оценка", – добавили в РЖД.

Барнаул Транспорт Происшествия

Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

17:36:20 17-01-2025

Бабке 9й десяток её родня куда-то в ночь на электричке гоняет.
Старушка сама всё напутала.
С её родной сначала разберитесь, потом назначайте виновных

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:15 17-01-2025

Неплохо было бы не оставить без внимания причину несрывания стоп-крана.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:56:23 17-01-2025

Гость (17:40:15 17-01-2025) Неплохо было бы не оставить без внимания причину несрывания ... срыв стоп крана - это задержка, как минимум.
А там и действительно лишение премий...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:00 17-01-2025

Шинник (17:56:23 17-01-2025) срыв стоп крана - это задержка, как минимум.А там и дейс... Слышал, что от стоп-крана у поезда тормоза горят, или диски приходят в негодность, что-то такое, в общем весомый материальный ущерб. Старушку на такси отправить всяко дешевле. Просто не надо было ее в лесу высаживать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:15 18-01-2025

Шинник (17:56:23 17-01-2025) срыв стоп крана - это задержка, как минимум.А там и дейс... Стоп кран и нужен для того чтобы им воспользоваться когда пассажиры не успевают выйти или зайти в вагон. Помню когда раньше ездили на поезде на остановках его по 2-4 раза срывали. Люди не успевали зайти в вагон.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:33 17-01-2025

Неужели кроме поезда туда больше не на чем доехать? Это в черте города.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:23 17-01-2025

Здоровья пенсионерке. Молодец .

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:08 17-01-2025

новость о том как ржд и прокуратура зачем то пошли на поводу у дочери.
стоило только в инциденте написать слезливый пост, в стиле рассказов из вечерки 15 летней давности.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:45 17-01-2025

Лучше бы по-человечески относились к людям, чем "сожалеть о случившемся" после случившегося. Хорошо, что пожилой человек жив остался, а не замерз в сугробе.
Деньги глаза застят.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:39 17-01-2025

Гость (18:47:45 17-01-2025) Лучше бы по-человечески относились к людям, чем "сожалеть о ... Или их отсутствие. Написано же. Зп 30000 у проводницы. Человека с такой зарплатой тоже пожалеть можно. А там поди и не только премии лишат за стоп кран, а и нахлобучат поболе, потому что, если все по рассказу, то проводница проворонила и не открыла дверь и чем она занималась в это время неизвестно. А история вот внезапно получила огласку и проводницу теперь и так скорее всего уже отпорицали. Может уже работу новую ищет. А если так придираться к работе каждого то у всех косяки есть. Кто идеален? Тем более за копейки

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тоже почти бабка

19:44:17 17-01-2025

Мож теперь у этой бабки пропадет желание путешествовать на электричках на ночь глядя.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:16 17-01-2025

Тоже почти бабка (19:44:17 17-01-2025) Мож теперь у этой бабки пропадет желание путешествовать на э... Может, электричку отменят, работников уволят к четртовой бабушке! Ну, а почему нет? Пожилая женщина металась по двум пустым (!!!) вагонам, в каждом было по проводнику и они не захотели выпустить человека на остановке! За что тем проводникам платят деньги? Чтобы просто катались за счет РЖД в своё удовольствие?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:56 17-01-2025

Тоже почти бабка (19:44:17 17-01-2025) Мож теперь у этой бабки пропадет желание путешествовать на э... И все как обычно - ненависть к людям, желание обвинить жертву, и далее по списку. Прямо эталонный пример члена нашего общества. Может, ей завернуться в саван и ползти на кладбище? Ну чтобы вам удовольствие доставить.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

19:57:08 17-01-2025

Пригородный поезд Барнаул - Алейская не является электричкой

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

19:59:01 17-01-2025

однозначно вина проводников...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:31 17-01-2025

Простите, а с какого момента у нас в сторону Алейска стали электрички ходить? Там недавно линию электрифицировали?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:08:39 17-01-2025

к родственникам конечно вопрос а мужику респект по любому мало таких

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:43 17-01-2025

30 тысяч- не самая маленькая зарплата. Много людей работает и за 22-23 тыс., но при этом остаются людьми.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
И

21:21:21 17-01-2025

Старость уважайте она у вас впереди. Разные ситуации бывают которые заставляют человека отправиться в путь.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:27:31 17-01-2025

дочке бы не проводницам в глаза посмотреть а в зеркало, цена вопроса на такси рублей 300-400 не больше

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:44:39 17-01-2025

Звериный оскал капитализма, ни капли человеческого сострадания.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:57:52 17-01-2025

Какая чушь. Ну какая трасса здоровья? По ней в принципе нет жилых домов. Прямо на станции Лебяжье жилые дома, а до начала самого села Лебяжье метров 350. Видимо оттуда пенсионерка и позвонила. Позор Елене, которая маму отправила на электричку. Реально проще и быстрее на такси уехать. Сорвать стоп-кран только в фильмах легко и просто. Очень хочется посмотреть в глаза тех дочерей, которые гоняют своих матерей по поездам

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:17:04 18-01-2025

Разбирайтесь с наследниками бабки
Зачем она на паравозе по ночам гоняет ???

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:45:10 18-01-2025

Сколько неадекватных комментариев!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:32:39 18-01-2025

жестокое зверьё

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:14:46 18-01-2025

Выше сотрудников РЖД отписались. Неужели сложно внимательнее относиться к людям. Все человеческое пропало.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:37 18-01-2025

Хотелось бы услышать вторую сторону. Да и в вагонах камеры поди есть - посмотреть, как было. В ситуации надо сначала разобраться. Это как с котом - хозяин-олень просохатил зверюшку, а накинулись на проводницу

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:46 18-01-2025

Гость (08:43:37 18-01-2025) Хотелось бы услышать вторую сторону. Да и в вагонах камеры п... И правильно накинулись. Она принесла кота в тамбур, она передала его мужику на ступеньках, чтобы он его выкинул. И ногой отпихивала, чтобы кот назад в вагон не убежал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:26:30 19-01-2025

Гость (14:16:46 18-01-2025) И правильно накинулись. Она принесла кота в тамбур, она пере... а хозяин в это время спал пьяный,уважаемый,если искать виновного,то надо начинать с самого начала,если тебе поручили какое то действие-так неси ответственность и соблюдай правила которые для этого написаны

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров