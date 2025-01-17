Пожилую пассажирку высадили из электрички ночью посреди леса в Барнауле
Прокуратура начала проверку, а РЖД ищет женщину, чтобы лично извиниться за инцидент
17 января 2025, 17:21, ИА Амител
Пожилого пассажира высадили из электрички не на той станции в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба барнаульской транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку инцидента, который произошел 13 января.
Причиной послужил пост о пожилой женщине, который опубликовали в сообществе Barnaul 22. 13 января она ехала в пригородном поезде Барнаул – Алейск и ей нужно было выйти на станции Ползуново. Пенсионерка села в последний вагон и заранее предупредила проводницу, чтобы та не забыла открыть ей дверь. По словам автора публикации, проводница отправила старушку в следующий вагон. Там пассажир предупредила другую проводницу и заранее вышла в тамбур.
Когда поезд остановился на станции Ползуново, дверь на выход никто не открыл. Женщина стала звать проводницу, но никто не пришел. Тогда она побежала в другой тамбур, но из-за короткой стоянки она не успела выйти, а проводница закрыла дверь перед ней.
"На мольбы мамы сорвать стоп-кран и выпустить ее, проводница ответила, что мама пошла не в тот тамбур, а стоп-кран срывать не будет, потому что премии лишат, а зарплата всего 30 тысяч", – заявила автор поста по имени Елена.
По словам женщины, ее мама плакала и говорила, что не сможет добраться до места назначения ночью. В результате пенсионерку высадили на станции Лебяжье, где она осталась одна в темноте в лесу. Женщина пошла по тропинке, которой оказалась Тропа здоровья. В итоге пенсионерка вышла к какому-то дому и попросила помощи хозяина. После этого родственники смогли забрать ее домой.
"Очень хочется посмотреть в глаза тех проводниц, которые гоняли маму по поезду, не позаботились о том, чтобы нормально высадить пожилого человека, и со спокойной душой высадили посреди леса на пустом перроне", – написала жительница Барнаула.
В РЖД прокомментировали инцидент и заявили, что сожалеют о случившемся. В компании считают такие ситуации абсолютно недопустимыми. В настоящее время представители пригородного перевозчика пытаются связаться с пассажиркой и ее дочерью, чтобы лично принести извинения.
"Пассажирке будет предоставлена компенсация за доставленные ей неудобства. По факту происшествия проводится служебное расследование, действиям проводника будет дана соответствующая оценка", – добавили в РЖД.
17:36:20 17-01-2025
Бабке 9й десяток её родня куда-то в ночь на электричке гоняет.
Старушка сама всё напутала.
С её родной сначала разберитесь, потом назначайте виновных
17:40:15 17-01-2025
Неплохо было бы не оставить без внимания причину несрывания стоп-крана.
17:56:23 17-01-2025
Гость (17:40:15 17-01-2025) Неплохо было бы не оставить без внимания причину несрывания ... срыв стоп крана - это задержка, как минимум.
А там и действительно лишение премий...
18:55:00 17-01-2025
Шинник (17:56:23 17-01-2025) срыв стоп крана - это задержка, как минимум.А там и дейс... Слышал, что от стоп-крана у поезда тормоза горят, или диски приходят в негодность, что-то такое, в общем весомый материальный ущерб. Старушку на такси отправить всяко дешевле. Просто не надо было ее в лесу высаживать.
12:32:15 18-01-2025
Шинник (17:56:23 17-01-2025) срыв стоп крана - это задержка, как минимум.А там и дейс... Стоп кран и нужен для того чтобы им воспользоваться когда пассажиры не успевают выйти или зайти в вагон. Помню когда раньше ездили на поезде на остановках его по 2-4 раза срывали. Люди не успевали зайти в вагон.
17:50:33 17-01-2025
Неужели кроме поезда туда больше не на чем доехать? Это в черте города.
18:09:23 17-01-2025
Здоровья пенсионерке. Молодец .
18:13:08 17-01-2025
новость о том как ржд и прокуратура зачем то пошли на поводу у дочери.
стоило только в инциденте написать слезливый пост, в стиле рассказов из вечерки 15 летней давности.
18:47:45 17-01-2025
Лучше бы по-человечески относились к людям, чем "сожалеть о случившемся" после случившегося. Хорошо, что пожилой человек жив остался, а не замерз в сугробе.
Деньги глаза застят.
20:32:39 17-01-2025
Гость (18:47:45 17-01-2025) Лучше бы по-человечески относились к людям, чем "сожалеть о ... Или их отсутствие. Написано же. Зп 30000 у проводницы. Человека с такой зарплатой тоже пожалеть можно. А там поди и не только премии лишат за стоп кран, а и нахлобучат поболе, потому что, если все по рассказу, то проводница проворонила и не открыла дверь и чем она занималась в это время неизвестно. А история вот внезапно получила огласку и проводницу теперь и так скорее всего уже отпорицали. Может уже работу новую ищет. А если так придираться к работе каждого то у всех косяки есть. Кто идеален? Тем более за копейки
19:44:17 17-01-2025
Мож теперь у этой бабки пропадет желание путешествовать на электричках на ночь глядя.
21:15:16 17-01-2025
Тоже почти бабка (19:44:17 17-01-2025) Мож теперь у этой бабки пропадет желание путешествовать на э... Может, электричку отменят, работников уволят к четртовой бабушке! Ну, а почему нет? Пожилая женщина металась по двум пустым (!!!) вагонам, в каждом было по проводнику и они не захотели выпустить человека на остановке! За что тем проводникам платят деньги? Чтобы просто катались за счет РЖД в своё удовольствие?
22:18:56 17-01-2025
Тоже почти бабка (19:44:17 17-01-2025) Мож теперь у этой бабки пропадет желание путешествовать на э... И все как обычно - ненависть к людям, желание обвинить жертву, и далее по списку. Прямо эталонный пример члена нашего общества. Может, ей завернуться в саван и ползти на кладбище? Ну чтобы вам удовольствие доставить.
19:57:08 17-01-2025
Пригородный поезд Барнаул - Алейская не является электричкой
19:59:01 17-01-2025
однозначно вина проводников...
20:47:31 17-01-2025
Простите, а с какого момента у нас в сторону Алейска стали электрички ходить? Там недавно линию электрифицировали?
21:08:39 17-01-2025
к родственникам конечно вопрос а мужику респект по любому мало таких
21:18:43 17-01-2025
30 тысяч- не самая маленькая зарплата. Много людей работает и за 22-23 тыс., но при этом остаются людьми.
21:21:21 17-01-2025
Старость уважайте она у вас впереди. Разные ситуации бывают которые заставляют человека отправиться в путь.
22:27:31 17-01-2025
дочке бы не проводницам в глаза посмотреть а в зеркало, цена вопроса на такси рублей 300-400 не больше
23:44:39 17-01-2025
Звериный оскал капитализма, ни капли человеческого сострадания.
23:57:52 17-01-2025
Какая чушь. Ну какая трасса здоровья? По ней в принципе нет жилых домов. Прямо на станции Лебяжье жилые дома, а до начала самого села Лебяжье метров 350. Видимо оттуда пенсионерка и позвонила. Позор Елене, которая маму отправила на электричку. Реально проще и быстрее на такси уехать. Сорвать стоп-кран только в фильмах легко и просто. Очень хочется посмотреть в глаза тех дочерей, которые гоняют своих матерей по поездам
00:17:04 18-01-2025
Разбирайтесь с наследниками бабки
Зачем она на паравозе по ночам гоняет ???
03:45:10 18-01-2025
Сколько неадекватных комментариев!
04:32:39 18-01-2025
жестокое зверьё
07:14:46 18-01-2025
Выше сотрудников РЖД отписались. Неужели сложно внимательнее относиться к людям. Все человеческое пропало.
08:43:37 18-01-2025
Хотелось бы услышать вторую сторону. Да и в вагонах камеры поди есть - посмотреть, как было. В ситуации надо сначала разобраться. Это как с котом - хозяин-олень просохатил зверюшку, а накинулись на проводницу
14:16:46 18-01-2025
Гость (08:43:37 18-01-2025) Хотелось бы услышать вторую сторону. Да и в вагонах камеры п... И правильно накинулись. Она принесла кота в тамбур, она передала его мужику на ступеньках, чтобы он его выкинул. И ногой отпихивала, чтобы кот назад в вагон не убежал.
08:26:30 19-01-2025
Гость (14:16:46 18-01-2025) И правильно накинулись. Она принесла кота в тамбур, она пере... а хозяин в это время спал пьяный,уважаемый,если искать виновного,то надо начинать с самого начала,если тебе поручили какое то действие-так неси ответственность и соблюдай правила которые для этого написаны