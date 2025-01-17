Пожилую пассажирку высадили из электрички ночью посреди леса в Барнауле

Прокуратура начала проверку, а РЖД ищет женщину, чтобы лично извиниться за инцидент

17 января 2025, 17:21, ИА Амител

Лес ночью / Фото: unsplash.com / Neil Rosenstech

Пожилого пассажира высадили из электрички не на той станции в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба барнаульской транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку инцидента, который произошел 13 января.

Причиной послужил пост о пожилой женщине, который опубликовали в сообществе Barnaul 22. 13 января она ехала в пригородном поезде Барнаул – Алейск и ей нужно было выйти на станции Ползуново. Пенсионерка села в последний вагон и заранее предупредила проводницу, чтобы та не забыла открыть ей дверь. По словам автора публикации, проводница отправила старушку в следующий вагон. Там пассажир предупредила другую проводницу и заранее вышла в тамбур.

Когда поезд остановился на станции Ползуново, дверь на выход никто не открыл. Женщина стала звать проводницу, но никто не пришел. Тогда она побежала в другой тамбур, но из-за короткой стоянки она не успела выйти, а проводница закрыла дверь перед ней.

"На мольбы мамы сорвать стоп-кран и выпустить ее, проводница ответила, что мама пошла не в тот тамбур, а стоп-кран срывать не будет, потому что премии лишат, а зарплата всего 30 тысяч", – заявила автор поста по имени Елена.

По словам женщины, ее мама плакала и говорила, что не сможет добраться до места назначения ночью. В результате пенсионерку высадили на станции Лебяжье, где она осталась одна в темноте в лесу. Женщина пошла по тропинке, которой оказалась Тропа здоровья. В итоге пенсионерка вышла к какому-то дому и попросила помощи хозяина. После этого родственники смогли забрать ее домой.

"Очень хочется посмотреть в глаза тех проводниц, которые гоняли маму по поезду, не позаботились о том, чтобы нормально высадить пожилого человека, и со спокойной душой высадили посреди леса на пустом перроне", – написала жительница Барнаула.

В РЖД прокомментировали инцидент и заявили, что сожалеют о случившемся. В компании считают такие ситуации абсолютно недопустимыми. В настоящее время представители пригородного перевозчика пытаются связаться с пассажиркой и ее дочерью, чтобы лично принести извинения.