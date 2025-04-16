Пожилых барнаульцев обманывают продавцы дорогих курток сомнительного качества

Пенсионеров зазывают в магазины и уговаривают купить ненужную вещь, а когда они пытаются вернуть ее — точки закрываются

16 апреля 2025, 21:42, ИА Амител

Пожилые барнаульцы становятся жертвами "предпринимателей", которые продают им по завышенной цене куртки сомнительного качества. О проблеме рассказали в алтайском отделении Народного фронта.

Отмечается, что магазины-однодневки продают куртки якобы из натурального меха. Схема простая: они зазывают пенсионеров под предлогом примерить куртку для родственницы со схожим телосложением, а затем убеждают купить ненужную вещь. После этого покупатели пытаются вернуть товар, однако точки к тому моменту закрываются.

"В полицию поступают десятки заявлений, но магазины молниеносно меняют локации и привлечь к ответственности их не получается. А многие обманутые и вовсе не обращаются к правоохранителям", – заявили в ОНФ.

Активисты организации посетили магазины и выяснили: на некоторых куртках увидели отсутствие честного знака и заоблачные цены на изделия: по накладной они стоят по 3 тысячи рублей, а на витрине ставят ценники 60–70 тысяч рублей. Народный фронт призвал барнаульцев не поддаваться на призывы сомнительных продавцов.