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Вместо документа – штрафы. Жительница Барнаула почти 20 лет не может получить паспорт

Женщина лишена социальных гарантий и вынуждена перебиваться случайными заработками

14 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

33-летняя Татьяна Молокова из Барнаула пытается получить паспорт почти 20 лет, но вместо документа ей приходят штрафы в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Народный фронт Алтайского края.

За 33 года жизни Татьяна ни разу не держала в руках документ, удостоверяющий личность. Дело в том, что в семь лет она вместе с семьей переехала из Казахстана в Алтайский край. Однако родители не успели оформить девочке гражданство. Они умерли, а документов на ребенка не осталось.

Женщина всю жизнь перебивается случайными заработками, социальных гарантий и льгот у нее также нет.

Уже много лет Татьяна обращается в миграционную службу и в МФЦ, однако получает отказ: документов, подтверждающих существование женщины, нет. Но когда она приходит оформлять паспорт, ей выписывают штрафы за отсутствие документа. Иногда суммы доходят до 40 тысяч рублей.

Народный фронт обратился в миграционную службу и МФЦ с просьбой повременить со штрафами, пока идет процесс восстановления личности Татьяны Молоковой.

Барнаул Алтайский край

Комментарии 11

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Бгг

14:03:06 14-04-2025

если паспорта нет, на кого приходят штрафы? нет идентификатора личности, можно не платить...

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Гость

14:11:03 14-04-2025

А как они штрафы то выписывают? На кого?

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Гость

14:16:18 14-04-2025

Для штрафов личность есть, для выдачи документа нет. Главное же это взять с личности, а не дать ей

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Гость

14:22:03 14-04-2025

Ей 33 года, а паспорт она 20 лет не может получить. Аллё,район. Это как?

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Гость

15:02:58 14-04-2025

Гость (14:22:03 14-04-2025) Ей 33 года, а паспорт она 20 лет не может получить. Аллё,рай... Ну пусть 19 лет не может получить? Большая разница, да?

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Гость

15:05:26 14-04-2025

Гость (14:22:03 14-04-2025) Ей 33 года, а паспорт она 20 лет не может получить. Аллё,рай... 33-20 равно 13. Паспорт получают в 14. Так что где-то так и есть, что не так-то?

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бгг

06:20:41 15-04-2025

Гость (15:05:26 14-04-2025) 33-20 равно 13. Паспорт получают в 14. Так что где-то так и ... нет документов на ребенка, родители умерли, не читатель?

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Гость

14:40:23 14-04-2025

Временами у нас госслужбы непонятно как "работают".
Родственник, рожденный на Урале в СССР, ребенком еще уехал в Казахстан с родителями-военными, куда их отправляли на службу. После развала СССР остался там жить с девушкой, а все родственники перебрались в РФ.
В итоге родители у него в РФ, сестра в РФ, говорит на чистейшем русском без акцента, хочет перевезти сюда семью, которые тоже говорят на чистом русском, но уже много лет не может получить гражданство.
Непонятно кому его дают, а в доску своим - нет.

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Гость

16:16:31 14-04-2025

Гость (14:40:23 14-04-2025) Временами у нас госслужбы непонятно как "работают".Родст...
Не знаю, возможно для вас это будет открытием, но в Казахстане все говорят на чисто русском и без акцента, в том числе этнические казахи.

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гость

15:31:28 14-04-2025

приезжие из аулов которые душ ни разу не видели - паспорта российские получают на раз-два. А тут припоны 20 лет ставят человеку. Странно конечно , что целых 20 лет ... Надо было долбить во все колокола . писать жалобы. Как без документов то ???

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ППШариков

16:03:01 14-04-2025

Темная история...

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