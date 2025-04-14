Вместо документа – штрафы. Жительница Барнаула почти 20 лет не может получить паспорт

Женщина лишена социальных гарантий и вынуждена перебиваться случайными заработками

14 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

33-летняя Татьяна Молокова из Барнаула пытается получить паспорт почти 20 лет, но вместо документа ей приходят штрафы в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Народный фронт Алтайского края.

За 33 года жизни Татьяна ни разу не держала в руках документ, удостоверяющий личность. Дело в том, что в семь лет она вместе с семьей переехала из Казахстана в Алтайский край. Однако родители не успели оформить девочке гражданство. Они умерли, а документов на ребенка не осталось.

Женщина всю жизнь перебивается случайными заработками, социальных гарантий и льгот у нее также нет.

Уже много лет Татьяна обращается в миграционную службу и в МФЦ, однако получает отказ: документов, подтверждающих существование женщины, нет. Но когда она приходит оформлять паспорт, ей выписывают штрафы за отсутствие документа. Иногда суммы доходят до 40 тысяч рублей.

Народный фронт обратился в миграционную службу и МФЦ с просьбой повременить со штрафами, пока идет процесс восстановления личности Татьяны Молоковой.