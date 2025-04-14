Вместо документа – штрафы. Жительница Барнаула почти 20 лет не может получить паспорт
Женщина лишена социальных гарантий и вынуждена перебиваться случайными заработками
14 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
33-летняя Татьяна Молокова из Барнаула пытается получить паспорт почти 20 лет, но вместо документа ей приходят штрафы в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Народный фронт Алтайского края.
За 33 года жизни Татьяна ни разу не держала в руках документ, удостоверяющий личность. Дело в том, что в семь лет она вместе с семьей переехала из Казахстана в Алтайский край. Однако родители не успели оформить девочке гражданство. Они умерли, а документов на ребенка не осталось.
Женщина всю жизнь перебивается случайными заработками, социальных гарантий и льгот у нее также нет.
Уже много лет Татьяна обращается в миграционную службу и в МФЦ, однако получает отказ: документов, подтверждающих существование женщины, нет. Но когда она приходит оформлять паспорт, ей выписывают штрафы за отсутствие документа. Иногда суммы доходят до 40 тысяч рублей.
Народный фронт обратился в миграционную службу и МФЦ с просьбой повременить со штрафами, пока идет процесс восстановления личности Татьяны Молоковой.
14:03:06 14-04-2025
если паспорта нет, на кого приходят штрафы? нет идентификатора личности, можно не платить...
14:11:03 14-04-2025
А как они штрафы то выписывают? На кого?
14:16:18 14-04-2025
Для штрафов личность есть, для выдачи документа нет. Главное же это взять с личности, а не дать ей
14:22:03 14-04-2025
Ей 33 года, а паспорт она 20 лет не может получить. Аллё,район. Это как?
15:02:58 14-04-2025
Гость (14:22:03 14-04-2025) Ей 33 года, а паспорт она 20 лет не может получить. Аллё,рай... Ну пусть 19 лет не может получить? Большая разница, да?
15:05:26 14-04-2025
Гость (14:22:03 14-04-2025) Ей 33 года, а паспорт она 20 лет не может получить. Аллё,рай... 33-20 равно 13. Паспорт получают в 14. Так что где-то так и есть, что не так-то?
06:20:41 15-04-2025
Гость (15:05:26 14-04-2025) 33-20 равно 13. Паспорт получают в 14. Так что где-то так и ... нет документов на ребенка, родители умерли, не читатель?
14:40:23 14-04-2025
Временами у нас госслужбы непонятно как "работают".
Родственник, рожденный на Урале в СССР, ребенком еще уехал в Казахстан с родителями-военными, куда их отправляли на службу. После развала СССР остался там жить с девушкой, а все родственники перебрались в РФ.
В итоге родители у него в РФ, сестра в РФ, говорит на чистейшем русском без акцента, хочет перевезти сюда семью, которые тоже говорят на чистом русском, но уже много лет не может получить гражданство.
Непонятно кому его дают, а в доску своим - нет.
16:16:31 14-04-2025
Гость (14:40:23 14-04-2025) Временами у нас госслужбы непонятно как "работают".Родст...
Не знаю, возможно для вас это будет открытием, но в Казахстане все говорят на чисто русском и без акцента, в том числе этнические казахи.
15:31:28 14-04-2025
приезжие из аулов которые душ ни разу не видели - паспорта российские получают на раз-два. А тут припоны 20 лет ставят человеку. Странно конечно , что целых 20 лет ... Надо было долбить во все колокола . писать жалобы. Как без документов то ???
16:03:01 14-04-2025
Темная история...