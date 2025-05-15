Но говорить о полном восстановлении сознания преждевременно

15 мая 2025, 14:57, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. Издание "Интересная Россия" получило комментарий врачей о состоянии знаменитости на данный момент.

По оценкам специалистов, положение все еще критическое – осторожную надежду дают лишь первые признаки положительной динамики, в том числе реакции на внешние раздражители, вроде света и звука.

"Эти реакции – позитивный знак. Они свидетельствуют о сохранении активности некоторых отделов центральной нервной системы", – отметил один из лечащих врачей.

Вместе с тем специалисты подчеркнули, что о полном восстановлении сознания говорить преждевременно. Внести ясность в прогнозы поможет лишь время, а пока они остаются крайне сдержанными.

Напомним, что ранее экс-супруга Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая, рассказала, что состояние бывшего мужа повлияло не только на ее жизнь, но и на жизнь дочерей. Беда сплотила родных режиссера: они стараются поддерживать друг друга в сложный момент.