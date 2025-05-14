Актриса рассказала, что состояние бывшего супруга повлияло на жизнь ее семьи

14 мая 2025, 12:10, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. Его бывшая жена, актриса Алена Хмельницкая, рассказала, что состояние экс-супруга повлияло не только на ее жизнь, но и на жизнь дочерей. Об этом сообщает издание 7days.ru.

Артистка заявила, что беда сплотила родных режиссера, которые стараются поддерживать друг друга в этот тяжелый период:

"Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески", – подчеркнула Хмельницкая.

Со слов актрисы, говорить о бывшем супруге ей очень тяжело. Несмотря на расторжение брака, который продлился 21 год, она сохранила с Кеосаяном дружеские отношения. Отмечается, что Хмельницкая подружилась с нынешней супругой телеведущего, главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян состояли в браке с 1993 по 2014 год. У пары за эти годы родились две дочери – Александра и Ксения. К моменту официального расторжения брака режиссер уже фактически создал семью с Маргаритой Симоньян, которая впоследствии родила ему двух дочерей и сына.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что после госпитализации Тиграна Кеосаяна ее дети столкнулись с колоссальным стрессом. В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" она рассказала, что на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, что стало источником новых проблем в семье.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – отметила Симоньян.

Супруга Кеосаяна также заботится о своей 86-летней свекрови. Она призналась, что матери режиссера очень трудно пережить его болезнь. Журналистка заявила, что поддерживает родственницу путем давления, о чем очень сожалеет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в последние дни телеведущий начал слабо реагировать на внешние раздражители: световые и звуковые сигналы. Один из врачей отметил, что эти реакции уже можно рассматривать как позитивный знак: такая динамика может говорить о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы. При этом медики предупреждают, что говорить о восстановлении сознания, несмотря на обнадеживающие сдвиги, пока рано. За состоянием Тиграна Кеосаяна продолжают тщательно наблюдать, подчеркивая необходимость времени и осторожность в оценках.

Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.