На Алтае два брата подожгли дом в отместку матери, наказывавшей их за плохие оценки

Устроив поджог, дети вспомнили о младшем брате, оставшемся в квартире

19 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Камне-на-Оби двое братьев решили поджечь квартиру, чтобы отомстить матери, которая, по их мнению, слишком часто наказывала их. Лишь после поджога они вспомнили о двухлетнем брате, оставшемся внутри. Об этом сообщает Baza.

Юные поджигатели 9 и 11 лет жили с мамой, отчимом и младшими братом и сестрой. 15 марта, пока мать была в магазине, а сестра гостила у друзей, ребята поговорили и пришли к выводу, что их мама слишком строга – наказывает за плохие оценки, заставляет учиться и вовремя возвращаться домой.

"Дети решили отомстить ей и сжечь квартиру, а жить собирались у бабушки в соседнем селе. В одной из комнат шел ремонт, на полу стояли рулоны с обоями – [мальчики] подожгли их зажигалкой, оделись и ушли из дома", – говорится в публикации.

Только спустя десять минут "мстители" вспомнили, что в горящей квартире остался их младший брат. Вернувшись, они увидели, что дом уже охвачен огнем. Как выяснилось, соседи услышали крики малыша, вынесли его из дома и вызвали пожарных. Ребенок не пострадал.

После всех разбирательств братьев отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.