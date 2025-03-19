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На Алтае два брата подожгли дом в отместку матери, наказывавшей их за плохие оценки

Устроив поджог, дети вспомнили о младшем брате, оставшемся в квартире

19 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com
Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Камне-на-Оби двое братьев решили поджечь квартиру, чтобы отомстить матери, которая, по их мнению, слишком часто наказывала их. Лишь после поджога они вспомнили о двухлетнем брате, оставшемся внутри. Об этом сообщает Baza.

Юные поджигатели 9 и 11 лет жили с мамой, отчимом и младшими братом и сестрой. 15 марта, пока мать была в магазине, а сестра гостила у друзей, ребята поговорили и пришли к выводу, что их мама слишком строга – наказывает за плохие оценки, заставляет учиться и вовремя возвращаться домой.

"Дети решили отомстить ей и сжечь квартиру, а жить собирались у бабушки в соседнем селе. В одной из комнат шел ремонт, на полу стояли рулоны с обоями – [мальчики] подожгли их зажигалкой, оделись и ушли из дома", – говорится в публикации.

Только спустя десять минут "мстители" вспомнили, что в горящей квартире остался их младший брат. Вернувшись, они увидели, что дом уже охвачен огнем. Как выяснилось, соседи услышали крики малыша, вынесли его из дома и вызвали пожарных. Ребенок не пострадал.

После всех разбирательств братьев отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Камень-на-Оби Пожары

Комментарии 8

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Гость

09:09:34 19-03-2025

Два дебила - это сила. И ведь плодят же таких!

  12 Нравится
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Константин

09:34:36 19-03-2025

Редкостные поганцы

  5 Нравится
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Гость

09:40:40 19-03-2025

Лучше бы уши себе отморозили ей назло...

  6 Нравится
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Гость

09:45:12 19-03-2025

в детдом

  -5 Нравится
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Гость

10:04:26 19-03-2025

Прикольная ссылка у новости "ррррррр..."

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Мимопроходящий

10:56:49 19-03-2025

Инструкция на тему "Как быстро и безотказно попасть в детдом"..

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Гость

10:59:51 19-03-2025

Что за поколение вырастает - дети убивают родителей из за квартир и в обще какая то дикость растет.

  4 Нравится
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Гость

17:33:51 19-03-2025

Гость (10:59:51 19-03-2025) Что за поколение вырастает - дети убивают родителей из за кв...
Так больше надо льгот и пособий! Прям миллионами валить! И ведь все равно мало будет!

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