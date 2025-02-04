Практически все автомобили в России станут беспилотными к 2042 году

Внедрение "роботов" поможет избежать огромного количества ДТП, считают эксперты

04 февраля 2025, 21:44, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Аналитики прогнозируют, что к 2042 году 80% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. Об этом сообщает Mash.

Сейчас 88% ДТП происходит из-за человеческого фактора – внедрение автономного транспорта поможет минимизировать риски.

По мнению экспертов, переход к беспилотникам будет постепенным: сначала технологии внедрят в контролируемых зонах, таких как склады и логистические центры, а затем они начнут использоваться в магистральных перевозках и городском транспорте.

Даже если доля беспилотных автомобилей достигнет 25%, это позволит сохранить тысячи жизней и положительно повлияет на экономику. Согласно прогнозам, ежегодный прирост к ВВП составит 4,6 трлн рублей благодаря регулированию, развитию умной инфраструктуры и частным инвестициям.

Кроме того, автоматизация грузоперевозок поможет сократить операционные расходы на 30–40%, что эквивалентно 2,1 трлн рублей ежегодной экономии.