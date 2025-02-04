Практически все автомобили в России станут беспилотными к 2042 году
Внедрение "роботов" поможет избежать огромного количества ДТП, считают эксперты
04 февраля 2025, 21:44, ИА Амител
Аналитики прогнозируют, что к 2042 году 80% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. Об этом сообщает Mash.
Сейчас 88% ДТП происходит из-за человеческого фактора – внедрение автономного транспорта поможет минимизировать риски.
По мнению экспертов, переход к беспилотникам будет постепенным: сначала технологии внедрят в контролируемых зонах, таких как склады и логистические центры, а затем они начнут использоваться в магистральных перевозках и городском транспорте.
Даже если доля беспилотных автомобилей достигнет 25%, это позволит сохранить тысячи жизней и положительно повлияет на экономику. Согласно прогнозам, ежегодный прирост к ВВП составит 4,6 трлн рублей благодаря регулированию, развитию умной инфраструктуры и частным инвестициям.
Кроме того, автоматизация грузоперевозок поможет сократить операционные расходы на 30–40%, что эквивалентно 2,1 трлн рублей ежегодной экономии.
21:56:29 04-02-2025
Вчера была новость, что АвтоВАЗ начал применять 6 ступенчатую механику. В таком темпе нужно ещё лет 200-300
22:23:24 04-02-2025
только жить в эту эру прекрасную
22:41:19 04-02-2025
ага ага
22:56:55 04-02-2025
При таких доходах населения и таких ценах на китайский автометаллоллом и такой стоимости топлива к вышеуказанному сроку мы все на велики пересядем или пешкодралом...
23:32:52 04-02-2025
Для этого авто должны перестать быть личной собственностью! И перейти в руки нескольких корпораций, а лучше всего одной корпорации...! Я даже могу предсказать её название этой пока ещё не корпорации, но она уже лезет во все сферы нашей жизни от патронов до... презервативов...! И начальник её спит и видит себя главой всего в России!... При чем и западные партнёры ему так и советуют на всяких там форумах...
Поэтому снизили нормативы парковок!... Поэтому ведут убыточные каршеринги... Поэтому прокаты вело и самокатов...
Требования к старым авто...
Отберут квартиры и будут их нам же сдавать в аренду...
Статья в одном только права - это нельзя сделать быстро! Тогда все кругом поймут чего мы лишаемся! И возможен бунт... Злой и Беспощадный... Этого они бояться больше всего!
А мягкая сила, это то о чем даже на самом верху оговариваются.
Мне жаль только сегодняшних мелких капиталистов! Они думают, или нет, они слепо верят что весь и любой капитализм, это благо для человечества... И не могут понять, что для нас уготовили...! У всех всё отберут! И будет нам сдавать в аренду за миску похлёбки и койку в общаге... И больше всех пострадают именно капиталисты! Потому что им есть что терять, и некоторые будут даже бороться за "своё"!... Но это будет бесполезно...
Ну что ж!? Если нам уже назвали дату?... 2042 год...? То выходит мы станем свидетелями всего что я описа́л...
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Имейте смелость, опубликуйте мой комментарий.
10:34:37 05-02-2025
Гость (23:32:52 04-02-2025) Для этого авто должны перестать быть личной собственностью! ... Да всё гораздо проще и без всяких хитроумных заговоров мировой капиталистической гидры. Это тупо распил бюджетных денег под примитивные лозунги о "светлом будущем". А вообще, везде где есть слово "проект" - там почти наверняка враньё с целью воровства из бюджета. И чем грандиознее проект, тем больше собираются стырить.
12:59:38 05-02-2025
Гость (10:34:37 05-02-2025) Да всё гораздо проще и без всяких хитроумных заговоров миров... на это и рассчитано!
простой люд будет всё упрощать до своего уровня...! и верить в свои упрощения!...
а Блэк Рокк, Стейт Стрит, Вэнгард... будут гнуть свою линию!
медленно но верно...
10:39:41 05-02-2025
Гость (23:32:52 04-02-2025) Для этого авто должны перестать быть личной собственностью! ... А кто начальник-то?
13:00:03 05-02-2025
Гость (10:39:41 05-02-2025) А кто начальник-то?... ГОГ
15:41:42 05-02-2025
Гость (13:00:03 05-02-2025) ГОГ... И Магог? Чо за шарады?
19:22:01 05-02-2025
Гость (15:41:42 05-02-2025) И Магог? Чо за шарады?... Герман Оскарович Греф
Для непонятливых.
15:26:41 05-02-2025
Гость (23:32:52 04-02-2025) Для этого авто должны перестать быть личной собственностью! ... кажется Вы Хаксли перечитали.....
19:23:18 05-02-2025
Гость (15:26:41 05-02-2025) кажется Вы Хаксли перечитали........ Дайте мне новую Теорию Заговора?
Потому что те которые я знал раньше, уже все исполнились! ©
00:13:44 05-02-2025
Наверно АвтоВаз совместно со специалистами Сколково совершат прорыв и отечественный автопром наконец то станет передовым в мире. Однако, не верю.
00:58:34 05-02-2025
А также мотоциклы, мопеды, моторные лодки и моторикши. Все в свои руки возьмет ИИ. А мы будем сидеть на пассажирском сидении и пить пиво-и нам за это ничего не будет!
08:37:07 05-02-2025
Гость (00:58:34 05-02-2025) А также мотоциклы, мопеды, моторные лодки и моторикши. Все ... и нам за это ничего не будет! --- Да-да, ни шашки, ни бурки, ни коня)))
19:21:16 05-02-2025
Гость (00:58:34 05-02-2025) А также мотоциклы, мопеды, моторные лодки и моторикши. Все ... как бы по норам не пришлось прятаться от ии авто. детей из подъезда выпускать станет ещё страшнее. их человек-то не отличает от рельефа
01:03:36 05-02-2025
Это что, еще 27 лет ждать? А сами то автомобили к тому времени сохраняться?
01:29:00 05-02-2025
Уже через 17 лет? Да брехня конечно. Через 17 лет ничего не изменится: все также будут обещать запустить Ласточку до Новосиба, выкопать тоннель под вокзалом, достроить музей. Даже губернатор вряд ли сменится.
06:32:29 05-02-2025
А куда ж государство будет девать громадную армию профессиональных водителей. Или они будут рядом сидеть не всякий случай для подстраховки? И вряд ли будут роботы на личных авто, хотя бы потому, что хочется съездить на охоту или рыбалку, а это поездки по проселочной дороге, это перепрограммирование роботов или их самоперепрограммирование.Что-то сказочное. И какие деньги это будет стоить! Правда, при существующих темпах роста тарифов на ЖКХ вряд ли удастся простому люду купить авто с роботом, даже не светит. Да и болеть люди не перестанут, вон даже миллиардеры умирают. А лекарства не копейку стоят.Так что я спокоен, останется и обыкновенное управление автомобилями.А авто-роботы не по дорогам будут ездить, а по воздуху будут перебираться, да и правильно писали выше, что велосипеды и мопеды останутся, по крайней мере, китайцы их точно выпускать .будут.Россия - не знаю.Мы любим помечтать.Даже песня была когда-то " Мечтать ...Надо мечтать ".А от мечты до её воплощения -время "громадного размера". Да и будет с цифровизацией все то, о чем сказал Гость в 23-32-52 . Вчера. И все наши мечты рухнут.А жить будут толстосумы и обслуживающие их немногочисленная челядь.
Гостю от 01-29-00, сегодня.А про Обской бульвар и тоннель под вокзалом в Барнауле я лет семьдесят слышу, а то и более.Так что на своей шкуре испытал , что такое мечта.
07:46:26 05-02-2025
Не знаю как будет завтра. Знаю что сегодня водители трамваев переводят стрелки при помощи ломика.
19:50:30 05-02-2025
Гость (07:46:26 05-02-2025) Не знаю как будет завтра. Знаю что сегодня водители трамваев... Меня это радует. Потому что так безопаснее.
08:18:23 05-02-2025
Мечтой великолепной сегодня мы живём, мечтой о светлом будущем мы завтра заживем.
А вдруг наступит время мечту осуществить, тогда мы сможем новую мечту вообразить.
И так мы будем долго, практически всю жизнь, мечтою лишь единою питаться и как-то попытаться проЖИТЬ или доЖИТЬ.
08:49:41 05-02-2025
Ну всё же очевидно - очередное бла-бла чтобы получить финансирование из бюджета и "освоить".
10:02:49 05-02-2025
Когда придумали первых роботов, то многие мыслители говорили - всё! теперь подметать дворы и готовить еду будут роботы, а человек займётся тем о чём всегда мечтал - чистым творчеством...!
после этого прошло много времени и выясняется, что метут дворы, готовят еду, шьют одежду, и т.д., и т.п. по прежнему люди, а "роботы" рисуют картины, сочиняют стихи, рассказы, повести... в общем занимаются творчеством...!
кажется нас где-то обманули...!?
и это... ещё...
только человек производит прибавочную стоимость, которую капиталисты отнимают у этого человека для своего обогащения...!
13:10:05 05-02-2025
Гость (10:02:49 05-02-2025) Когда придумали первых роботов, то многие мыслители говорили... Гость, если мы так же будем с упорством воевать, то 42 года не будет. С триумфом говорили, что 2017 году будем летать на МС-21, но тонкая углеродная нить передвинула благую весть на 2027 год. Здесь же ИИ на несколько подков выше. Мудрые слова сантехника - "нужно менять систему".
19:28:06 05-02-2025
Филипп Филиппыч (13:10:05 05-02-2025) Гость, если мы так же будем с упорством воевать, то 42 года ... На войне не знакомые друг с другом люди убивают друг друга, потому что знакомые между собой руководители не смогли договориться...
Примерно близко по смыслу к оригиналу.
Я это к тому, что не нам решать кто с кем воевать будет.
11:32:51 05-02-2025
к 2042 году -- а там или ишак или падишах
11:41:04 05-02-2025
А ещё, все школы будут учиться в первую смену, ага
13:01:03 05-02-2025
Гость (11:41:04 05-02-2025) А ещё, все школы будут учиться в первую смену, ага... дистанционно...
кроме элитных.
13:04:16 05-02-2025
Глядя на наши трамваи и автобусы, как- то не верится. А в бескорыстную помощь китайцев не верится абсолютно.
19:17:17 05-02-2025
Недавно писали, что 600 тыщ совершенно беспилотных уже накопили... К 42 году никто себе не сможет позволить стать пилотом?