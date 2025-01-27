В Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов
Роботов планируют использовать на производствах
27 января 2025, 20:25, ИА Амител
Китайская компания UBTech Robotics анонсировала запуск массового производства промышленных человекоподобных роботов до конца 2025 года.
"Расположенная в Шэньчжэне компания UBTech Robotics планирует начать массовое производство гуманоидных роботов уже к концу этого года", – пишет South China Morning Post.
Ожидается, что в 2025 году компания поставит от 500 до 1 тысячи промышленных роботов серии Walker S своим клиентам, среди которых будут автопроизводители, компания Foxconn и логистический гигант SF Express.
По словам главного бренд-менеджера UBTech Майкла Тэма, компания стремится в будущем "внедрить роботов в каждую семью", однако на данный момент основной акцент сделан на промышленное использование. Роботы-гуманоиды востребованы на фабриках, где решается проблема нехватки рабочей силы.
Тэм также отметил, что более 60% поставок роботов в этом году составят новые модели Walker S2, которые будут легче и прочнее предыдущей версии S1. В дальнейшем, к концу года, компания планирует представить еще более усовершенствованную модель – Walker S3.
UBTech была основана в 2012 году и сегодня занимает одно из лидирующих мест на китайском рынке робототехники. В октябре 2024 года компания начала массовое производство своей первой модели промышленных гуманоидов Walker S1.
20:37:54 27-01-2025
Шварценеггер же не китаец
21:26:04 27-01-2025
вызывает антерес ваш технический прогресс, как у вас там ходют бабы в панталонах али без?
23:11:50 27-01-2025
Вся зараза из Китая.
07:49:28 28-01-2025
Молодцы!!!
08:55:51 28-01-2025
Китайская экономическая модель исчерпала весь свой потенциал роста. Надо что-то менять и что самое страшное для них менять в политической системе. Экономический рост сдерживается архаичной коммунячей системой. Китай на пороге кризиса.
09:55:17 28-01-2025
Гость (08:55:51 28-01-2025) Китайская экономическая модель исчерпала весь свой потенциал... загнивает?
09:19:18 28-01-2025
Не хилый у них взрыв будет население 1,5 млр замещают роботами)