В Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов

Роботов планируют использовать на производствах

27 января 2025, 20:25, ИА Амител

Робот Walker S1 / Фото: ubtrobot.com

Китайская компания UBTech Robotics анонсировала запуск массового производства промышленных человекоподобных роботов до конца 2025 года.

"Расположенная в Шэньчжэне компания UBTech Robotics планирует начать массовое производство гуманоидных роботов уже к концу этого года", – пишет South China Morning Post.

Ожидается, что в 2025 году компания поставит от 500 до 1 тысячи промышленных роботов серии Walker S своим клиентам, среди которых будут автопроизводители, компания Foxconn и логистический гигант SF Express.

По словам главного бренд-менеджера UBTech Майкла Тэма, компания стремится в будущем "внедрить роботов в каждую семью", однако на данный момент основной акцент сделан на промышленное использование. Роботы-гуманоиды востребованы на фабриках, где решается проблема нехватки рабочей силы.

Тэм также отметил, что более 60% поставок роботов в этом году составят новые модели Walker S2, которые будут легче и прочнее предыдущей версии S1. В дальнейшем, к концу года, компания планирует представить еще более усовершенствованную модель – Walker S3.

UBTech была основана в 2012 году и сегодня занимает одно из лидирующих мест на китайском рынке робототехники. В октябре 2024 года компания начала массовое производство своей первой модели промышленных гуманоидов Walker S1.