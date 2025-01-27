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В Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов

Роботов планируют использовать на производствах

27 января 2025, 20:25, ИА Амител

Робот Walker S1 / Фото: ubtrobot.com
Робот Walker S1 / Фото: ubtrobot.com

Китайская компания UBTech Robotics анонсировала запуск массового производства промышленных человекоподобных роботов до конца 2025 года.

"Расположенная в Шэньчжэне компания UBTech Robotics планирует начать массовое производство гуманоидных роботов уже к концу этого года", – пишет South China Morning Post.

Ожидается, что в 2025 году компания поставит от 500 до 1 тысячи промышленных роботов серии Walker S своим клиентам, среди которых будут автопроизводители, компания Foxconn и логистический гигант SF Express.

По словам главного бренд-менеджера UBTech Майкла Тэма, компания стремится в будущем "внедрить роботов в каждую семью", однако на данный момент основной акцент сделан на промышленное использование. Роботы-гуманоиды востребованы на фабриках, где решается проблема нехватки рабочей силы.

Тэм также отметил, что более 60% поставок роботов в этом году составят новые модели Walker S2, которые будут легче и прочнее предыдущей версии S1. В дальнейшем, к концу года, компания планирует представить еще более усовершенствованную модель – Walker S3.

UBTech была основана в 2012 году и сегодня занимает одно из лидирующих мест на китайском рынке робототехники. В октябре 2024 года компания начала массовое производство своей первой модели промышленных гуманоидов Walker S1.

Китай новые технологии

Комментарии 7

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Гость

20:37:54 27-01-2025

Шварценеггер же не китаец

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Гость

21:26:04 27-01-2025

вызывает антерес ваш технический прогресс, как у вас там ходют бабы в панталонах али без?

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Гость

23:11:50 27-01-2025

Вся зараза из Китая.

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Сергей

07:49:28 28-01-2025

Молодцы!!!

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Гость

08:55:51 28-01-2025

Китайская экономическая модель исчерпала весь свой потенциал роста. Надо что-то менять и что самое страшное для них менять в политической системе. Экономический рост сдерживается архаичной коммунячей системой. Китай на пороге кризиса.

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Musik

09:55:17 28-01-2025

Гость (08:55:51 28-01-2025) Китайская экономическая модель исчерпала весь свой потенциал... загнивает?

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Гость

09:19:18 28-01-2025

Не хилый у них взрыв будет население 1,5 млр замещают роботами)

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