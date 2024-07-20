Пранкера Эдварда Билла посадили на 13 суток

Поводом для этого стал ролик в форме "самокатного патрульного"

20 июля 2024, 19:55, ИА Амител

Эдвард Бил / Кадр из видео: Mash

В Москве арестовали блогера Эдварда Била на 13 суток по статье о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Поводом для этого стал ролик, в котором пранкер передвигался на трехколесном самокате в форме с надписью "самокатная патрульная служба" и грубил прохожим, показывая им поддельное удостоверение.

Вечером 19 июля Бил был задержан, отмечает РЕН ТВ.