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Пранкера Эдварда Билла посадили на 13 суток

Поводом для этого стал ролик в форме "самокатного патрульного"

20 июля 2024, 19:55, ИА Амител

Эдвард Бил / Кадр из видео: Mash
Эдвард Бил / Кадр из видео: Mash

В Москве арестовали блогера Эдварда Била на 13 суток по статье о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Поводом для этого стал ролик, в котором пранкер передвигался на трехколесном самокате в форме с надписью "самокатная патрульная служба" и грубил прохожим, показывая им поддельное удостоверение.

Вечером 19 июля Бил был задержан, отмечает РЕН ТВ.

Происшествия блогеры

Комментарии 2

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11:41:20 22-07-2024

закройте его уже на подольше. надоели его откровенные издевательства над обычными людьми. искал бы себе подобных (и по габаритам , в том числе) и пробовал над ними пранковать

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Гость

19:41:05 05-08-2024

Настоящая фамилия Биль.
Типичная еврейская тема по скрыванию истинных имён и фамилий.
Из рассказа стало ясно что "правила бумеранга" ни кто не отменял. Хотя еврейского мальчика немножко жалко, таки.

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