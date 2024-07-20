Пранкера Эдварда Билла посадили на 13 суток
Поводом для этого стал ролик в форме "самокатного патрульного"
20 июля 2024, 19:55, ИА Амител
Эдвард Бил / Кадр из видео: Mash
В Москве арестовали блогера Эдварда Била на 13 суток по статье о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Поводом для этого стал ролик, в котором пранкер передвигался на трехколесном самокате в форме с надписью "самокатная патрульная служба" и грубил прохожим, показывая им поддельное удостоверение.
Вечером 19 июля Бил был задержан, отмечает РЕН ТВ.
11:41:20 22-07-2024
закройте его уже на подольше. надоели его откровенные издевательства над обычными людьми. искал бы себе подобных (и по габаритам , в том числе) и пробовал над ними пранковать
19:41:05 05-08-2024
Настоящая фамилия Биль.
Типичная еврейская тема по скрыванию истинных имён и фамилий.
Из рассказа стало ясно что "правила бумеранга" ни кто не отменял. Хотя еврейского мальчика немножко жалко, таки.