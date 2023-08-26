Правда ли, что 1 сентября сделают выходным для всех родителей школьников?
Законопроект о выходном на День знаний внесли в Госдуму
26 августа 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В сети активно спорят о том, будет ли 1 сентября 2023 года выходным днём. Официально это пусть и праздничный, но рабочий день. Но в августе в Госдуму внесли законопроект, предлагающий дать в этот день выходной всем, кто ведет детей на линейку.
О том, будет ли 1 сентября выходным днём для родителей школьников, - в материале amic.ru.
1
Будет ли 1 сентября 2023 года выходным днём?
Судя по всему нет. По крайней мере, никаких законов и постановлений на этот счёт пока принято не было. А 1 сентября в 2023 году выпадает на пятницу. Так что это, как и всегда, будет рабочий день.
2
С чего все взяли, что 1 сентября сделают выходным для родителей школьников?
Соответствующий законопроект внёс в Госдуму депутат от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Документ уже есть в парламентской базе данных.
Законопроект предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ и внести туда статью 186.1:
"Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - указано в документе.Сам депутат подчеркнул, что присутствие родителей - очень важная часть линейки.
"Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
3
Есть ли шансы, что законопроект примут?
Пока на этот счёт ничего нельзя сказать точно. Сначала профильный комитет должен дать отзыв на законопроект и, если он будет одобрен, рассмотреть его в трёх чтениях. Поскольку до Дня знаний осталось меньше недели, в парламенте вряд ли успеют превратить законопроект в полноценный закон.
Так что в этот раз, судя по всему, ни на какой выходной 1 сентября рассчитывать не приходится.
4
Могут ли 1 сентября 2023 года сделать выходным днём?
Госдума вряд ли успеет принять соответствующий закон, даже если все депутаты его поддержат. Впрочем, есть вариант и со специальным постановлением от президента или правительства. Впрочем, российские власти пока не заявляли о том, что планируют устроить для родителей школьников дополнительный выходной.
Так что на такой вариант надеяться тоже не стоит.
5
Как самому устроить себе выходной 1 сентября?
В Минтруде тем, кто хочет посвятить 1 сентября своему ребенку, а не работе, предлагают взять однодневный отпуск (если есть - оплачиваемый, если нет - неоплачиваемый). Также можно заранее спланировать отпуск так, чтобы он включал в себя 1 сентября.
Впрочем, многие просто отпрашиваются у начальства на первую половину дня, чтобы сходить на линейку, а затем вернуться к своим рабочим обязанностям.
08:44:54 26-08-2023
Ну ну , а за них другие должны работать
10:17:02 26-08-2023
Выходной сделают для всех. В том числе и для учителей. ВСЕМ РАДОВАТЬСЯ !!!
15:26:36 26-08-2023
Кому сильно надо было - брали 1 день в счет отпуска или 1 день без содержания.
09:45:39 28-08-2023
У нас на работе по кол.договору 1 сентября для родителей, кто ведет детей в 1 класс, оплачиваемый день отдыха, а после первого класса ни каких линеек уже нет. И никто не сломался, если в коллективе (отделе или цехе) 1-2 человека, один раз за 11 лет не выйдут на работу. Никто не ворчит о том, что им придется за него работать.
10:54:06 28-08-2023
Только для родителей первоклассников сделать выходной. Это оправданно.