Законопроект о выходном на День знаний внесли в Госдуму

26 августа 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В сети активно спорят о том, будет ли 1 сентября 2023 года выходным днём. Официально это пусть и праздничный, но рабочий день. Но в августе в Госдуму внесли законопроект, предлагающий дать в этот день выходной всем, кто ведет детей на линейку.

О том, будет ли 1 сентября выходным днём для родителей школьников, - в материале amic.ru.

1 Будет ли 1 сентября 2023 года выходным днём? Судя по всему нет. По крайней мере, никаких законов и постановлений на этот счёт пока принято не было. А 1 сентября в 2023 году выпадает на пятницу. Так что это, как и всегда, будет рабочий день.

2 С чего все взяли, что 1 сентября сделают выходным для родителей школьников? Соответствующий законопроект внёс в Госдуму депутат от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Документ уже есть в парламентской базе данных Законопроект предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ и внести туда статью 186.1: "Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - указано в документе. Сам депутат подчеркнул, что присутствие родителей - очень важная часть линейки. Сам депутат подчеркнул, что присутствие родителей - очень важная часть линейки. "Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

3 Есть ли шансы, что законопроект примут? Пока на этот счёт ничего нельзя сказать точно. Сначала профильный комитет должен дать отзыв на законопроект и, если он будет одобрен, рассмотреть его в трёх чтениях. Поскольку до Дня знаний осталось меньше недели, в парламенте вряд ли успеют превратить законопроект в полноценный закон. Так что в этот раз, судя по всему, ни на какой выходной 1 сентября рассчитывать не приходится.

4 Могут ли 1 сентября 2023 года сделать выходным днём? Госдума вряд ли успеет принять соответствующий закон, даже если все депутаты его поддержат. Впрочем, есть вариант и со специальным постановлением от президента или правительства. Впрочем, российские власти пока не заявляли о том, что планируют устроить для родителей школьников дополнительный выходной. Так что на такой вариант надеяться тоже не стоит.