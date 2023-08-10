В Госдуме предлагают разрешить многодетным семьям работать меньше

10 августа 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Многодетные родители вскоре могут начать работать не на пятидневке, как все остальные, а на четырехдневке. Такое предложение активно обсуждают в Госдуме. Ожидается, что вскоре в парламенте рассмотрят соответствующий законопроект.

Рассказываем, введут ли для многодетных родителей четырехдневку и что об этом говорят эксперты.

1 Правда ли, что многодетных родителей переведут на четырехдневку? Нет. По крайней мере, пока. На данный момент это лишь предложение, которое подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий сообщил "Известиям" , что уже 10 августа инициативу отправят в правительство, чтобы там дали свое заключение. "В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей", – цитирует депутата издание Если в кабмине одобрят инициативу, она поступит на рассмотрение в Госдуму. Но пока ничего из этого не произошло, это лишь предложение.

2 Почему четырехдневку предлагают ввести именно для многодетных? Как пояснил "Известиям" Слуцкий, многодетным родителям нужно больше свободного времени, чтобы уделять его детям. По мнению главы фракции ЛДПР, такой законопроект помог бы улучшить рождаемость в России. "Очевидно, что для родителей, воспитывающих троих и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени – возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью", – цитируют политика "Известия"

3 Наверное, и платить на четырехдневке будут меньше? Если предложение примут, то платить будут так же. Это отдельно прописано в инициативе ЛДПР: зарплата у многодетных на четырехдневке должна быть такой же, как у тех, кто работает пять дней в неделю.

4 Каких именно родителей предлагают перевести на четырехдневную рабочую неделю? Как пояснил "Известиям" Слуцкий, сокращенную рабочую неделю предлагают ввести для тех, у кого трое детей в возрасте до 18 лет. Четырехдневка для них будет доступна, пока младший не достигнет 14 лет.

5 Почему в Госдуме скептически смотрят на предложение? Представители других фракций опасаются, что многодетных родителей просто перестанут брать на работу. Работодателям будет не выгодно принимать сотрудника, который работает меньше, а получает наравне со всеми. Например, такое мнение в беседе с "Известиями" высказал член партии "Единая Россия" Андрея Исаев.

6 Каковы шансы, что закон примут? Пока неизвестно. Но эксперты из HR-сферы, с которыми пообщались "Известия", очень сомневаются, что законопроект примут. По крайней мере, в том виде, в котором предложение существует сейчас, у него немного шансов перерасти в новый закон.