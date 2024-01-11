Правда ли, что 11 января на Землю обрушится новая магнитная буря?
По данным некоторых СМИ, бурю может вызвать очередная солнечная вспышка
11 января 2024, 12:38, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Еще одна магнитная буря может обрушиться на планету в ближайшее время. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на данные специалистов. Буря может возникнуть из-за мощной вспышки, которая недавно произошла на Солнце.
О том, действительно ли Земле грозит магнитная буря и какой может быть ее мощность, читайте в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 11 января 2024 года?
Скорее всего, нет. Прогноз, опубликованный на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, дает довольно спокойную картину. Никакой явной угрозы магнитной бури в сводке ученых нет.
2
Какая геомагнитная обстановка ожидается 11 января?
Мощность геомагнитных колебаний 11 января составит 1-2 балла и иногда будет подниматься до 3. Все эти величины относятся к "зеленой" зоне, которая считается безопасной.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же придет?
Вероятность магнитной бури 11 января невелика и составляет лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма вообще стремится к нулю.
4
А когда будет следующая действительно мощная магнитная буря?
Неизвестно. Но в прогнозе лаборатории на весь январь и начало февраля никаких серьезных угроз нет. Если прогноз подтвердится, то мы проживем без мощных магнитных бурь как минимум месяц.
Комментарии 0