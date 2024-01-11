По данным некоторых СМИ, бурю может вызвать очередная солнечная вспышка

11 января 2024, 12:38, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Еще одна магнитная буря может обрушиться на планету в ближайшее время. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на данные специалистов. Буря может возникнуть из-за мощной вспышки, которая недавно произошла на Солнце.

О том, действительно ли Земле грозит магнитная буря и какой может быть ее мощность, читайте в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 11 января 2024 года? Скорее всего, нет. Прогноз, опубликованный на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , дает довольно спокойную картину. Никакой явной угрозы магнитной бури в сводке ученых нет.

2 Какая геомагнитная обстановка ожидается 11 января? Мощность геомагнитных колебаний 11 января составит 1-2 балла и иногда будет подниматься до 3. Все эти величины относятся к "зеленой" зоне, которая считается безопасной.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же придет? Вероятность магнитной бури 11 января невелика и составляет лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма вообще стремится к нулю.