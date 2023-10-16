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Правда ли, что 16 октября на Землю обрушится мощная магнитная буря?

Планета переживает период повышенной геомагнитной активности, говорят специалисты

16 октября 2023, 12:03, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В октябре геомагнитная обстановка Земли зачастую будет очень неспокойной. Вот и сейчас наша планета переживает период нестабильности, пишет Life.ru со ссылкой на данные специалистов. По их словам, в ближайшие дни метеозависимые люди почувствуют на себе силу серьезных геоударов.

Рассказываем, какой будет геомагнитная обстановка 16 октября и ожидается ли мощная магнитная буря в этот день.

1

Какой будет геомагнитная обстановка Земли 16 октября 2023 года?

Относительно спокойной. По данным Life.ru, повышенная геомагнитная активность ожидается с 15 по 19 октября. Но именно в понедельник, 16 октября, специалисты прогнозируют затишье.
Мощность геомагнитных колебаний составит не более 2 баллов, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
2

Будет ли мощная магнитная буря 16 октября 2023 года?

Нет. По шкале, которую использует Лаборатория солнечной астрономии, 2 балла – это даже не слабая буря.
В прогнозе, опубликованном на сайте института, вероятность и магнитной бури, и сильного геомагнитного шторма оценивается лишь в 1%.
3

Будут ли ощущаться геомагнитные возмущения 16 октября?

Трудно сказать. Дело в том, что воздействие магнитных возмущений на человека – вопрос спорный. Есть ученые, которые и вовсе считают, что метеозависимость – это миф и результат излишней мнительности. Но сторонники теории магнитных бурь не сомневаются – метеозависимые люди могут ощущать на себе даже незначительные геомагнитные колебания.
4

На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь?

Обычно люди жалуются на головную боль, головокружение, тошноту, повышенное артериальное давление и многие другие симптомы.
5

Как пережить магнитную бурю и сохранить нормальное самочувствие?

Советы врачей ограничиваются общими положениями. Они рекомендуют высыпаться, нормально питаться и пить побольше воды. Также полезными будут занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.
Все это поможет вам оставаться в тонусе не только в моменты магнитных бурь, но и в любое другое время.
Фото: amic.ru

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магнитные бури

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