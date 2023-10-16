Планета переживает период повышенной геомагнитной активности, говорят специалисты

16 октября 2023, 12:03, ИА Амител

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В октябре геомагнитная обстановка Земли зачастую будет очень неспокойной. Вот и сейчас наша планета переживает период нестабильности, пишет Life.ru со ссылкой на данные специалистов. По их словам, в ближайшие дни метеозависимые люди почувствуют на себе силу серьезных геоударов.

Рассказываем, какой будет геомагнитная обстановка 16 октября и ожидается ли мощная магнитная буря в этот день.

1 Какой будет геомагнитная обстановка Земли 16 октября 2023 года? Относительно спокойной. По данным Life.ru , повышенная геомагнитная активность ожидается с 15 по 19 октября. Но именно в понедельник, 16 октября, специалисты прогнозируют затишье. Мощность геомагнитных колебаний составит не более 2 баллов, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии

2 Будет ли мощная магнитная буря 16 октября 2023 года? Нет. По шкале, которую использует Лаборатория солнечной астрономии, 2 балла – это даже не слабая буря. 1%. В прогнозе, опубликованном на сайте института , вероятность и магнитной бури, и сильного геомагнитного шторма оценивается лишь в

3 Будут ли ощущаться геомагнитные возмущения 16 октября? Трудно сказать. Дело в том, что воздействие магнитных возмущений на человека – вопрос спорный. Есть ученые, которые и вовсе считают, что метеозависимость – это миф и результат излишней мнительности. Но сторонники теории магнитных бурь не сомневаются – метеозависимые люди могут ощущать на себе даже незначительные геомагнитные колебания.

4 На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь? Обычно люди жалуются на головную боль, головокружение, тошноту, повышенное артериальное давление и многие другие симптомы.