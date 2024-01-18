Правда ли, что 18 января на Земле ожидается мощнейшая магнитная буря?
Прогнозами делятся лаборатории, которые изучают солнечную активность
18 января 2024, 12:40, ИА Амител
Вспышки на Солнце / Фото: pixabay.com
Специалисты продолжают отслеживать солнечную активность и прогнозировать, с чем может столкнуться Земля в ближайшие дни. Самым серьезным последствием вспышек на Солнце эксперты считают магнитные бури.
Рассказываем, ждать ли магнитной бури 18 января и насколько сильными будут геомагнитные колебания.
1
Будет ли магнитная буря 18 января 2024 года?
Нет. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, нет никаких четких данных о возможных магнитных бурях. Наоборот, геомагнитная обстановка ожидается вполне умеренная.
2
Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 18 января?
В начале дня мощность геомагнитных возмущений не превысит 2 баллов – этот показатель относится к "зеленой зоне" и означает, что обстановка будет очень спокойной. А после обеда колебания и вовсе снизятся до 1 балла.
3
Какова вероятность, что магнитная буря все же обрушится на Землю 18 января?
Самая минимальная – 1%.
4
Когда на Земле ожидается следующая серьезная магнитная буря?
В ближайшее время никаких, даже слабых магнитных бурь не ожидается. На сайте Лаборатории солнечной астрономии доступен прогноз до 14 февраля. В большинство ближайших дней сила колебаний составит мизерные два балла, лишь иногда поднимаясь до трех.
Единственный день, когда мощность возмущений доберется до "желтой зоны", – 13 февраля. Но и этого будет недостаточно, чтобы вызвать бурю.
17:22:14 18-01-2024
Ну как же, ведь везде в печати уже объявлено, что сильная магнитная буря будет с 26 по 30 января.
20:24:21 18-01-2024
Свнтлана (17:22:14 18-01-2024) Ну как же, ведь везде в печати уже объявлено, что сильная ма... Теперь каждый день , до 26 будет такая статья. Вчера так же про 17 писали...