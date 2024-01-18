Прогнозами делятся лаборатории, которые изучают солнечную активность

18 января 2024, 12:40, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pixabay.com

Специалисты продолжают отслеживать солнечную активность и прогнозировать, с чем может столкнуться Земля в ближайшие дни. Самым серьезным последствием вспышек на Солнце эксперты считают магнитные бури.

Рассказываем, ждать ли магнитной бури 18 января и насколько сильными будут геомагнитные колебания.

1 Будет ли магнитная буря 18 января 2024 года? Нет. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , нет никаких четких данных о возможных магнитных бурях. Наоборот, геомагнитная обстановка ожидается вполне умеренная.

2 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 18 января? В начале дня мощность геомагнитных возмущений не превысит 2 баллов – этот показатель относится к "зеленой зоне" и означает, что обстановка будет очень спокойной. А после обеда колебания и вовсе снизятся до 1 балла.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же обрушится на Землю 18 января? Самая минимальная – 1%.