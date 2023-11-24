В конце ноября и начале декабря нас ждет очень нестабильная геомагнитная обстановка

24 ноября 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Последние дни ноября 2023 года могут быть очень непростыми для метеозависимых людей. Некоторые СМИ сообщают о том, что серьезные магнитные бури могут обрушиться на планету уже 25 и 26 ноября.

Рассказываем, стоит ли ждать магнитные бури в эти дни и как от них себя обезопасить.

1 Правда ли, что 25 и 26 ноября на Землю обрушатся мощнейшие магнитные бури? Скорее нет, чем да. Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , следует, что ничего угрожающего ожидать не стоит. Геомагнитные возмущения будут не настолько серьезными, чтобы привести к магнитной буре.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 25 и 26 ноября? Исходя из прогноза , 25 ноября геомагнитные возмущения будут в диапазоне от 1 до 2 баллов. 26 ноября возмущения будут чуть мощнее – до 3 баллов. Впрочем, все эти показатели намного ниже, чем даже "слабая магнитная буря" по классификации лаборатории.

3 Какова вероятность магнитных бурь 25 и 26 ноября? Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивает вероятность магнитной бури 25 ноября в 5%. 26 ноября вероятность будет больше – 20%.

4 Насколько опасны возможные магнитные бури 25 и 26 ноября? Во-первых, вероятность магнитных бурь в эти дни совсем невысокая. А во-вторых, само воздействие магнитных бурь – явление спорное. У теории влияния бурь на человека есть как сторонники, так и противники. Но официально эффект геомагнитных колебаний для человека пока не доказан.

5 Когда следующая по-настоящему серьезная магнитная буря? По прогнозу лаборатории, следующая магнитная буря произойдет 5 декабря. В этот день мощность возмущений составит 5 баллов – "слабая магнитная буря" по классификации ученых.