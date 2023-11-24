Правда ли, что 25 и 26 ноября на Землю обрушатся жесткие магнитные бури?
В конце ноября и начале декабря нас ждет очень нестабильная геомагнитная обстановка
24 ноября 2023, 14:10, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Последние дни ноября 2023 года могут быть очень непростыми для метеозависимых людей. Некоторые СМИ сообщают о том, что серьезные магнитные бури могут обрушиться на планету уже 25 и 26 ноября.
Рассказываем, стоит ли ждать магнитные бури в эти дни и как от них себя обезопасить.
1
Правда ли, что 25 и 26 ноября на Землю обрушатся мощнейшие магнитные бури?
Скорее нет, чем да. Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следует, что ничего угрожающего ожидать не стоит.
Геомагнитные возмущения будут не настолько серьезными, чтобы привести к магнитной буре.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 25 и 26 ноября?
Исходя из прогноза, 25 ноября геомагнитные возмущения будут в диапазоне от 1 до 2 баллов. 26 ноября возмущения будут чуть мощнее – до 3 баллов.
Впрочем, все эти показатели намного ниже, чем даже "слабая магнитная буря" по классификации лаборатории.
3
Какова вероятность магнитных бурь 25 и 26 ноября?
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивает вероятность магнитной бури 25 ноября в 5%. 26 ноября вероятность будет больше – 20%.
4
Насколько опасны возможные магнитные бури 25 и 26 ноября?
Во-первых, вероятность магнитных бурь в эти дни совсем невысокая. А во-вторых, само воздействие магнитных бурь – явление спорное. У теории влияния бурь на человека есть как сторонники, так и противники. Но официально эффект геомагнитных колебаний для человека пока не доказан.
5
Когда следующая по-настоящему серьезная магнитная буря?
По прогнозу лаборатории, следующая магнитная буря произойдет 5 декабря. В этот день мощность возмущений составит 5 баллов – "слабая магнитная буря" по классификации ученых.
6
Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю?
Поскольку факт воздействия магнитных бурь на человека не доказан, то и конкретных наставлений врачи не дают. Они ограничиваются лишь общими советами: пить побольше воды, не злоупотреблять алкоголем, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Тогда ваше тело будет в тонусе и магнитные бури ему точно будут не страшны.
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