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Правда ли, что 25 и 26 ноября на Землю обрушатся жесткие магнитные бури?

В конце ноября и начале декабря нас ждет очень нестабильная геомагнитная обстановка

24 ноября 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Последние дни ноября 2023 года могут быть очень непростыми для метеозависимых людей. Некоторые СМИ сообщают о том, что серьезные магнитные бури могут обрушиться на планету уже 25 и 26 ноября.

Рассказываем, стоит ли ждать магнитные бури в эти дни и как от них себя обезопасить.

1

Правда ли, что 25 и 26 ноября на Землю обрушатся мощнейшие магнитные бури?

Скорее нет, чем да. Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следует, что ничего угрожающего ожидать не стоит.
Геомагнитные возмущения будут не настолько серьезными, чтобы привести к магнитной буре.
2

Какой будет геомагнитная обстановка 25 и 26 ноября?

Исходя из прогноза, 25 ноября геомагнитные возмущения будут в диапазоне от 1 до 2 баллов. 26 ноября возмущения будут чуть мощнее – до 3 баллов.
Впрочем, все эти показатели намного ниже, чем даже "слабая магнитная буря" по классификации лаборатории.
3

Какова вероятность магнитных бурь 25 и 26 ноября?

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ оценивает вероятность магнитной бури 25 ноября в 5%. 26 ноября вероятность будет больше – 20%.
4

Насколько опасны возможные магнитные бури 25 и 26 ноября?

Во-первых, вероятность магнитных бурь в эти дни совсем невысокая. А во-вторых, само воздействие магнитных бурь – явление спорное. У теории влияния бурь на человека есть как сторонники, так и противники. Но официально эффект геомагнитных колебаний для человека пока не доказан.
5

Когда следующая по-настоящему серьезная магнитная буря?

По прогнозу лаборатории, следующая магнитная буря произойдет 5 декабря. В этот день мощность возмущений составит 5 баллов – "слабая магнитная буря" по классификации ученых.
6

Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю?

Поскольку факт воздействия магнитных бурь на человека не доказан, то и конкретных наставлений врачи не дают. Они ограничиваются лишь общими советами: пить побольше воды, не злоупотреблять алкоголем, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Тогда ваше тело будет в тонусе и магнитные бури ему точно будут не страшны.
Фото: кадр из фильма

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магнитные бури

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