На данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году

22 ноября 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Пекло"

Четыре магнитные бури подряд – 20, 22, 24 и 25 ноября – спрогнозировали Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, пишут "Аргументы и Факты".

Интенсивность магнитных бурь небольшая – G1 (Кр 5), но проблема в том, что они идут друг за другом.

Как отметил кандидат медицинских наук Константин Спахов, некоторых людей эти четыре бури будут мучить не четыре дня, а десять.

"Многие начинают предчувствовать магнитную бурю заранее, за один-два дня, а потом столько же дней выходить из этой ситуации. Это может быть серьезным испытанием", – подчеркнул он.

Пик магнитных бурь придется на среду, 22 ноября, далее колебания будут снижаться.

Напомним, во время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания и пить больше воды.

Ранее алтайский физик Татьяна Андрухова рассказала amic.ru об алом сиянии и опасности магнитных бурь.