Четыре магнитные бури подряд будут мучить россиян 10 дней
На данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году
22 ноября 2023, 12:16, ИА Амител
Четыре магнитные бури подряд – 20, 22, 24 и 25 ноября – спрогнозировали Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, пишут "Аргументы и Факты".
Интенсивность магнитных бурь небольшая – G1 (Кр 5), но проблема в том, что они идут друг за другом.
Как отметил кандидат медицинских наук Константин Спахов, некоторых людей эти четыре бури будут мучить не четыре дня, а десять.
"Многие начинают предчувствовать магнитную бурю заранее, за один-два дня, а потом столько же дней выходить из этой ситуации. Это может быть серьезным испытанием", – подчеркнул он.
Пик магнитных бурь придется на среду, 22 ноября, далее колебания будут снижаться.
Напомним, во время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания и пить больше воды.
Ранее алтайский физик Татьяна Андрухова рассказала amic.ru об алом сиянии и опасности магнитных бурь.
22:24:49 22-11-2023
Даже солнцу стало от нас тошно.
22:32:01 22-11-2023
Солнцу тошно от человечества, угомонитесь наконец!
02:19:17 23-11-2023
Это не магнитные бури, а ваши дебильные вышки!!! Специально включают какую то дрянь,чтоб действовать на людей и убирать их!
13:32:54 23-11-2023
Клава (02:19:17 23-11-2023) Это не магнитные бури, а ваши дебильные вышки!!! Специально ... Слишком много вас резвелось.
07:10:04 23-11-2023
Специально включают вышки 5G и мутотень под названием HAARP, это оружие , вот и весь сказ.....
15:53:11 23-11-2023
Маргарита (07:10:04 23-11-2023) Специально включают вышки 5G и мутотень под названием HAARP,... Что за бредятина!😂😂😂
11:45:16 23-11-2023
Как они с неделю назад начались, так у меня состояние не айс. К тому же эпилепсия. Ну и у каждого свой организм. И реагировать будет по - разному.
00:22:35 24-11-2023
Евгений (11:45:16 23-11-2023) Как они с неделю назад начались, так у меня состояние не айс... У меня тоже эпилепсия, ещё с субботы не могу отойти 😭
13:40:35 23-11-2023
Продам шапочки из фольки.
16:39:13 23-11-2023
Агафон (22:32:01 22-11-2023) Солнцу тошно от человечества, угомонитесь наконец! ... Много столетий назад испытание над природой, погубило высоко развитую цивилизацию Майя. Если не будем беречь нашу голубую планету, нас ждёт печальный конец-
16:54:06 23-11-2023
Гость, Майя говоришь? А где были твои предки в то время?
02:10:14 24-11-2023
Клава (02:19:17 23-11-2023) Это не магнитные бури, а ваши дебильные вышки!!! Специально ... Кстати о вышках, я очень чувствительная к излучениям от усилителей на вышках, проверенно не раз и находясь вблизи их как бы это сказать...мозг начинает "глючить",усиливается и головокружение и плохое самочувствие вообще.
09:01:45 24-11-2023
Кстати у меня живот скрутило,может это последствие действия 5 G и спать хочется после ночной смены? Ха ха!
12:32:44 28-11-2023
Иван (09:01:45 24-11-2023) Кстати у меня живот скрутило,может это последствие дей Просто ты Лузер
21:08:02 28-11-2023
Гость (00:22:35 24-11-2023) У меня тоже эпилепсия, ещё с субботы не могу отойти 😭... Писали,что не до 25,а до 30 включительно.