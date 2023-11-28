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Правда ли, что 28 ноября Землю накроет очередная магнитная буря?

Специалисты обновили прогноз: конец ноября будет неспокойным

28 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Ноябрь получился очень "богатым" на магнитные бури разной мощности. Но специалисты предупреждают, что расслабляться рано. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ обновила свой прогноз: последние дни месяца тоже будут непростыми для метеозависимых людей.

Рассказываем, ждать ли магнитную бурю 28 ноября, какой будет геомагнитная обстановка и когда планету накроет по-настоящему мощный шторм.

1

Будет ли магнитная буря 28 ноября 2023 года?

Судя по всему, нет. По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, день будет спокойным, а мощность геомагнитных колебаний – небольшой. Поэтому вероятность возникновения магнитной бури очень мала.
2

Какова вероятность магнитной бури 28 ноября?

5% – такую вероятность указывают специалисты лаборатории солнечной астрономии. Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 1%.
3

Какой будет геомагнитная обстановка 28 ноября?

Утром амплитуда колебаний составит два балла – крайне низкий показатель, относящийся к "зеленой" зоне. К вечеру будет еще спокойнее – мощность геомагнитных возмущений составит лишь один балл.
4

Когда ожидается следующая магнитная буря?

30 ноября. Согласно обновленному прогнозу, в этот день мощность колебаний составит 5 баллов – это "слабая магнитная буря" по классификации лаборатории.
Фото: pixabay.com

Правда ли, что метеозависимым людям будут давать больничные на время магнитных бурь?

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НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 3

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Гость

10:24:19 28-11-2023

Вам не надоело? Каждый день про магнитные бури! Даже тем кому пофиг всегда было в голову вбиваете!

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Гость

12:05:08 28-11-2023

Других тем нет? Одно и то же каждый день!

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Элен без ребят

13:34:14 28-11-2023

пощадите!!

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