Специалисты обновили прогноз: конец ноября будет неспокойным

28 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: freepik.com

Ноябрь получился очень "богатым" на магнитные бури разной мощности. Но специалисты предупреждают, что расслабляться рано. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ обновила свой прогноз: последние дни месяца тоже будут непростыми для метеозависимых людей.

Рассказываем, ждать ли магнитную бурю 28 ноября, какой будет геомагнитная обстановка и когда планету накроет по-настоящему мощный шторм.

1 Будет ли магнитная буря 28 ноября 2023 года? Судя по всему, нет. По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории , день будет спокойным, а мощность геомагнитных колебаний – небольшой. Поэтому вероятность возникновения магнитной бури очень мала.

2 Какова вероятность магнитной бури 28 ноября? 5% – такую вероятность указывают специалисты лаборатории солнечной астрономии. Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 1%.

3 Какой будет геомагнитная обстановка 28 ноября? Утром амплитуда колебаний составит два балла – крайне низкий показатель, относящийся к "зеленой" зоне. К вечеру будет еще спокойнее – мощность геомагнитных возмущений составит лишь один балл.