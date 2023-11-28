Правда ли, что 28 ноября Землю накроет очередная магнитная буря?
Специалисты обновили прогноз: конец ноября будет неспокойным
28 ноября 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: freepik.com
Ноябрь получился очень "богатым" на магнитные бури разной мощности. Но специалисты предупреждают, что расслабляться рано. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ обновила свой прогноз: последние дни месяца тоже будут непростыми для метеозависимых людей.
Рассказываем, ждать ли магнитную бурю 28 ноября, какой будет геомагнитная обстановка и когда планету накроет по-настоящему мощный шторм.
1
Будет ли магнитная буря 28 ноября 2023 года?
Судя по всему, нет. По прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, день будет спокойным, а мощность геомагнитных колебаний – небольшой. Поэтому вероятность возникновения магнитной бури очень мала.
2
Какова вероятность магнитной бури 28 ноября?
5% – такую вероятность указывают специалисты лаборатории солнечной астрономии. Вероятность сильного геомагнитного шторма оценивается в 1%.
3
Какой будет геомагнитная обстановка 28 ноября?
Утром амплитуда колебаний составит два балла – крайне низкий показатель, относящийся к "зеленой" зоне. К вечеру будет еще спокойнее – мощность геомагнитных возмущений составит лишь один балл.
4
Когда ожидается следующая магнитная буря?
30 ноября. Согласно обновленному прогнозу, в этот день мощность колебаний составит 5 баллов – это "слабая магнитная буря" по классификации лаборатории.
10:24:19 28-11-2023
Вам не надоело? Каждый день про магнитные бури! Даже тем кому пофиг всегда было в голову вбиваете!
12:05:08 28-11-2023
Других тем нет? Одно и то же каждый день!
13:34:14 28-11-2023
пощадите!!