В конце октября геомагнитная обстановка стала очень нестабильной, говорят ученые

30 октября 2023, 10:00, ИА Амител

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Мощная магнитная буря может накрыть Землю 30 октября. Об этом сообщают различные СМИ, ссылаясь на исследователей Солнца. При этом мощность прогнозируемых магнитных вспышек называют разную.

Рассказываем, будет ли магнитная буря 30 октября, что известно о ее мощности и как ее пережить.

1 Придет ли на Землю магнитная буря 30 октября? Если верить наиболее авторитетным источникам, то настоящей магнитной бури 30 октября не будет. Согласно данным на портале Лаборатории солнечной астрономии , на нашей планете действительно ожидаются магнитные возмущения. Но они будут не настолько мощными, чтобы вызвать бурю. Тем не менее геомагнитная обстановка будет нестабильной. Поскольку меняться она может очень быстро, вероятность перехода в магнитную бурю есть, пусть и небольшая.

2 Какова вероятность магнитной бури 30 октября? 25%, а вероятность перехода в мощный геомагнитный шторм – в 5%. Вероятность магнитной бури 30 октября специалисты оценивают в, а вероятность перехода в мощный геомагнитный шторм – в

3 Какой будет мощность геомагнитных возмущений 30 октября? Согласно прогнозам , мощность вспышек 30 октября будет достигать 4 баллов. С одной стороны, по классификации Лаборатории солнечной астрономии это не считается даже слабой магнитной бурей. С другой – это всего на балл меньше отметки, которую уже расценивают как бурю класса G1. Обстановку, которая ожидается 30 октября, эксперты описывают как "возбужденная магнитосфера". Отмечается, что самые значительные колебания будут в начале дня, а затем все начнет успокаиваться.

4 Может ли человек почувствовать такие геомагнитные колебания? Вопрос спорный. Магнитные бури и их влияние на человека – до сих пор официально не доказанное явление. Поэтому здесь есть как сторонники, так и противники. Одни считают, что даже мощный геомагнитный шторм никак на нас не воздействует. Другие убеждены, что метеозависимые люди способны уловить и малозначительные геомагнитные колебания.