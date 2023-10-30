Правда ли, что 30 октября на Землю обрушится магнитная буря очень большой мощности?
В конце октября геомагнитная обстановка стала очень нестабильной, говорят ученые
30 октября 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Мощная магнитная буря может накрыть Землю 30 октября. Об этом сообщают различные СМИ, ссылаясь на исследователей Солнца. При этом мощность прогнозируемых магнитных вспышек называют разную.
Рассказываем, будет ли магнитная буря 30 октября, что известно о ее мощности и как ее пережить.
1
Придет ли на Землю магнитная буря 30 октября?
Если верить наиболее авторитетным источникам, то настоящей магнитной бури 30 октября не будет. Согласно данным на портале Лаборатории солнечной астрономии, на нашей планете действительно ожидаются магнитные возмущения. Но они будут не настолько мощными, чтобы вызвать бурю.
Тем не менее геомагнитная обстановка будет нестабильной. Поскольку меняться она может очень быстро, вероятность перехода в магнитную бурю есть, пусть и небольшая.
2
Какова вероятность магнитной бури 30 октября?
Вероятность магнитной бури 30 октября специалисты оценивают в 25%, а вероятность перехода в мощный геомагнитный шторм – в 5%.
3
Какой будет мощность геомагнитных возмущений 30 октября?
Согласно прогнозам, мощность вспышек 30 октября будет достигать 4 баллов. С одной стороны, по классификации Лаборатории солнечной астрономии это не считается даже слабой магнитной бурей. С другой – это всего на балл меньше отметки, которую уже расценивают как бурю класса G1.
Обстановку, которая ожидается 30 октября, эксперты описывают как "возбужденная магнитосфера". Отмечается, что самые значительные колебания будут в начале дня, а затем все начнет успокаиваться.
4
Может ли человек почувствовать такие геомагнитные колебания?
Вопрос спорный. Магнитные бури и их влияние на человека – до сих пор официально не доказанное явление. Поэтому здесь есть как сторонники, так и противники. Одни считают, что даже мощный геомагнитный шторм никак на нас не воздействует. Другие убеждены, что метеозависимые люди способны уловить и малозначительные геомагнитные колебания.
5
Что делать во время магнитной бури, чтобы спокойно ее пережить?
Поскольку в науке нет единого мнения по поводу магнитных бурь, медики тоже предпочитают давать лишь общие советы. Они рекомендуют высыпаться, пить побольше воды, не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем, а также много времени проводить на свежем воздухе. Тогда, по словам медиков, никакие магнитные бури будут не страшны.
10:06:23 30-10-2023
Хватит пугать, уже неинтересно!
12:19:35 30-10-2023
У меня сегодня всю ночь была бессонница А если даже и засыпала , то проваливалась не в глубокий сон и часто просыпалась
15:57:12 30-10-2023
Дарья (12:19:35 30-10-2023) У меня сегодня всю ночь была бессонница А если даже и засып... Спрашивал у своих на работе, так почти все заметили резкое ухудшение, да плюс сама осенняя погода тоже влияет и все это вкупе с магнитными бурями отмечается всеми. Даже очень спортивные ребята и то это замечают.
01:54:37 31-10-2023
У меня тоже самое бессонница и давление головные боли,26 лет.
06:12:36 31-10-2023
02.10 31.10.23 вот как жара на это час
15:39:36 31-10-2023
Магнитные возмущения чувствую, в основном суставными болями и ухудшением самочувствия, так что влияние магнитосферы есть...
11:00:47 01-11-2023
Я сегодня ночью по 15 минут спала сердце стучало почему то , давление в норме, но просыпалась все время я в шоке .
11:26:48 01-11-2023
Тоже не спала всю ночь, сердце бешенно стучало, в момент выхода из сна постоянный страх, ужас, а не ночь
11:32:21 01-11-2023
присоединяюсь к не спавшим с тахикардией. сейчас работу работаю, как зомба.
14:49:21 01-11-2023
Головокружение, тошнота....в этот раз тяжело
14:53:42 01-11-2023
Нежные все стали - что разваливаетесь то? что с вами будет в старости.