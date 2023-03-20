Стало известно, почему и какие аккаунты в WhatsApp и Telegram начнут блокировать

20 марта 2023, 15:45, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Ранее в СМИ появились сообщения о "новых правилах" удаления аккаунтов россиян в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Правда ли это и через сколько дней могут заблокировать неактивный аккаунт – в разборе amic.ru.

1 Какие аккаунты россиян в WhatsApp будут удалять? WhatsApp будет удалять неактивные аккаунты россиян через 120 дней бездействия, пишут на официальном сайте мессенджера. При этом аккаунт могут заблокировать через 45 дней, если к нему подключились на другом устройстве. "Если аккаунт не использовали в течение 45 дней, а затем снова активировали на другом мобильном устройстве, мы расцениваем это как признак того, что этот номер отныне принадлежит другому пользователю", – подчёркивают в сообщении. При этом удаляют прежние данные аккаунта, привязанные к номеру. Речь идёт о фото профиля и разделе "Сведения".

2 WhatsApp ввёл новые правила удаления аккаунтов? Нет. "Старым" правилам удаления аккаунтов WhatsApp следует несколько лет. Они не новые. Не заблокируют и аккаунты россиян. Географической привязки нет: мессенджер работает для всех пользователей.