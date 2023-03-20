Правда ли, что аккаунты россиян в WhatsApp* и Telegram будут удалять
Стало известно, почему и какие аккаунты в WhatsApp и Telegram начнут блокировать
20 марта 2023, 15:45, Анастасия Бичакова
Ранее в СМИ появились сообщения о "новых правилах" удаления аккаунтов россиян в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Правда ли это и через сколько дней могут заблокировать неактивный аккаунт – в разборе amic.ru.
Какие аккаунты россиян в WhatsApp будут удалять?
WhatsApp будет удалять неактивные аккаунты россиян через 120 дней бездействия, пишут на официальном сайте мессенджера.
При этом аккаунт могут заблокировать через 45 дней, если к нему подключились на другом устройстве.
"Если аккаунт не использовали в течение 45 дней, а затем снова активировали на другом мобильном устройстве, мы расцениваем это как признак того, что этот номер отныне принадлежит другому пользователю", – подчёркивают в сообщении.
При этом удаляют прежние данные аккаунта, привязанные к номеру. Речь идёт о фото профиля и разделе "Сведения".
WhatsApp ввёл новые правила удаления аккаунтов?
Нет. "Старым" правилам удаления аккаунтов WhatsApp следует несколько лет. Они не новые.
Не заблокируют и аккаунты россиян. Географической привязки нет: мессенджер работает для всех пользователей.
Telegram тоже не будет удалять аккаунты "по-новому"?
Нет, Telegram тоже не будет блокировать неактивные аккаунты по "новым правилам".
Удалить свой аккаунт можно двумя способами – если владелец сделает запрос вручную, а также автоматически, если отсутствует активность в течение заданного периода. По умолчанию это полгода.
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