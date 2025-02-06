Изменить возрастной ценз предложили в Следственном комитете РФ

06 февраля 2025, 15:10, ИА Амител

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В России вновь заговорили о том, что правила продажи спиртных напитков следует изменить. В этот раз тему поднял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, возрастной порог, с которого можно купить алкоголь, следует поднять.

О том, введут ли в России запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что алкоголь в России будут продавать только с 21 года? Такое предложение действительно прозвучало. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии своего ведомства заявил, что минимальный возрастной ценз для продажи алкоголя нужно установить на отметке 21 год. "Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 21-летнего возраста", – сказал Бастрыкин. При этом важно понимать: это не законопроект и даже не официальное обращение Бастрыкина к властям. Пока это лишь мнение, которое он высказал в ходе совещания с коллегами. Перерастет ли эта идея во что-то более конкретное, станет понятно позже.

2 Речь идет только о крепком алкоголе? Нет. Бастрыкин подчеркнул, что запрет на продажу лицам до 21 года нужно вводить не только на крепкие, но и на слабоалкогольные напитки, включая пиво.

3 Со скольких лет алкоголь продают сейчас? Сейчас продажа спиртных напитков в России разрешена с 18 лет.

4 Какие шансы, что новые правила продажи алкоголя действительно введут? Пока сказать трудно. Отметим лишь, что это уже не первая попытка повысить возрастной ценз. Например, с подобными предложениями регулярно выступает Минздрав РФ. В 2021-м ведомство даже разработало соответствующие поправки, предлагающие продавать крепкие напитки с 21 года. Подобное мнение было озвучено и в итоговом отчете за 2022 год. Но пока дело с точки не сдвинулось.