Россиян предлагают бесплатно обучать для дальнейшего трудоустройства в оборонно-промышленный комплекс

16 марта 2023, 12:20, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Граждан без работы предлагают бесплатно обучать и трудоустраивать на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это одна из мер программы поддержки труда. Её реализуют по постановлению, подписанному в федеральном правительстве.

Сколько средств выделят на обучение кадров для ОПК, дают ли им отсрочку и зачем страна наращивает выпуск вооружений – в разборе amic.ru.

1 Что за постановление? Россиян, ищущих работу, предлагают бесплатно обучать для трудоустройства в ОПК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишут на сайте правительства. "Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", – подчёркивают в сообщении.

2 Почему и зачем для работы в ОПК будут бесплатно обучать? Уточняется, что россиян будут бесплатно учить, чтобы восполнить потребности ОПК в специалистах. Также, предположительно, это поможет людям быстрее находить работу. Категории участников программы определит Минпромторг. Чтобы пройти обучение, нужно будет обратиться в центры занятости. Кроме того, потребуется заключить ученический договор с предприятием.

3 Сколько денег направят на обучение кадров для ОПК? Более 700 млн рублей направят на обучение людей для работы в ОПК. Кабмин возместит затраты по федеральному проекту "Содействие занятости". При этом выучить собираются больше 12 тыс. человек. Это одна из мер, предусмотренных программой поддержки рынка труда. Она позволяет работодателям создавать временные рабочие места для тех, кто находится под риском увольнения.

4 Работникам ОПК дают отсрочку? Ранее Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий по отсрочке для сотрудников ОПК. Об этом Путин сказал на совещании Улан-Удэнского авиационного завода. Президент отметил, что сейчас ведомства ведут диалог по этому вопросу и должны определиться с окончательным списком. Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны. Поэтому, считает глава государства, нужно найти "баланс между самим производством и интересами".

5 Правда, что Россия наращивает выпуск вооружений? Да. Россия активно наращивает выпуск вооружений, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, прокуроры должны "вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК". Речь идёт в том числе о наращивании мощностей, позволяющих выпускать дополнительный объём вооружений. "Работа здесь идёт масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится", – добавил Путин.