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Правда ли, что ЕГЭ по русскому языку предлагают сделать необязательным?

Рассказываем, как могут измениться требования вузов, а также порядок проведения единого госэкзамена

07 февраля 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правила приёма в высшие учебные заведения хотят изменить с 2024 года. В частности, из перечня обязательных для поступления ЕГЭ предлагают исключить русский язык. С чем это связано и кого из абитуриентов могут коснуться такие новшества, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему в вузах могут отменить обязательный ЕГЭ по русскому языку?

Обязательный единый госэкзамен по русскому языку действительно хотят отменить, но это новшество затронет исключительно абитуриентов, которые поступают на инженерные специальности. Для них обязательными предлагают сделать экзамены по математике, физике и информатике. Русский язык учитывать будут, но уже как дополнительный предмет. О таких планах на прошлой неделе заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет "Российская газета".

С чем связаны такие перемены?

Представители Минобрнауки и Минпросвещения сходятся во мнении, что будущим инженерам необходимо формировать базу углубленных знаний по точным наукам ещё в школе. Однако за последние годы число профильных физико-математических классов, наоборот, только сокращается. Углубленно физику изучают сегодня не больше 3% школьников. Сдавать физику на ЕГЭ тоже стали реже: сейчас она занимает шестое место в списке предметов по выбору. Снижается и средний балл по физике.

Для этого и предлагают снизить акцент на русский язык при приёме абитуриентов на инженерные направления. А на физику, математику и информатику, напротив, усилить.

Правда ли, что правила ЕГЭ решили изменить?

Правда, но пока Минпросвещения подготовило лишь проект приказа, устанавливающего новый порядок проведения ЕГЭ. Если его согласуют и утвердят, то изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

А что конкретно изменится?

Если приказ станет реальностью, тогда школьники смогут менять предметы ЕГЭ, которые они писали в заявлении. Однако делать это можно будет только по уважительной причине, например, из-за болезни. Кроме того, при наличии уважительных причин можно будет внести корректировки в сроки написания экзамена.

Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте службы.

Дополнительную дату проведения итогового сочинения хотят перенести с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Комментарии 7

  • Если НАТО победит, то по украинскому будет обязательным
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Чую, в приёмке 2024 году у вузов на инженерные специальности будет жуткий недобор.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Сначала информатику начните преподавать в районах, а потом ЕГЭ по этому предмету! В Гимназии №40 в 5 классе, еще должны были начать, уже шестой заканчивают, а вместо информатики "из пальца высосанный" ОДНКНР, который и не знают как преподавать, чушь сплошная, только трата времени пустая и часы преподавателю на пустом предмете!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Как инженер ответственно говорю знание нескольких иностранных языков, свободно и без словаря просто необходимо. А самое главное курс риторики и выступления, хватит быть умными и не уметь донести свою мысль. А то мы все всё понимаем, сказать не можем, спецы формул и калькулятора! Инженер без языка - не инженер, этого очень не будет хватать в трудовой деятельности!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Цитата ."Однако за последние годы число профильных физико-математических классов, наоборот, только сокращается. Углубленно физику изучают сегодня не больше 3% школьников. Сдавать физику на ЕГЭ тоже стали реже: сейчас она занимает шестое место в списке предметов по выбору. Снижается и средний балл по физике." То есть, с физикой все плохо в обычных школах. Так сначала физику поставьте на должный уровень в школах, подготовьте кадры, учебный план, лаборатории... На это дайте время, хотя бы дополнительный год, до 2025,пока преподавание физики наладится... А выпускникам будущего учебного года что делать? Заниматься только физикой, чтобы до обязательного ЕГЭ быть допущенным... Русский язык во все времена был основным экзаменом во ВСЕХ вузах. Всегда. Опускать уровень русского языка до 24-36 - это позор. Сначала создайте условия для своих нововведений, а потом и вводите их.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • То есть дети плохо знают физику, потому что им ЕГЭ по русскому мешает?! Так вот где собака зарыта?! Как ЕГЭ по русскому отменят, так все кинулся физику учить и будут прекрасно ее сдавать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • отменить надо егэ и сделать вступительные экзамены как раньше
    23 часа назад, Гость   Ответить
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