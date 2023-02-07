Правда ли, что ЕГЭ по русскому языку предлагают сделать необязательным?

Рассказываем, как могут измениться требования вузов, а также порядок проведения единого госэкзамена

07 февраля 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правила приёма в высшие учебные заведения хотят изменить с 2024 года. В частности, из перечня обязательных для поступления ЕГЭ предлагают исключить русский язык. С чем это связано и кого из абитуриентов могут коснуться такие новшества, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему в вузах могут отменить обязательный ЕГЭ по русскому языку?

Обязательный единый госэкзамен по русскому языку действительно хотят отменить, но это новшество затронет исключительно абитуриентов, которые поступают на инженерные специальности. Для них обязательными предлагают сделать экзамены по математике, физике и информатике. Русский язык учитывать будут, но уже как дополнительный предмет. О таких планах на прошлой неделе заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет "Российская газета".

С чем связаны такие перемены?

Представители Минобрнауки и Минпросвещения сходятся во мнении, что будущим инженерам необходимо формировать базу углубленных знаний по точным наукам ещё в школе. Однако за последние годы число профильных физико-математических классов, наоборот, только сокращается. Углубленно физику изучают сегодня не больше 3% школьников. Сдавать физику на ЕГЭ тоже стали реже: сейчас она занимает шестое место в списке предметов по выбору. Снижается и средний балл по физике.

Для этого и предлагают снизить акцент на русский язык при приёме абитуриентов на инженерные направления. А на физику, математику и информатику, напротив, усилить.

Правда ли, что правила ЕГЭ решили изменить?

Правда, но пока Минпросвещения подготовило лишь проект приказа, устанавливающего новый порядок проведения ЕГЭ. Если его согласуют и утвердят, то изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

А что конкретно изменится?

Если приказ станет реальностью, тогда школьники смогут менять предметы ЕГЭ, которые они писали в заявлении. Однако делать это можно будет только по уважительной причине, например, из-за болезни. Кроме того, при наличии уважительных причин можно будет внести корректировки в сроки написания экзамена.

Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте службы.

Дополнительную дату проведения итогового сочинения хотят перенести с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.