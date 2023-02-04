В России разработали новый порядок проведения ЕГЭ

Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года

04 февраля 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Минпросвещения РФ разработали новый порядок проведения ЕГЭ, позволяющий менять перечень предметов, сообщает РИА Новости.

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

"Участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин", – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения также позволят изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая – вторая среда апреля.

Ранее в Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ, потому что на сегодня нет альтернативы единому экзамену, но есть вопросы к формам его проведения.