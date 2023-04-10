Фигурист Костомаров по-прежнему остаётся в больнице

10 апреля 2023, 11:15, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС

Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице почти три месяца. За это время он перенёс несколько ампутаций.

Накануне СМИ сообщили, что Костомарову сделали ещё одну операцию. Что об этом известно и улучшается ли состояние спортсмена – подробнее на amic.ru.

1 Какую операцию сделали Костомарову? Роману Костомарову сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования. По словам медика из Коммунарки, спортсмен, вероятно, будет находиться в больнице до установки протезов: "То есть до победного". "Роман сейчас дышит самостоятельно, ест, пьёт сам, разговаривает. В целом его состояние стабильное", – отметил источник Prozvezd.

2 Что произошло с Костомаровым и какие операции он перенёс ранее? Костомарова экстренно госпитализировали с пневмонией 10 января. Его подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. До этого фигурист участвовал в новогодних выступлениях, в том числе на открытом воздухе. Сначала Роману ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, так как начался некроз. Затем он лишился обеих голеней и кисти правой руки. В конце марта стало известно, что Костомарову также ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть (признак гангрены).