Правда ли, что фигурист Роман Костомаров перенёс ещё одну операцию?
Фигурист Костомаров по-прежнему остаётся в больнице
10 апреля 2023, 11:15, Анастасия Бичакова
Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице почти три месяца. За это время он перенёс несколько ампутаций.
Накануне СМИ сообщили, что Костомарову сделали ещё одну операцию. Что об этом известно и улучшается ли состояние спортсмена – подробнее на amic.ru.
Какую операцию сделали Костомарову?
Роману Костомарову сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования.
По словам медика из Коммунарки, спортсмен, вероятно, будет находиться в больнице до установки протезов: "То есть до победного".
"Роман сейчас дышит самостоятельно, ест, пьёт сам, разговаривает. В целом его состояние стабильное", – отметил источник Prozvezd.
Что произошло с Костомаровым и какие операции он перенёс ранее?
Костомарова экстренно госпитализировали с пневмонией 10 января. Его подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. До этого фигурист участвовал в новогодних выступлениях, в том числе на открытом воздухе.
Сначала Роману ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, так как начался некроз. Затем он лишился обеих голеней и кисти правой руки.
В конце марта стало известно, что Костомарову также ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть (признак гангрены).
Улучшилось ли состояние Романа Костомарова?
Да. Состояние Романа Костомарова улучшилось, ранее заявил продюсер и хореограф Илья Авербух. Об этом писал amic.ru.
По словам Авербуха, спортсмен отправил голосовое сообщение в ответ на видеопоздравления от друзей с днём рождения.
"Он пошутил, условно: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", – подчеркнул собеседник.
"Сейчас состояние Костомарова стабилизировалось, врачи делают всё, чтобы подготовить его к протезированию. По словам специалистов, этот процесс может занять до полугода. Всё это время Роман, скорее всего, будет оставаться в клинике", – сообщает "Комсомольская правда".
При этом спортсмен сильно ослаб. Он похудел примерно до 50 кг при росте 1,82 м. Сообщалось, что у него наблюдается полиорганная недостаточность, в том числе проблемы с печенью. По одной из версий, это произошло на фоне приёма препаратов.
Кроме того, Костомаров пережил эмоциональный срыв, осознав произошедшее с ним.
11:50:13 10-04-2023
Оставьте уже в покое человека...смакуете каждую отрезанную часть тела...правда- не правда