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Правда ли, что фигурист Роман Костомаров перенёс ещё одну операцию?

Фигурист Костомаров по-прежнему остаётся в больнице

10 апреля 2023, 11:15, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице почти три месяца. За это время он перенёс несколько ампутаций.

Накануне СМИ сообщили, что Костомарову сделали ещё одну операцию. Что об этом известно и улучшается ли состояние спортсмена – подробнее на amic.ru.

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Какую операцию сделали Костомарову?

Роману Костомарову сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования.

По словам медика из Коммунарки, спортсмен, вероятно, будет находиться в больнице до установки протезов: "То есть до победного".

"Роман сейчас дышит самостоятельно, ест, пьёт сам, разговаривает. В целом его состояние стабильное", – отметил источник Prozvezd.

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Что произошло с Костомаровым и какие операции он перенёс ранее?

Костомарова экстренно госпитализировали с пневмонией 10 января. Его подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. До этого фигурист участвовал в новогодних выступлениях, в том числе на открытом воздухе.

Сначала Роману ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, так как начался некроз. Затем он лишился обеих голеней и кисти правой руки.

В конце марта стало известно, что Костомарову также ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть (признак гангрены).

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Улучшилось ли состояние Романа Костомарова?

Да. Состояние Романа Костомарова улучшилось, ранее заявил продюсер и хореограф Илья Авербух. Об этом писал amic.ru.

По словам Авербуха, спортсмен отправил голосовое сообщение в ответ на видеопоздравления от друзей с днём рождения.

"Он пошутил, условно: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", – подчеркнул собеседник.

"Сейчас состояние Костомарова стабилизировалось, врачи делают всё, чтобы подготовить его к протезированию. По словам специалистов, этот процесс может занять до полугода. Всё это время Роман, скорее всего, будет оставаться в клинике", – сообщает "Комсомольская правда".

При этом спортсмен сильно ослаб. Он похудел примерно до 50 кг при росте 1,82 м. Сообщалось, что у него наблюдается полиорганная недостаточность, в том числе проблемы с печенью. По одной из версий, это произошло на фоне приёма препаратов.

Кроме того, Костомаров пережил эмоциональный срыв, осознав произошедшее с ним.

Фото: ТАСС

Какие операции перенёс фигурист Костомаров и что о его состоянии говорят коллеги?

Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии фигуриста, перенёсшего несколько ампутаций
НОВОСТИЗдоровье

Комментарии 1

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Юс

11:50:13 10-04-2023

Оставьте уже в покое человека...смакуете каждую отрезанную часть тела...правда- не правда

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