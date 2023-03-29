Какие операции перенёс фигурист Костомаров и что о его состоянии говорят коллеги?
Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии фигуриста, перенёсшего несколько ампутаций
29 марта 2023, 13:01, Анастасия Бичакова
Фигурист Роман Костомаров пережил несколько ампутаций и сильнейший эмоциональный срыв. У него наблюдаются полиорганная недостаточность, а также, по словам источников, начала отказывать печень. При этом спортсмен уверенно борется за жизнь, он уже вышел на связь с друзьями и коллегами.
Через какие операции прошёл Костомаров и что о его самочувствии говорит хореограф Илья Авербух – в материале amic.ru.
Кто такой Роман Костомаров и какие у него награды?
Роман Костомаров – российский фигурист, в разное время выступавший в паре с Екатериной Давыдовой, Татьяной Навкой и Анной Семенович.
Он олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, а также трёхкратный чемпион России.
Что произошло с Костомаровым и какие операции ему сделали?
Романа Костомарова экстренно госпитализировали с тяжелейшей пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. До этого он участвовал в новогодних выступлениях, в том числе на открытом воздухе.
Сначала фигуристу ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке из-за начавшегося некроза. Позже он лишился обеих голеней и кисти правой руки.
23 марта стало известно, что пациенту также ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть, это признак гангрены.
Состояние Костомарова улучшается?
Да. Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться. Как сообщил ТАСС продюсер и хореограф Илья Авербух, в голосе спортсмена чувствуется сильная мотивация выздороветь.
По словам Авербуха, коллеги записывали Роману видеопоздравления на день рождения, некоторые из них – мотивационные. Несколько дней назад фигурист тоже записал голосовое сообщение.
"Он пошутил, условно: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", – рассказал Илья Авербух.
Напомним, Костомаров уже готовится к реабилитации, сообщал amic.ru.
По имеющейся информации, сейчас проводят общий мониторинг состояния фигуриста. Позже начнётся подготовка к протезированию.
При этом ранее источники рассказывали, что Роман сильно ослаб. Он похудел примерно до 50 килограммов при росте 1,82 м. Кроме того, у него наблюдается полиорганная недостаточность, в том числе возникли проблемы с печенью. Но с этим можно справиться, считает реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина.
"В наше время ни сепсис, ни полиорганка – это не приговор", – уверяет специалист.
Также ранее, по данным РЕН ТВ, Роман Костомаров пережил "ещё один инсульт". Но источник ТАСС уточнил, что у фигуриста был "единственный микроинсульт".
А Костомаров справился с эмоциональным срывом?
Да. Ранее источник в больнице заявил, что Роман Костомаров пережил сильный эмоциональный срыв. Он осознал произошедшее с ним, писал amic.ru. Поэтому с олимпийским чемпионом работал психолог.
Однако сейчас депрессивного настроения у олимпийского чемпиона не наблюдается, рассказал источник ТАСС 24 марта.
"Сейчас его состояние удовлетворительное. <...> Из-за трубки в горле говорить сложно, но пытается", – добавил собеседник.
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