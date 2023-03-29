Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии фигуриста, перенёсшего несколько ампутаций

29 марта 2023, 13:01, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС

Фигурист Роман Костомаров пережил несколько ампутаций и сильнейший эмоциональный срыв. У него наблюдаются полиорганная недостаточность, а также, по словам источников, начала отказывать печень. При этом спортсмен уверенно борется за жизнь, он уже вышел на связь с друзьями и коллегами.

Через какие операции прошёл Костомаров и что о его самочувствии говорит хореограф Илья Авербух – в материале amic.ru.

1 Кто такой Роман Костомаров и какие у него награды? Роман Костомаров – российский фигурист, в разное время выступавший в паре с Екатериной Давыдовой, Татьяной Навкой и Анной Семенович. Он олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, а также трёхкратный чемпион России.

2 Что произошло с Костомаровым и какие операции ему сделали? Романа Костомарова экстренно госпитализировали с тяжелейшей пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. До этого он участвовал в новогодних выступлениях, в том числе на открытом воздухе. Сначала фигуристу ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке из-за начавшегося некроза. Позже он лишился обеих голеней и кисти правой руки. 23 марта стало известно, что пациенту также ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть, это признак гангрены.

3 Состояние Костомарова улучшается? Да. Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться. Как сообщил ТАСС продюсер и хореограф Илья Авербух, в голосе спортсмена чувствуется сильная мотивация выздороветь. По словам Авербуха, коллеги записывали Роману видеопоздравления на день рождения, некоторые из них – мотивационные. Несколько дней назад фигурист тоже записал голосовое сообщение. "Он пошутил, условно: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", – рассказал Илья Авербух. Напомним, Костомаров уже готовится к реабилитации, сообщал amic.ru. По имеющейся информации, сейчас проводят общий мониторинг состояния фигуриста. Позже начнётся подготовка к протезированию. При этом ранее источники рассказывали, что Роман сильно ослаб. Он похудел примерно до 50 килограммов при росте 1,82 м. Кроме того, у него наблюдается полиорганная недостаточность, в том числе возникли проблемы с печенью. Но с этим можно справиться, считает реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина. "В наше время ни сепсис, ни полиорганка – это не приговор", – уверяет специалист. Также ранее, по данным РЕН ТВ, Роман Костомаров пережил "ещё один инсульт". Но источник ТАСС уточнил, что у фигуриста был "единственный микроинсульт".