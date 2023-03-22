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Правда ли, что Манту можно мочить?

По словам врача, с Манту можно делать то, что раньше называли запретным

22 марта 2023, 18:40, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Некоторые врачи советуют не мочить Манту несколько дней, чтобы результат исследования был максимально точным.

Правда ли это и что говорит врач-фтизиатр – подробнее читайте на amic.ru.

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Манту можно мочить?

Да. Манту можно мочить, заявила главный внештатный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская. Об этом пишет РИА Новости.

"Конечно, можно [мочить], ничего страшного не произойдёт", – заявила врач.

По её словам, с Манту можно даже ходить в бассейн и купаться в море. Фтизиатры рекомендуют не мочить её, скорее, для того, чтобы не прикасаться к коже.

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Что нельзя делать с Манту?

Манту нельзя чесать и тереть, предупредила Елена Богородская. Кожу не следует повреждать.

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А как готовиться к Манту?

Фтизиатр отмечает, что готовиться к Манту "не нужно совершенно". Она утверждает, что на пробу почти никогда не возникают побочные реакции.

"Но прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулёзном диспансере", – подытожила специалист.

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Что нельзя есть после Манту?

В первые три дня после укола желательно исключить из меню продукты, провоцирующие аллергию, – мёд, шоколад, а также цитрусовые.

Комментарии 2

  • Нам говорили, мыться не надо с Манту. Т.е. не тереть мочалкой и не использовать средства, которые могут вызвать аллергическую реакцию (шампунь, ополаскиватель, гель для душа).
    22 марта, Гость   Ответить
  • мочить можно -тереть нельзя, дети забывают об этом поэтому ребенку что расчесал а завтра проверка - даю полтаблетки супрастина
    23 марта, Гость   Ответить
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