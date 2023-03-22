Да. Манту можно мочить, заявила главный внештатный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская. Об этом пишет РИА Новости.

"Конечно, можно [мочить], ничего страшного не произойдёт", – заявила врач.

По её словам, с Манту можно даже ходить в бассейн и купаться в море. Фтизиатры рекомендуют не мочить её, скорее, для того, чтобы не прикасаться к коже.