Правда ли, что Манту можно мочить?
По словам врача, с Манту можно делать то, что раньше называли запретным
22 марта 2023, 18:40, Анастасия Бичакова
Некоторые врачи советуют не мочить Манту несколько дней, чтобы результат исследования был максимально точным.
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Манту можно мочить?
Да. Манту можно мочить, заявила главный внештатный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская. Об этом пишет РИА Новости.
"Конечно, можно [мочить], ничего страшного не произойдёт", – заявила врач.
По её словам, с Манту можно даже ходить в бассейн и купаться в море. Фтизиатры рекомендуют не мочить её, скорее, для того, чтобы не прикасаться к коже.
Что нельзя делать с Манту?
Манту нельзя чесать и тереть, предупредила Елена Богородская. Кожу не следует повреждать.
А как готовиться к Манту?
Фтизиатр отмечает, что готовиться к Манту "не нужно совершенно". Она утверждает, что на пробу почти никогда не возникают побочные реакции.
"Но прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулёзном диспансере", – подытожила специалист.
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