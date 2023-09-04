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Правда ли, что многодетным родителям дадут дополнительные оплачиваемые выходные?

Новые меры поддержки для семей обсуждают в Госдуме

04 сентября 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Многодетные родители могут получить дополнительные выходные. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой. Она уже отправила обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Рассказываем, дадут ли многодетным родителям дополнительные выходные.

1

Правда ли, что многодетным родителям будут давать дополнительные выходные?

На данный момент – нет. Это лишь инициатива одного депутата. О предложении ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных родителей заявила депутат Яна Лантратова.
Но никаких конкретных решений пока не принято. Более того, нет даже подготовленного законопроекта. Другими словами, идея находится лишь на начальной стадии.
2

Сколько дополнительных выходных предлагают давать многодетным родителям?

Лантратова предлагает дополнительно предоставить многодетным родителям до четырех оплачиваемых выходных ежемесячно.
3

Зачем многодетным родителям предлагают давать дополнительные выходные?

По мнению депутата, многодетным просто необходимо большое количество выходных. Свободное время они могли бы посвятить обустройству быта своей семьи, воспитанию детей и организации совместного времяпрепровождения.
4

Какая семья считается многодетной?

Многодетными в России признаются семьи, где воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет.
5

Каков шанс, что закон о дополнительных выходных примут?

Неизвестно. Лантратова направила министру труда Антону Котякову обращение с просьбой оценить целесообразность инициативы. Выводы можно будет делать после того, как в Минтруде озвучат свою позицию.
Фото: amic.ru

Правда ли, что для многодетных родителей в России введут четырехдневку?

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НОВОСТИОбщество
Законопроекты

Комментарии 6

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Гость

16:32:29 04-09-2023

А работать за них опять ДРУГИЕ будет?

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Гость

17:11:04 04-09-2023

Гость (16:32:29 04-09-2023) А работать за них опять ДРУГИЕ будет?... а как по другому? Это как с банкротством. Одним списывают, они рады, с других дополнительный % закладывают в договор

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ха-ха

17:17:52 04-09-2023

Гость (16:32:29 04-09-2023) А работать за них опять ДРУГИЕ будет?... Конечно,а они в это время размножаться будут

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Гость

06:23:23 05-09-2023

главное, чтобы такие как ты не размножались - пей побольше томатного сока

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Гость

22:22:35 04-09-2023

Ну да, в командировку их не пошли, в выходные нельзя ставить, а мы, бездетные, хрена.... чим, как кони, за всех. Зато, им почёт и уважуха, а нам полный ноль и презрение от общества

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Гость

00:34:27 05-09-2023

Гость (22:22:35 04-09-2023) Ну да, в командировку их не пошли, в выходные нельзя ставить... Это выбор каждого

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