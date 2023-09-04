Многодетные родители могут получить дополнительные выходные. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой. Она уже отправила обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Рассказываем, дадут ли многодетным родителям дополнительные выходные.

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Правда ли, что многодетным родителям будут давать дополнительные выходные?

На данный момент – нет. Это лишь инициатива одного депутата. О предложении ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных родителей заявила депутат Яна Лантратова.

Но никаких конкретных решений пока не принято. Более того, нет даже подготовленного законопроекта. Другими словами, идея находится лишь на начальной стадии.