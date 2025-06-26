Геомагнитный шторм накрыл планету из-за корональной дыры, образовавшейся на Солнце

26 июня 2025, 11:45, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

26 июня обстановка в магнитносфере Земли продолжит ухудшаться. Источником возмущений стала образовавшаяся на Солнце крупная корональная дыра. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, планету накрыла очередная магнитная буря. Какой мощности достигнет геомагнитный шторм и как уберечь себя от его влияния - в материале amic.ru.

Какова вероятность магнитной бури 26 июня 2025 года?

Согласно прогнозам ученых, вероятность геомагнитного шторма 26 июня составляет 60%. Еще 25% позволяет предположить, что магнитное поле Земли будет возбужденным, и лишь 15% обещают спокойную геомагнитную остановку.

Насколько мощной будет магнитная буря 26 июня?

Колебания в магнитосфере Земли начались еще в 00:00 по московскому времени. До 03:00 планету атаковала буря мощностью около шести баллов - приближенная к среднему классу. После произошел незначительный спад, и сила геомагнитного шторма упала до пяти баллов, что свидетельствует о слабой магнитной буре. Спокойной геомагнитная обстановка станет после 12:00. Однако, с 21:00 вновь начнутся геомагнитные возмущения, а слабая буря вновь заставит метеопатов понервничать в ночь на 27 июня.

Когда закончится эта магнитная буря?

После полуночи 27 июня планету будут терзать магнитные штормы в пределах пяти баллов. Однако, во второй половине дня обстановка в магнитосфере успокоится окончательно: ее колебания не буду превышать четырех баллов.

Как уберечь себя от влияния магнитной бури?

Значимое влияние магнитных бурь на организм человека до сих пор не доказано наукой. В связи с этим медики дают весьма общие советы: пить достаточное количество воды, не злоупотреблять жирной пищей, а также соблюдать режим сна и физической активности. Это позволит держать организм в тонусе и не чувствовать себя плохо.