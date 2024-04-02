Правда ли, что МРОТ в России повысят до 35 тысяч рублей?
Соответствующее поручение правительству уже дал Владимир Путин
02 апреля 2024, 15:34, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Минимальный размер оплаты труда в России должен вырасти до 35 тысяч рублей. Это одно из поручений Владимира Путина к российскому кабмину, опубликованное на сайте Кремля. Напомним, сейчас МРОТ в России практически в два раза меньше.
О том, когда это повышение произойдет, - в материале amic.ru.
1
Правда ли, что МРОТ в России повысят до 35 тысяч рублей?
Да. Соответствующее поручение президента можно найти в списке, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами, предусмотрев рост [...] более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - говорится в поручении.
2
К какому времени МРОТ должен быть повышен?
К 2030 году, говорится в поручении Владимира Путина. Это не краткосрочное, а стратегическое поручение.
3
МРОТ повысят единоразово или постепенно?
Конечно, рост будет постепенным. В России существует график, по которому МРОТ традиционно индексируют. Предлагается проводить повышение "опережающими" темпами (выше уровня инфляции), чтобы достичь заветной отметки в 35 тысяч рублей к 2030 году.
4
Известно ли, как именно будет увеличиваться МРОТ в течение следующих лет?
Пока нет. Первый доклад о том, как выполняется это поручение, кабмин должен предоставить президенту только к 15 марта 2025 года. Далее министры будут отчитываться раз в полгода.
5
Какой в России сейчас МРОТ?
В 2024 году общероссийский МРОТ составляет 19 242 рубля. Такая сумма установлена с 1 января, когда минимальный размер оплаты труда проиндексировали сразу на 18,5%.
6
Как МРОТ повышали в предыдущие годы?
МРОТ в России индексируют 1 января каждого года. Так, в 2018 году он был равен 9489 рублям, в 2020 году - 12 130 рублям, а в 2021 году - 12 792 рублям. В 2022-м минимальный размер оплаты труда индексировали дважды: 1 января он увеличился до 13890 рублей, а 1 июня - до 15 279 рублей.
16:01:39 02-04-2024
А вот у приставов среднероссийская ЗП уже 56 280, опережающими темпами идут...
16:29:56 02-04-2024
один там политик такое уже предлагал
16:36:31 02-04-2024
мрот не для того повышают... рядовых сотрудников переведут на часть ставки, а отчислений и налогов с ип и мсп соберут больше, там где налог от размера мрот считается
16:49:16 02-04-2024
с такой инфляцией к 2030 году 35 тыс. будут меньше, чем 19 сйчас
21:45:32 02-04-2024
Не знаю как МРОТ. Но в Барнаульском МБУ Автодорстрое одному работнику официально понизили тарифную ставку. У всей страны повышается а у нас здесь. Была 126 а стала 90 или 110. Так что сколько будут получать рабочие решает не какой то там президент с правительством. А гл. экономист предприятия.