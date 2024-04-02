Соответствующее поручение правительству уже дал Владимир Путин

02 апреля 2024, 15:34, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Минимальный размер оплаты труда в России должен вырасти до 35 тысяч рублей. Это одно из поручений Владимира Путина к российскому кабмину, опубликованное на сайте Кремля. Напомним, сейчас МРОТ в России практически в два раза меньше.

О том, когда это повышение произойдет, - в материале amic.ru.

1 Правда ли, что МРОТ в России повысят до 35 тысяч рублей? Да. Соответствующее поручение президента можно найти в списке, опубликованном на сайте Кремля "Правительству РФ обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами, предусмотрев рост [...] более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - говорится в поручении.

2 К какому времени МРОТ должен быть повышен? К 2030 году, говорится в поручении Владимира Путина. Это не краткосрочное, а стратегическое поручение.

3 МРОТ повысят единоразово или постепенно? Конечно, рост будет постепенным. В России существует график, по которому МРОТ традиционно индексируют. Предлагается проводить повышение "опережающими" темпами (выше уровня инфляции), чтобы достичь заветной отметки в 35 тысяч рублей к 2030 году.

4 Известно ли, как именно будет увеличиваться МРОТ в течение следующих лет? Пока нет. Первый доклад о том, как выполняется это поручение, кабмин должен предоставить президенту только к 15 марта 2025 года. Далее министры будут отчитываться раз в полгода.

5 Какой в России сейчас МРОТ? В 2024 году общероссийский МРОТ составляет 19 242 рубля. Такая сумма установлена с 1 января, когда минимальный размер оплаты труда проиндексировали сразу на 18,5%.