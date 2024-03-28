У кого и на сколько вырастет пенсия с 1 апреля 2024 года?
В апреле россиян ждет еще одна волна индексация
28 марта 2024, 07:00, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
В апреле российское правительство проведет традиционную индексацию пенсий. Но не всех - основной массе выплаты повысили еще в начале года. А теперь на прибавку к пенсии могут рассчитывать отдельные категории граждан.
О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 апреля 2024 года, - в материале amic.ru.
1
Какие пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года?
Как это и происходит ежегодно, с 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Постановление об этом, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, уже опубликовано на сайте правительства.
2
У кого именно вырастут пенсии с 1 апреля?
Социальные пенсии, говорится в постановлении, получают люди с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Кроме того, этот вид выплат назначают тем, кто по достижении пенсионного возраста не накопил достаточно подтвержденного стажа, чтобы получать страховую пенсию.
Также с 1 апреля выплаты увеличатся у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.
Всего индексация затронет более 4 млн человек. В бюджете на эту индексацию уже предусмотрены 37,5 млрд рублей.
3
На сколько повысят социальные пенсии с 1 апреля?
На 7,5%. Такой уровень индексации определен в постановлении правительства. Его кабмин рассчитал, исходя из уровня инфляции к концу 2023 года.
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Сколько повышение пенсии с 1 апреля 2024 года составит в рублях?
Точную сумму, на которую вырастут пенсии, сказать невозможно. Дело в том, что у социальной пенсии нет единого размера. Все зависит от того, к какой категории относится гражданин. Так что понять, на сколько рублей увеличилась ежемесячная выплата, каждый пенсионер сможет после поступления денег.
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Когда повысят пенсию всем остальным?
Страховые пенсии уже повысили - это произошло 1 января 2024 года. Что касается работающих пенсионеров, им пенсию не индексируют. В августе власти проводят лишь перерасчет, по итогам которого сумма незначительно увеличивается.
07:10:15 28-03-2024
Ни у кого ни чего не вырастит. Кроме яиц,сахара и очередного повышения проезда в общественном транспорте
09:05:36 28-03-2024
Цены вырастут точно,значит пенсия ещё уменьшится,хотя она уже ничтожна.
09:46:45 28-03-2024
Хорошо, что инфляция ниже 7,5% а то стали бы жить пенсионеры хуже. А так получается благосостояние не много но выросло. Главное чтобы этот рост доходов не спровоцировал очередной скачек цен
10:20:05 28-03-2024
Инфляция не 7,5% если вы конечно не филолог.
18:40:19 28-03-2024
Вот теперь мы все действительно понимаем этот мир:
Мой Дедушка проработал официально 55 лет(84 года ему (орден труда есть) а пенсия у него все го лишь 19850 в москве! Вот тебе и жизнь!
и все думают что этого хватает на месяц ( коммуналка 2 к квартиры выходит от 8 до 13 к это в месяц : а Друг его живет в Греции и у него пенсия 755 евро! а у него стаж 25 лет! вот тебе и равноправие! и да коммунальные платежи там гораздо меньше!
( работай всю жизнь официально-гробь свое здоровье что бы потешаться в старости лет)
19:46:19 28-03-2024
Пан Станислав (18:40:19 28-03-2024) Вот теперь мы все действительно понимаем этот мир:Мой Де... Не работай, бомжуй и умри молодым.