В апреле россиян ждет еще одна волна индексация

28 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В апреле российское правительство проведет традиционную индексацию пенсий. Но не всех - основной массе выплаты повысили еще в начале года. А теперь на прибавку к пенсии могут рассчитывать отдельные категории граждан.

О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 апреля 2024 года, - в материале amic.ru.

1 Какие пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года? Как это и происходит ежегодно, с 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Постановление об этом, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, уже опубликовано на сайте правительства.

2 У кого именно вырастут пенсии с 1 апреля? Социальные пенсии, говорится в постановлении, получают люди с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Кроме того, этот вид выплат назначают тем, кто по достижении пенсионного возраста не накопил достаточно подтвержденного стажа, чтобы получать страховую пенсию. Также с 1 апреля выплаты увеличатся у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. Всего индексация затронет более 4 млн человек. В бюджете на эту индексацию уже предусмотрены 37,5 млрд рублей.

3 На сколько повысят социальные пенсии с 1 апреля? На 7,5%. Такой уровень индексации определен в постановлении правительства. Его кабмин рассчитал, исходя из уровня инфляции к концу 2023 года.

4 Сколько повышение пенсии с 1 апреля 2024 года составит в рублях? Точную сумму, на которую вырастут пенсии, сказать невозможно. Дело в том, что у социальной пенсии нет единого размера. Все зависит от того, к какой категории относится гражданин. Так что понять, на сколько рублей увеличилась ежемесячная выплата, каждый пенсионер сможет после поступления денег.