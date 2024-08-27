С таким предложением выступили в Госдуме

27 августа 2024, 14:27, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Вопрос о дополнительном повышении МРОТ могут рассмотреть в Госдуме во время ближайшей сессии. С таким предложением выступают депутаты ЛДПР, сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, минимальный размер оплаты труда в России должен быть не меньше 30 тысяч рублей.

О том, повысят ли МРОТ до 30 тысяч рублей, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что МРОТ в России повысят до 30 тысяч рублей с 2025 года? Не совсем. Пока это лишь предложение, с которым выступили депутаты от фракции ЛДПР. По словам Ярослава Нилова, соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Депутат ожидает, что инициатива будет рассмотрена уже этой осенью. "В начале осенней сессии Госдума рассмотрит бюджет на 2025-й и на плановый период 2026 и 2027 годов. Правительство предложит свой вариант МРОТ, который нас точно не устроит. ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года", – написал Нилов.

2 Почему МРОТ в России предлагают дополнительно повысить? Нилов убежден, что повышение МРОТ для миллионов россиян – это вопрос "не только достатка, но и качества жизни". В пояснительной записке к законопроекту сказано, что низкий уровень МРОТ плохо сказывается на жизни всей страны. Так, это вызывает большой разрыв между доходами граждан и тормозит рост ВВП. А работодатели в таких условиях неохотно внедряют новые технологии и повышают производительность труда. В конце концов, на нынешний МРОТ прожить невозможно, считают авторы инициативы.

3 Каков шанс, что МРОТ действительно повысят до 30 тысяч рублей? Неизвестно. Пока нет информации о том, как к этому предложению относятся в профильных ведомствах и кабмине. Стоит дождаться осени, когда депутаты начнут обсуждать уровень МРОТ на следующий год. Пока это лишь предложение, которое никем не поддержано.

4 А какой в России сейчас минимальный размер оплаты труда? Сейчас МРОТ в нашей стране равен 19,2 тысячи рублей.