Правда ли, что МРОТ в России увеличится до 30 тысяч рублей с 2025 года?
С таким предложением выступили в Госдуме
27 августа 2024, 14:27, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Вопрос о дополнительном повышении МРОТ могут рассмотреть в Госдуме во время ближайшей сессии. С таким предложением выступают депутаты ЛДПР, сообщил в своем Telegram-канале председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, минимальный размер оплаты труда в России должен быть не меньше 30 тысяч рублей.
О том, повысят ли МРОТ до 30 тысяч рублей, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что МРОТ в России повысят до 30 тысяч рублей с 2025 года?
Не совсем. Пока это лишь предложение, с которым выступили депутаты от фракции ЛДПР. По словам Ярослава Нилова, соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Депутат ожидает, что инициатива будет рассмотрена уже этой осенью.
"В начале осенней сессии Госдума рассмотрит бюджет на 2025-й и на плановый период 2026 и 2027 годов. Правительство предложит свой вариант МРОТ, который нас точно не устроит. ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года", – написал Нилов.
2
Почему МРОТ в России предлагают дополнительно повысить?
Нилов убежден, что повышение МРОТ для миллионов россиян – это вопрос "не только достатка, но и качества жизни".
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что низкий уровень МРОТ плохо сказывается на жизни всей страны. Так, это вызывает большой разрыв между доходами граждан и тормозит рост ВВП. А работодатели в таких условиях неохотно внедряют новые технологии и повышают производительность труда.
В конце концов, на нынешний МРОТ прожить невозможно, считают авторы инициативы.
3
Каков шанс, что МРОТ действительно повысят до 30 тысяч рублей?
Неизвестно. Пока нет информации о том, как к этому предложению относятся в профильных ведомствах и кабмине. Стоит дождаться осени, когда депутаты начнут обсуждать уровень МРОТ на следующий год.
Пока это лишь предложение, которое никем не поддержано.
4
А какой в России сейчас минимальный размер оплаты труда?
Сейчас МРОТ в нашей стране равен 19,2 тысячи рублей.
5
На сколько пока планируется повысить МРОТ с 2025 года?
Согласно предложению Минтруда, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда должен будет составлять порядка 22 400 рублей.
Если эту сумму утвердят, то МРОТ вырастет примерно на 3 тысячи рублей.
15:38:08 27-08-2024
Инициатива ЛДПР, когда мечтать или смеяться
18:29:33 27-08-2024
МРОТ пенсионера сейчас 12600, вот где катастрофа и такую пенсию у нас получают пенсионеры.
18:45:37 27-08-2024
если бы мрот платили на любой работе а не так как сейчас.
кто то меньше меньшего получает
23:14:33 27-08-2024
очень недовольна как владелец бизнеса. буду урезать ставки, никто из клиентов местных нищих не станет обеспечивать такую зарплату, компания должна получать минимум 100 на 1 чел чтобы быть на плаву и обеспечить зп в 30
12:10:16 28-08-2024
Не примут. И знаете почему? Потому что в думе большинство это кто? Правильно, они самые.