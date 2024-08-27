В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей ради "качества жизни"

Новый минимальный размер оплаты труда хотят установить с 1 января 2025 года

27 августа 2024, 13:31, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Госдуму во вторник, 27 августа, внесут законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей, написал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.

Политик отметил, что в начале осенней сессии Госдума рассмотрит бюджет РФ на 2025-й и на плановый период 2026 и 2027 годов.

"Правительство предложит свой вариант МРОТ, который нас точно не устроит. ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них – это вопрос не только достатка, но и качества жизни. Соответствующий законопроект разработан и вносится сегодня в Госдуму", – написал парламентарий.

Напомним, Минтруд РФ предложил в 2025 году установить МРОТ на уровне 22 440 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля.

Кстати, еще в мае 2024 года Нилов рассказал о разработке законопроекта об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей, поскольку сегодня эта "минималка" приводит к необоснованной дифференциации доходов населения.