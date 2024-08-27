В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей ради "качества жизни"
Новый минимальный размер оплаты труда хотят установить с 1 января 2025 года
27 августа 2024, 13:31, ИА Амител
В Госдуму во вторник, 27 августа, внесут законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей, написал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.
Политик отметил, что в начале осенней сессии Госдума рассмотрит бюджет РФ на 2025-й и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"Правительство предложит свой вариант МРОТ, который нас точно не устроит. ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тысяч уже с 1 января 2025 года. Это насущный вопрос для многих миллионов наших сограждан, и увеличение МРОТ для них – это вопрос не только достатка, но и качества жизни. Соответствующий законопроект разработан и вносится сегодня в Госдуму", – написал парламентарий.
Напомним, Минтруд РФ предложил в 2025 году установить МРОТ на уровне 22 440 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля.
Кстати, еще в мае 2024 года Нилов рассказал о разработке законопроекта об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей, поскольку сегодня эта "минималка" приводит к необоснованной дифференциации доходов населения.
14:15:52 27-08-2024
И что толку? Помню и зарплата в миллионах была.
16:42:58 27-08-2024
Гость (14:15:52 27-08-2024) И что толку? Помню и зарплата в миллионах была. ... Вот-вот. Никто и ничто не мешает устроить сотрудника не на ставку, а на 0,9, 0,85 и тэ дэ. Плавали — знаем
14:22:29 27-08-2024
Ну хорошо бы
17:13:53 27-08-2024
Какой смысл писать о таких предложениях если их вносит не " Единая Россия"
Лишний раз обнадежить?
18:58:16 12-09-2024
Сейчас не возможно прожить на этот МРОТ 19 тысяч. И даже если поднимут МРОТ который будет с нового года 22 тысячи это тоже не о чем. Людям жить не на что. Цены каждый день растут. А у нас есть дети , которые тоже хотят кушать, одеваться и учиться.