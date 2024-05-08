Сотрудники МЧС будут проводить рейды, в том числе с помощью беспилотников

08 мая 2024, 16:25, ИА Амител

Колбаски на мангале / Фото: Matthieu Joannon/unsplash.com

У жителей Алтайского края 9 мая, как и у всех россиян, стартуют четырехдневные выходные, и многие в эти даты планируют поездки на дачу или просто на природу, чтобы пожарить шашлыки. Однако делать этого мы вам настоятельно не рекомендуем: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и такой отдых может закончиться крупным штрафом. Шансы его получить довольно высокие, отмечают в региональном МЧС: все праздничные дни сотрудники ведомства при поддержке полиции и местных администраций будут проводить рейды для выявления нарушителей. Подробнее – на amic.ru.

Где будут дежурить сотрудники МЧС на майские праздники?

Точные локации вам никто не назовет, но рейды запланированы как по садоводствам, так и в сельской местности. Участие в них примут сотрудники правоохранительных органов, государственного пожарного надзора и администраций, сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю. Прочесывать территорию планируют не только воочию, но и с помощью группы беспилотной авиации.

Именно поэтому ни жарить шашлыки, ни сжигать мусор на своих дачных участках или в лесу мы вам не рекомендуем. Если вас поймают, безоговорочно выпишут штраф, и он внушительный. Так как во время действия противопожарного режима не то что нельзя разводить костры, даже просто в лес ходить запрещено.

А какой штраф грозит, если я на даче буду жарить шашлыки?

В период особого противопожарного режима за такое нарушение для обычных граждан предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Если так будет "баловаться" кто-то из числа должностных лиц, тут уже размер наказания варьирует от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

И, возможно, в вашем районе рейда не будет, однако поспособствовать этому могут и соседи. А они, как известно, бывают разные: один звонок в МЧС, приедут пожарные и штрафов за жарку шашлыка уже не избежать.

Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю призывают жителей региона:



– не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные действия других лиц;

– выезжая на отдых, не разводить костры;

– не бросать непотушенные спички и сигареты;

– не позволять детям играть с огнем.