Правда ли, что на Алтае на майских праздниках будут штрафовать тех, кто жарит шашлыки
Сотрудники МЧС будут проводить рейды, в том числе с помощью беспилотников
08 мая 2024, 16:25, ИА Амител
У жителей Алтайского края 9 мая, как и у всех россиян, стартуют четырехдневные выходные, и многие в эти даты планируют поездки на дачу или просто на природу, чтобы пожарить шашлыки. Однако делать этого мы вам настоятельно не рекомендуем: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и такой отдых может закончиться крупным штрафом. Шансы его получить довольно высокие, отмечают в региональном МЧС: все праздничные дни сотрудники ведомства при поддержке полиции и местных администраций будут проводить рейды для выявления нарушителей. Подробнее – на amic.ru.
Где будут дежурить сотрудники МЧС на майские праздники?
Точные локации вам никто не назовет, но рейды запланированы как по садоводствам, так и в сельской местности. Участие в них примут сотрудники правоохранительных органов, государственного пожарного надзора и администраций, сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю. Прочесывать территорию планируют не только воочию, но и с помощью группы беспилотной авиации.
Именно поэтому ни жарить шашлыки, ни сжигать мусор на своих дачных участках или в лесу мы вам не рекомендуем. Если вас поймают, безоговорочно выпишут штраф, и он внушительный. Так как во время действия противопожарного режима не то что нельзя разводить костры, даже просто в лес ходить запрещено.
А какой штраф грозит, если я на даче буду жарить шашлыки?
В период особого противопожарного режима за такое нарушение для обычных граждан предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Если так будет "баловаться" кто-то из числа должностных лиц, тут уже размер наказания варьирует от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.
И, возможно, в вашем районе рейда не будет, однако поспособствовать этому могут и соседи. А они, как известно, бывают разные: один звонок в МЧС, приедут пожарные и штрафов за жарку шашлыка уже не избежать.
Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю призывают жителей региона:
– не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные действия других лиц;
– выезжая на отдых, не разводить костры;
– не бросать непотушенные спички и сигареты;
– не позволять детям играть с огнем.
16:44:13 08-05-2024
Видел 5 лет назад как работник фермерского хозяйства поле с сухой травой поджег. Конечно, за садоводами проще охотиться.
08:54:54 09-05-2024
Гость (16:44:13 08-05-2024) Видел 5 лет назад как работник фермерского хозяйства поле с ... Куда доложил если видел?
17:03:27 08-05-2024
Какая статья дурацкая " один звонок в МЧС, и штрафов за жарку шашлыка уже не избежать"
Теперь штрафовать будут по звонку?
18:32:17 08-05-2024
Гость (17:03:27 08-05-2024) Какая статья дурацкая " один звонок в МЧС, и штрафов за жарк... Сдатут тебя и глазом не моргнешь..
19:33:40 08-05-2024
Гость (17:03:27 08-05-2024) Какая статья дурацкая " один звонок в МЧС, и штрафов за жарк... А трезвым коменты писать никак? Или все знание о реальном мире заканчивается пределами тик-тока?
18:57:30 08-05-2024
Оккупация, всё против русских
19:23:07 08-05-2024
Да штрафанут десяток пенсионеров, отчитаются и всё. Забыли как менты деда в Бийске одного на остановке за отсутствие маски нагрели?
22:34:59 08-05-2024
Делать то больше не....