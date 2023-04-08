НОВОСТИОбщество

Как правильно сжигать мусор на участке, чтобы не нарушить закон?

При сжигании мусора следует соблюдать пожарные правила

08 апреля 2023, 08:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Снег почти сошёл. Дачники и владельцы частных домов наводят порядок на участках, в том числе сжигают мусор, листья и сухую траву. Но утилизируя мусор неправильно можно "нарваться" на серьёзные штрафы.

Как уничтожить мусор, не устроив пожар и не нарушив закон, – читайте на amic.ru.

1

Как правильно сжигать мусор?

В барнаульском управлении по делам ГОЧС напоминают, что сжигать мусор можно только в специально оборудованных местах:

  • котловане (яме) не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре;
  • бочке, баке или мангале из негорючих материалов, объёмом не более 1 куб. м. При этом ёмкость необходимо прочно установить на ровной площадке. Конструкция должна быть такой, чтобы отходы не могли выпасть за её пределы.
2

Яму можно вырыть где угодно?

Нет. Яма для сжигания мусора должна находиться на расстоянии:

  • 50 м – от ближайшего здания, сооружения, постройки, открытого склада или скирды;
  • 100 м – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
  • 30 м – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Перед сжиганием мусора в яме территорию в радиусе 10 м следует очистить от сухостоя, порубочных остатков (пней, стволов и т. д.) и прочих горючих материалов.

Кроме того, территорию важно оградить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м.

3

А как сжигать мусор в ёмкости?

Для сжигания мусора в бочке, мангале или других ёмкостях указанные выше расстояния можно уменьшить вдвое. А противопожарная полоса не требуется.

Но понадобится металлический лист, чтобы накрыть ёмкость, а также огнетушитель.

"Вплоть до прекращения тления надо находиться рядом, контролировать, не бросать очаг горения. После открытого огня он должен быть засыпан землёй, песком или залит водой", – добавляют на сайте города.

4

В каких случаях вообще нельзя сжигать мусор?

Сжигать мусор нельзя:

  • если в регионе ввели особый противопожарный режим. В таком случае нельзя утилизировать мусор никак: ни в бочке, ни в яме;
  • если на участке торфяная почва;
  • при прогнозе сильного ветра;
  • если ветер сильнее 10 м в секунду;
  • под кронами деревьев.
5

Какие штрафы грозят за нарушение правил пожарной безопасности?

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет от 5 до 15 тыс. рублей.
А если при этом ещё и произойдёт пожар, будет уничтожено или повреждено чужое имущество либо причинён вред чьему-либо здоровью лёгкой или средней тяжести, то сумма административного штрафа может составить до 50 тыс. рублей.
Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 5

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Бред бредовый.

08:12:48 08-04-2023

С такими требованиями, нужно жить в пустыне.

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Гость

10:52:56 08-04-2023

Бред бредовый. (08:12:48 08-04-2023) С такими требованиями, нужно жить в пустыне.... Все уже несколько лет жгут в бочках без проблем.

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Гвоздь

09:25:03 08-04-2023

50 метров от ближайшего здания в садоводстве?

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Бийчанин

10:05:23 08-04-2023

Бред бредовый. (08:12:48 08-04-2023) С такими требованиями, нужно жить в пустыне.... Не прокатит - ветер, нет воды, постоянный особый противопожарный режим.

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Гость

13:05:16 08-04-2023

Зто для дач 200-300кв м????

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