Как правильно сжигать мусор на участке, чтобы не нарушить закон?
При сжигании мусора следует соблюдать пожарные правила
08 апреля 2023, 08:01, Анастасия Бичакова
Снег почти сошёл. Дачники и владельцы частных домов наводят порядок на участках, в том числе сжигают мусор, листья и сухую траву. Но утилизируя мусор неправильно можно "нарваться" на серьёзные штрафы.
Как уничтожить мусор, не устроив пожар и не нарушив закон, – читайте на amic.ru.
Как правильно сжигать мусор?
В барнаульском управлении по делам ГОЧС напоминают, что сжигать мусор можно только в специально оборудованных местах:
- котловане (яме) не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре;
- бочке, баке или мангале из негорючих материалов, объёмом не более 1 куб. м. При этом ёмкость необходимо прочно установить на ровной площадке. Конструкция должна быть такой, чтобы отходы не могли выпасть за её пределы.
Яму можно вырыть где угодно?
Нет. Яма для сжигания мусора должна находиться на расстоянии:
- 50 м – от ближайшего здания, сооружения, постройки, открытого склада или скирды;
- 100 м – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
- 30 м – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.
Перед сжиганием мусора в яме территорию в радиусе 10 м следует очистить от сухостоя, порубочных остатков (пней, стволов и т. д.) и прочих горючих материалов.
Кроме того, территорию важно оградить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м.
А как сжигать мусор в ёмкости?
Для сжигания мусора в бочке, мангале или других ёмкостях указанные выше расстояния можно уменьшить вдвое. А противопожарная полоса не требуется.
Но понадобится металлический лист, чтобы накрыть ёмкость, а также огнетушитель.
"Вплоть до прекращения тления надо находиться рядом, контролировать, не бросать очаг горения. После открытого огня он должен быть засыпан землёй, песком или залит водой", – добавляют на сайте города.
В каких случаях вообще нельзя сжигать мусор?
Сжигать мусор нельзя:
- если в регионе ввели особый противопожарный режим. В таком случае нельзя утилизировать мусор никак: ни в бочке, ни в яме;
- если на участке торфяная почва;
- при прогнозе сильного ветра;
- если ветер сильнее 10 м в секунду;
- под кронами деревьев.
08:12:48 08-04-2023
С такими требованиями, нужно жить в пустыне.
10:52:56 08-04-2023
Бред бредовый. (08:12:48 08-04-2023) С такими требованиями, нужно жить в пустыне.... Все уже несколько лет жгут в бочках без проблем.
09:25:03 08-04-2023
50 метров от ближайшего здания в садоводстве?
10:05:23 08-04-2023
Бред бредовый. (08:12:48 08-04-2023) С такими требованиями, нужно жить в пустыне.... Не прокатит - ветер, нет воды, постоянный особый противопожарный режим.
13:05:16 08-04-2023
Зто для дач 200-300кв м????