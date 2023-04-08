При сжигании мусора следует соблюдать пожарные правила

08 апреля 2023, 08:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Снег почти сошёл. Дачники и владельцы частных домов наводят порядок на участках, в том числе сжигают мусор, листья и сухую траву. Но утилизируя мусор неправильно можно "нарваться" на серьёзные штрафы.

Как уничтожить мусор, не устроив пожар и не нарушив закон, – читайте на amic.ru.

1 Как правильно сжигать мусор? В барнаульском управлении по делам ГОЧС напоминают, что сжигать мусор можно только в специально оборудованных местах: котловане (яме) не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре;

бочке, баке или мангале из негорючих материалов, объёмом не более 1 куб. м. При этом ёмкость необходимо прочно установить на ровной площадке. Конструкция должна быть такой, чтобы отходы не могли выпасть за её пределы.

2 Яму можно вырыть где угодно? Нет. Яма для сжигания мусора должна находиться на расстоянии: 50 м – от ближайшего здания, сооружения, постройки, открытого склада или скирды;

100 м – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

30 м – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Перед сжиганием мусора в яме территорию в радиусе 10 м следует очистить от сухостоя, порубочных остатков (пней, стволов и т. д.) и прочих горючих материалов. Кроме того, территорию важно оградить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м.

3 А как сжигать мусор в ёмкости? Для сжигания мусора в бочке, мангале или других ёмкостях указанные выше расстояния можно уменьшить вдвое. А противопожарная полоса не требуется. Но понадобится металлический лист, чтобы накрыть ёмкость, а также огнетушитель. "Вплоть до прекращения тления надо находиться рядом, контролировать, не бросать очаг горения. После открытого огня он должен быть засыпан землёй, песком или залит водой", – добавляют на сайте города.

4 В каких случаях вообще нельзя сжигать мусор? Сжигать мусор нельзя: если в регионе ввели особый противопожарный режим. В таком случае нельзя утилизировать мусор никак: ни в бочке, ни в яме;

если на участке торфяная почва;

при прогнозе сильного ветра;

если ветер сильнее 10 м в секунду;

под кронами деревьев.