В Госдуме продолжают искать способы, как повысить рождаемость

13 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

В Госдуме заговорили о возможном увеличении оплачиваемого срока декретного отпуска в России. Такое предложение, в частности, прозвучало от депутата Нины Останиной. Она убеждена, что это мотивировало бы женщин как можно скорее рожать и второго ребенка.

О том, увеличат ли в России оплачиваемый срок декретного отпуска, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что срок декрета в России продлят до трех лет? Подобные разговоры в Госдуме идут. Такое предложение в беседе с журналистами ТАСС высказала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По мнению парламентария, срок декретного отпуска должен быть продлен до трех лет.

2 Разве сейчас женщины не находятся в декрете, пока ребенку не исполнится три года? Так и есть. Но оплачивается из всего декретного отпуска лишь полтора года. Затем в каждой семье решают, что делать дальше – либо отдавать малыша в ясли, либо продолжать воспитывать его, но уже без получения денег от работодателя. Останина считает, что именно оплачиваемый период декрета следует продлить – его срок должен тоже составлять три года.

3 Зачем в Госдуме хотят продлить оплачиваемую часть декретного отпуска? Останина заметила, что из-за повышения пенсионного возраста институт бабушек и дедушек в стране "практически упразднен". А потому родители в большинстве случаев могут рассчитывать только на себя в вопросах воспитания детей. Депутат убеждена, что продление оплачиваемого периода декрета стало бы прекрасным механизмом для повышения рождаемости в России. По ее мнению, единоразовых выплат недостаточно, чтобы исправить ситуацию. "Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить", – цитирует ТАСС Нину Останину.