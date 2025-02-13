Правда ли, что оплачиваемый декретный отпуск в России продлят с полутора до трех лет?
В Госдуме продолжают искать способы, как повысить рождаемость
13 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Мама с новорожденным / Фото: amic.ru
В Госдуме заговорили о возможном увеличении оплачиваемого срока декретного отпуска в России. Такое предложение, в частности, прозвучало от депутата Нины Останиной. Она убеждена, что это мотивировало бы женщин как можно скорее рожать и второго ребенка.
О том, увеличат ли в России оплачиваемый срок декретного отпуска, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что срок декрета в России продлят до трех лет?
Подобные разговоры в Госдуме идут. Такое предложение в беседе с журналистами ТАСС высказала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По мнению парламентария, срок декретного отпуска должен быть продлен до трех лет.
2
Разве сейчас женщины не находятся в декрете, пока ребенку не исполнится три года?
Так и есть. Но оплачивается из всего декретного отпуска лишь полтора года. Затем в каждой семье решают, что делать дальше – либо отдавать малыша в ясли, либо продолжать воспитывать его, но уже без получения денег от работодателя.
Останина считает, что именно оплачиваемый период декрета следует продлить – его срок должен тоже составлять три года.
3
Зачем в Госдуме хотят продлить оплачиваемую часть декретного отпуска?
Останина заметила, что из-за повышения пенсионного возраста институт бабушек и дедушек в стране "практически упразднен". А потому родители в большинстве случаев могут рассчитывать только на себя в вопросах воспитания детей.
Депутат убеждена, что продление оплачиваемого периода декрета стало бы прекрасным механизмом для повышения рождаемости в России. По ее мнению, единоразовых выплат недостаточно, чтобы исправить ситуацию.
"Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить", – цитирует ТАСС Нину Останину.
4
Каков шанс, что инициативу действительно примут?
Пока неизвестно. Это лишь устное предложение, которое Останина высказала в беседе с журналистами. Неизвестно, готовится ли соответствующий законопроект. Так что на данный момент слишком рано рассуждать о том, воплотится ли эта инициатива в жизнь.
21:21:00 13-02-2025
а разве он меньше?? кто-то своего крошку кидает чужим уже в 1,5 года?! кошмар. я так свою жизнь устроила, что со свеми детьми до 3,5 лет были вместе. дача, море, лес, занятия, бассейн. и потом как подросли - садики . ну не с 1,5 же лет!!!