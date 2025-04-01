Правда ли, что пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет?
Разговоры об этом начались после слов министра здравоохранения о том, что возраст молодежи следует увеличить
01 апреля 2025, 17:10, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В России вновь вернулись к обсуждению пенсионного возраста. Один из депутатов Госдумы допустил, что его вновь могут повысить. Причиной стала позиция Минздрава по поводу возраста молодежи: там считают, что его следует поднять.
О том, увеличат ли в России пенсионный возраст до 70 лет, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что пенсионный возраст в России повысят до 70 лет?
Нет, не правда. Вернее, еще рано об этом переживать. Пока это лишь опасение, которое в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" высказал депутат Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Таким образом он отреагировал на ранее сделанное заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Я боюсь, что когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте", – передает слова Делягина издание. Подчеркиваем: никакой инициативы, предлагающей повысить пенсионный возраст, в настоящее время не рассматривается. О планах сделать это в ближайшем будущем тоже ничего неизвестно.
2
А что сказал Мурашко по поводу возраста молодежи?
Ранее Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст, в котором человек считается молодым. В пример он привел рекомендации ВОЗ, по которым молодыми считаются все люди до 44 лет.
"Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем", – цитирует министра ТАСС. Отсюда депутат Делягин и сделал вывод, что если в России повысят "молодежный" возраст, то за ним, возможно, "подтянется" и пенсионный.
3
Какой в России сейчас пенсионный возраст?
Сейчас в России проходит процесс пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году. Ее итогом должен стать следующий порядок:
- женщины выходят на пенсию в 60 лет;
- мужчины – в 65 лет.
4
До какого возраста люди в России считаются молодыми?
Согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации", к молодежи относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
17:16:27 01-04-2025
Мне одному одно только лицо мурашки неприятно?
17:16:30 01-04-2025
Правда ли, что пенсионный возраст в России повысят до 70 лет?
Нет, не правда. Вернее, пока-------- ))😆
17:28:45 01-04-2025
Люди сейчас уже до пенсии не доживают, рак жрёт, инфаркты, инсульт, в сёлах спиваются и вешаются поголовно. Работы хорошей на всех не хватает. Как людям жить, пенсионный возраст надо понижать.
17:29:58 01-04-2025
Вот даже и не удивлюсь.. а вообще может отменить?((
18:14:21 01-04-2025
Гость (17:29:58 01-04-2025) Вот даже и не удивлюсь.. а вообще может отменить?((... А вот тут согласен.
Каждый должен создать себе активы сам. Не надясь на.
19:47:27 01-04-2025
Musik (18:14:21 01-04-2025) А вот тут согласен. Каждый должен создать себе активы са... кто не смог накопить, того в лес отводить и у костра оставлять по закону предков
19:59:16 01-04-2025
Musik (18:14:21 01-04-2025) А вот тут согласен. Каждый должен создать себе активы са... послевоенное поколение создало активы на всю страну, ну и где оно всё
17:32:13 01-04-2025
А что Вас в этом удивляет. Ещё лет через пять и до 80 повысят.
19:48:31 01-04-2025
Гость (17:32:13 01-04-2025) А что Вас в этом удивляет. Ещё лет через пять и до 80 повыся... вечная молодость нас ждёт
17:45:46 01-04-2025
Началиись разговоры - значит поднимут
18:00:30 01-04-2025
Нет, но да.
18:01:56 01-04-2025
Чтобы вы там все мурашки поздыхали
18:16:09 01-04-2025
а может того депутата на лесоповал до 70???
18:24:31 01-04-2025
а зачем нам такое государство? зачем в этом государстве содержать таких, как делягины?
19:02:27 01-04-2025
Vitek (18:24:31 01-04-2025) а зачем нам такое государство? зачем в этом государстве соде... И тебя никто не держит флаг в руки барабан на шею и вперёд
19:53:22 01-04-2025
Гость (19:02:27 01-04-2025) И тебя никто не держит флаг в руки барабан на шею и вперёд ... Серьёзно? Меня не держат на моей земле, на моей родине? Где я родился и живу? Где мне какие-то лихие парни ухудшают мою жизнь? Они меня не держат?
18:57:29 01-04-2025
Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в 65 они ещё полны сил и энергии которую хотят направить на благо государства.
Нужен референдум по этому поводу.
Уверен граждане поддержат
20:30:43 01-04-2025
Гость (18:57:29 01-04-2025) Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в... Если 5 внуков нет - на РТИ, без разговоров.
08:43:36 02-04-2025
Гость (18:57:29 01-04-2025) Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в... Ирония?
09:13:18 02-04-2025
Гость (18:57:29 01-04-2025) Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в... Толстосум и депутат?
19:56:10 01-04-2025
Пенсионеры "ржут" над непенсионерами и соответственно с радостью голосуют за "нонашнюю" власть. А непенсионеры в тревоге вечной, как будто в пенсии смысл жизни).
20:31:56 01-04-2025
Вас разводят на эмоции, а вы и горазды поупражняться. Делягин высказал собственное отношение к предложению бывшего чиновника увеличить срок отнесения людей к молодежи. Перевожу для вас: один дебил кукарекнул, другой этот петушиный всхлип прокомментировал. А у вас сразу истерика и сопли на кулак. Вот вы вообще нормальные?
21:03:23 01-04-2025
Гость (20:31:56 01-04-2025) Вас разводят на эмоции, а вы и горазды поупражняться. Деляги... Возможно ваш взгляд на вещи был бы здравым, если бы люди на протяжении лет видели бы улучшение и процветание во всех направлениях, не только пенсионных реформ. Но, мы видим только стремительное ухудшение от "кукареканий" всем известных персонажей.
23:19:53 04-04-2025
Гость (20:31:56 01-04-2025) Вас разводят на эмоции, а вы и горазды поупражняться. Деляги... Тестили общество. Тест пройден общество очередное повышение пенс возраста проглотит.
00:35:00 02-04-2025
А что сложного? Ну скинул ты на пенсию налог и тут же видишь его на счету, плюс проценты капают. Вышел на пенсию и тратишь. Не хватает - работаешь. Не потратил - дети справятся, потратят. Не дожил до пенсии - дети потратят. Почему всё не так? Кредиты за умерших платят наследники, а пенсия растворяется, ну почему? Дикая несправедливость...
08:56:07 02-04-2025
Если идёт подобная болтовня,то значит могильщики подбираются к новому этапу закабаления народа.Делягин про это ,как раз и говорит.Если они приняли людоедский закон по поводу повышения пенсионного возраста ,основываясь на лживом аргументе по продолжительности жизни и прекрасном состоянии медицины,то что им мешает сделать это в очередной раз?Общество у нас пассивно ,инертно,запугано-делай что хочешь.Не французы мы и не арабы.
09:03:47 02-04-2025
Наша родина прекрасна и цветет как маков цвет!
Окромя явлений счастья, никаких явлений нет.