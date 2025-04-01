Разговоры об этом начались после слов министра здравоохранения о том, что возраст молодежи следует увеличить

01 апреля 2025, 17:10, ИА Амител

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В России вновь вернулись к обсуждению пенсионного возраста. Один из депутатов Госдумы допустил, что его вновь могут повысить. Причиной стала позиция Минздрава по поводу возраста молодежи: там считают, что его следует поднять.

О том, увеличат ли в России пенсионный возраст до 70 лет, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что пенсионный возраст в России повысят до 70 лет? Нет, не правда. Вернее, еще рано об этом переживать. Пока это лишь опасение, которое в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" высказал депутат Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Таким образом он отреагировал на ранее сделанное заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. "Я боюсь, что когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте", – передает слова Делягина издание Подчеркиваем: никакой инициативы, предлагающей повысить пенсионный возраст, в настоящее время не рассматривается. О планах сделать это в ближайшем будущем тоже ничего неизвестно.

2 А что сказал Мурашко по поводу возраста молодежи? Ранее Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст, в котором человек считается молодым. В пример он привел рекомендации ВОЗ, по которым молодыми считаются все люди до 44 лет. "Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем", – цитирует министра ТАСС Отсюда депутат Делягин и сделал вывод, что если в России повысят "молодежный" возраст, то за ним, возможно, "подтянется" и пенсионный.

3 Какой в России сейчас пенсионный возраст? Сейчас в России проходит процесс пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году. Ее итогом должен стать следующий порядок: женщины выходят на пенсию в 60 лет;

мужчины – в 65 лет.