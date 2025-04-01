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Правда ли, что пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет?

Разговоры об этом начались после слов министра здравоохранения о том, что возраст молодежи следует увеличить

01 апреля 2025, 17:10, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России вновь вернулись к обсуждению пенсионного возраста. Один из депутатов Госдумы допустил, что его вновь могут повысить. Причиной стала позиция Минздрава по поводу возраста молодежи: там считают, что его следует поднять.

О том, увеличат ли в России пенсионный возраст до 70 лет, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что пенсионный возраст в России повысят до 70 лет?

Нет, не правда. Вернее, еще рано об этом переживать. Пока это лишь опасение, которое в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" высказал депутат Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Таким образом он отреагировал на ранее сделанное заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
"Я боюсь, что когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте", – передает слова Делягина издание. Подчеркиваем: никакой инициативы, предлагающей повысить пенсионный возраст, в настоящее время не рассматривается. О планах сделать это в ближайшем будущем тоже ничего неизвестно.
2

А что сказал Мурашко по поводу возраста молодежи?

Ранее Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст, в котором человек считается молодым. В пример он привел рекомендации ВОЗ, по которым молодыми считаются все люди до 44 лет.
"Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем", – цитирует министра ТАСС. Отсюда депутат Делягин и сделал вывод, что если в России повысят "молодежный" возраст, то за ним, возможно, "подтянется" и пенсионный.
3

Какой в России сейчас пенсионный возраст?

Сейчас в России проходит процесс пенсионной реформы, начавшейся в 2019 году. Ее итогом должен стать следующий порядок:
  • женщины выходят на пенсию в 60 лет;
  • мужчины – в 65 лет.
4

До какого возраста люди в России считаются молодыми?

Согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации", к молодежи относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Мужчины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
пенсии

Комментарии 27

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Гость

17:16:27 01-04-2025

Мне одному одно только лицо мурашки неприятно?

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Гость

17:16:30 01-04-2025

Правда ли, что пенсионный возраст в России повысят до 70 лет?
Нет, не правда. Вернее, пока-------- ))😆

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Гость

17:28:45 01-04-2025

Люди сейчас уже до пенсии не доживают, рак жрёт, инфаркты, инсульт, в сёлах спиваются и вешаются поголовно. Работы хорошей на всех не хватает. Как людям жить, пенсионный возраст надо понижать.

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Гость

17:29:58 01-04-2025

Вот даже и не удивлюсь.. а вообще может отменить?((

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Musik

18:14:21 01-04-2025

Гость (17:29:58 01-04-2025) Вот даже и не удивлюсь.. а вообще может отменить?((... А вот тут согласен.
Каждый должен создать себе активы сам. Не надясь на.

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Гость

19:47:27 01-04-2025

Musik (18:14:21 01-04-2025) А вот тут согласен. Каждый должен создать себе активы са... кто не смог накопить, того в лес отводить и у костра оставлять по закону предков

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Гость

19:59:16 01-04-2025

Musik (18:14:21 01-04-2025) А вот тут согласен. Каждый должен создать себе активы са... послевоенное поколение создало активы на всю страну, ну и где оно всё

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Гость

17:32:13 01-04-2025

А что Вас в этом удивляет. Ещё лет через пять и до 80 повысят.

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Гость

19:48:31 01-04-2025

Гость (17:32:13 01-04-2025) А что Вас в этом удивляет. Ещё лет через пять и до 80 повыся... вечная молодость нас ждёт

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Костья

17:45:46 01-04-2025

Началиись разговоры - значит поднимут

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Musik

18:00:30 01-04-2025

Нет, но да.

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Гость

18:01:56 01-04-2025

Чтобы вы там все мурашки поздыхали

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гость

18:16:09 01-04-2025

а может того депутата на лесоповал до 70???

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Vitek

18:24:31 01-04-2025

а зачем нам такое государство? зачем в этом государстве содержать таких, как делягины?

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Гость

19:02:27 01-04-2025

Vitek (18:24:31 01-04-2025) а зачем нам такое государство? зачем в этом государстве соде... И тебя никто не держит флаг в руки барабан на шею и вперёд

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Гость

19:53:22 01-04-2025

Гость (19:02:27 01-04-2025) И тебя никто не держит флаг в руки барабан на шею и вперёд ... Серьёзно? Меня не держат на моей земле, на моей родине? Где я родился и живу? Где мне какие-то лихие парни ухудшают мою жизнь? Они меня не держат?

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Гость

18:57:29 01-04-2025

Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в 65 они ещё полны сил и энергии которую хотят направить на благо государства.
Нужен референдум по этому поводу.
Уверен граждане поддержат

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Musik

20:30:43 01-04-2025

Гость (18:57:29 01-04-2025) Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в... Если 5 внуков нет - на РТИ, без разговоров.

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Афиноген

08:43:36 02-04-2025

Гость (18:57:29 01-04-2025) Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в... Ирония?

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Гость.

09:13:18 02-04-2025

Гость (18:57:29 01-04-2025) Абсолютно своевременно, люди не знают чем себя занять ведь в... Толстосум и депутат?

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Гость

19:56:10 01-04-2025

Пенсионеры "ржут" над непенсионерами и соответственно с радостью голосуют за "нонашнюю" власть. А непенсионеры в тревоге вечной, как будто в пенсии смысл жизни).

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Гость

20:31:56 01-04-2025

Вас разводят на эмоции, а вы и горазды поупражняться. Делягин высказал собственное отношение к предложению бывшего чиновника увеличить срок отнесения людей к молодежи. Перевожу для вас: один дебил кукарекнул, другой этот петушиный всхлип прокомментировал. А у вас сразу истерика и сопли на кулак. Вот вы вообще нормальные?

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Гость

21:03:23 01-04-2025

Гость (20:31:56 01-04-2025) Вас разводят на эмоции, а вы и горазды поупражняться. Деляги... Возможно ваш взгляд на вещи был бы здравым, если бы люди на протяжении лет видели бы улучшение и процветание во всех направлениях, не только пенсионных реформ. Но, мы видим только стремительное ухудшение от "кукареканий" всем известных персонажей.

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Гость

23:19:53 04-04-2025

Гость (20:31:56 01-04-2025) Вас разводят на эмоции, а вы и горазды поупражняться. Деляги... Тестили общество. Тест пройден общество очередное повышение пенс возраста проглотит.

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Гость

00:35:00 02-04-2025

А что сложного? Ну скинул ты на пенсию налог и тут же видишь его на счету, плюс проценты капают. Вышел на пенсию и тратишь. Не хватает - работаешь. Не потратил - дети справятся, потратят. Не дожил до пенсии - дети потратят. Почему всё не так? Кредиты за умерших платят наследники, а пенсия растворяется, ну почему? Дикая несправедливость...

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Афиноген

08:56:07 02-04-2025

Если идёт подобная болтовня,то значит могильщики подбираются к новому этапу закабаления народа.Делягин про это ,как раз и говорит.Если они приняли людоедский закон по поводу повышения пенсионного возраста ,основываясь на лживом аргументе по продолжительности жизни и прекрасном состоянии медицины,то что им мешает сделать это в очередной раз?Общество у нас пассивно ,инертно,запугано-делай что хочешь.Не французы мы и не арабы.

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Гость

09:03:47 02-04-2025

Наша родина прекрасна и цветет как маков цвет!
Окромя явлений счастья, никаких явлений нет.

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