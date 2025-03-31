"Ведет в тупик". Эксперт прокомментировал идею "продлить" возраст молодежи до 40 лет

Собеседник amic.ru считает, что молодым людям нужно поручать самые трудные задачи, а не поощрять инфантилизацию

31 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Мужчины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Разговоры о повышении возраста молодежи имеют ряд негативных последствий – прежде всего, они ведут к инфантилизации молодого поколения, создавая проблемы для полноценного, динамичного развития государства, заявил amic.ru главный редактор портала "АПН-Северо-Запад", историк Андрей Дмитриев.

Ранее академик РАН, зампред президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что в настоящее время целесообразно увеличить планку возраста, к которому относится молодежь. Он мотивировал свою позицию ростом средней продолжительности жизни и меняющейся в связи с этим возрастной структурой. Онищенко подчеркнул, что ничего "устрашающего или ущемляющего чьи-то права" в этом нет. Он также указал, что при повышении молодежного возраста не должно быть никакого административного давления и следует подробно и ясно обосновать, что принесет этот шаг экономике и науке.



Кстати, ранее о дискуссиях среди политиков и чиновников вокруг увеличения возраста молодежи до 40 лет сообщила в соцсетях руководитель АНО "Семья и Родина", член Комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Наталья Локтева. В то же время председатель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что на уровне законодателей этот вопрос пока не поднимался.Андрей Дмитриев отметил, что создается такое впечатление, как будто высокопоставленные лица намеренно ведут дело к инфантилизации граждан.

"Напомню, что в 1920−1930-е годы в СССР с его гигантскими темпами развития в промышленной и индустриальной сфере, сельском хозяйстве, опора была именно на молодых людей", – рассказал собеседник.

Он напомнил, что многие видные советские руководители возглавили тогда регионы будучи молодыми людьми:

"Так, Андрей Жданов впервые возглавил регион – Тверскую область – в 26 лет, в 38 руководил Ленинградской организацией. Лазарь Каганович в 32 года бы первым секретарем ЦК компартии Украины, а в 37 возглавил Московскую парторганизацию. Заместителем у Жданова в Ленинграде был молодой Терентий Штыков, которого партия затем отправила на работу в Северную Корею, он консультировал Ким Ир Сена и стал, по сути, крестным отцом государственности этой страны".

Эти исторические примеры, убежден собеседник, свидетельствуют, что советское руководство в тот период не боялось давать молодым людям самые ответственные и самые трудные поручения.

В настоящее время мы наблюдаем иную ситуацию, полагает Андрей Дмитриев:

"Скажем, мой товарищ Влад Балясников, будучи призванным на срочную службу, принимал участие в боевых действиях СВО в Белгородской области. Однако вернувшись на "гражданку", он выяснил, что, оказывается, не имеет права на льготы участникам спецоперации – то есть воевать молодого человека отправить могут, а полагающиеся льготы дают не всегда".

В трудные моменты государству следует поощрять энергию молодежи, а не опекать ее, убежден эксперт:

"Молодежь – люди до 30 лет. Будучи 45-летним гражданином, я понимаю возрастную разницу. А навязываемый сверху патернализм ведет в тупик. Мы же видим, что поддержка СВО, по соцопросам, гораздо больше среди лиц среднего и старшего возраста. Нужно коренным образом пересматривать так называемую "молодежную политику", потому что государство таким образом попросту теряет доверие подрастающего поколения".

Андрей Дмитриев также считает, что продвижение идеи увеличения "молодежного порога" может иметь и вполне рациональные корни.