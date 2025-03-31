"Ведет в тупик". Эксперт прокомментировал идею "продлить" возраст молодежи до 40 лет
Собеседник amic.ru считает, что молодым людям нужно поручать самые трудные задачи, а не поощрять инфантилизацию
31 марта 2025, 12:00, ИА Амител
Разговоры о повышении возраста молодежи имеют ряд негативных последствий – прежде всего, они ведут к инфантилизации молодого поколения, создавая проблемы для полноценного, динамичного развития государства, заявил amic.ru главный редактор портала "АПН-Северо-Запад", историк Андрей Дмитриев.
Ранее академик РАН, зампред президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что в настоящее время целесообразно увеличить планку возраста, к которому относится молодежь. Он мотивировал свою позицию ростом средней продолжительности жизни и меняющейся в связи с этим возрастной структурой. Онищенко подчеркнул, что ничего "устрашающего или ущемляющего чьи-то права" в этом нет. Он также указал, что при повышении молодежного возраста не должно быть никакого административного давления и следует подробно и ясно обосновать, что принесет этот шаг экономике и науке.
Кстати, ранее о дискуссиях среди политиков и чиновников вокруг увеличения возраста молодежи до 40 лет сообщила в соцсетях руководитель АНО "Семья и Родина", член Комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Наталья Локтева. В то же время председатель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что на уровне законодателей этот вопрос пока не поднимался.Андрей Дмитриев отметил, что создается такое впечатление, как будто высокопоставленные лица намеренно ведут дело к инфантилизации граждан.
"Напомню, что в 1920−1930-е годы в СССР с его гигантскими темпами развития в промышленной и индустриальной сфере, сельском хозяйстве, опора была именно на молодых людей", – рассказал собеседник.
Он напомнил, что многие видные советские руководители возглавили тогда регионы будучи молодыми людьми:
"Так, Андрей Жданов впервые возглавил регион – Тверскую область – в 26 лет, в 38 руководил Ленинградской организацией. Лазарь Каганович в 32 года бы первым секретарем ЦК компартии Украины, а в 37 возглавил Московскую парторганизацию. Заместителем у Жданова в Ленинграде был молодой Терентий Штыков, которого партия затем отправила на работу в Северную Корею, он консультировал Ким Ир Сена и стал, по сути, крестным отцом государственности этой страны".
Эти исторические примеры, убежден собеседник, свидетельствуют, что советское руководство в тот период не боялось давать молодым людям самые ответственные и самые трудные поручения.
В настоящее время мы наблюдаем иную ситуацию, полагает Андрей Дмитриев:
"Скажем, мой товарищ Влад Балясников, будучи призванным на срочную службу, принимал участие в боевых действиях СВО в Белгородской области. Однако вернувшись на "гражданку", он выяснил, что, оказывается, не имеет права на льготы участникам спецоперации – то есть воевать молодого человека отправить могут, а полагающиеся льготы дают не всегда".
В трудные моменты государству следует поощрять энергию молодежи, а не опекать ее, убежден эксперт:
"Молодежь – люди до 30 лет. Будучи 45-летним гражданином, я понимаю возрастную разницу. А навязываемый сверху патернализм ведет в тупик. Мы же видим, что поддержка СВО, по соцопросам, гораздо больше среди лиц среднего и старшего возраста. Нужно коренным образом пересматривать так называемую "молодежную политику", потому что государство таким образом попросту теряет доверие подрастающего поколения".
Андрей Дмитриев также считает, что продвижение идеи увеличения "молодежного порога" может иметь и вполне рациональные корни.
"От наших чиновников можно также ожидать под это дело грядущего повышения пенсионного возраста, дальнейшего пересмотра основ советской пенсионной системы, инициированной в свое время упомянутым Лазарем Кагановичем. То есть государство снова хочет сэкономить на стариках, а не на других вещах", – предположил главный редактор "АПН-Северо-Запад".
12:14:05 31-03-2025
ну это общечеловеки свой инклюзив рекламируют и пытаются протолкнуть .
природу не обманешь, ну какая молодежь в сорок?
к полтиннику мужики три раза за ночь сцать бегают, а у женщин сверху капает, а снизу сыпется.
это объективные, возрастные и гормональные моменты, и никакими диетами и спортзалами это не уберешь.
можно затормозить, но принципиально, сути вещей это не меняет.
а те кто вечно молодые в любом возрасте - это к психиатру, даже не к психологу.
12:17:08 31-03-2025
А на что это влияет?
12:38:05 31-03-2025
это для повышения пенсионного возраста поднимают?
12:42:12 31-03-2025
"Разговоры о повышении возраста молодёжи имеют ряд негативных последствий" - во-первых, они зря сотрясают воздух, а во-вторых отвлекают людей от более насущных дел.
13:09:30 31-03-2025
На сколько адекватны доводы Онищенко?И сам ,он,адекватен?А я ,например,из своей жизни вижу ,что смертность растёт и говорить о каком то увеличении продолжительности жизни нет никаких оснований.Или это очередная лабуда под новое увеличение пенсионного возраста?
13:40:54 31-03-2025
Ну давайте)) а возраст несовершеннолетних диточек до 25! 😆
14:38:59 31-03-2025
Ага,до 50 лет у нас всё мОлодежь да пОдростки.
15:16:28 31-03-2025
Все трудовых подвигов от простого народа и молодежи, в частности, ждут. А что взамен? Даже жизнь не в бедности эти герои не заслужили.
21:56:36 31-03-2025
Я родилась в 1956 году. Мама вышла на работу через 3 месяца после родов, со мной нянчился брат, которому было 6 лет. Когда мне было 10 лет, отец работал рядом с домом и приходил на обед домой, так в мои обязанности входило накормить его обедом,а именно : из бульона сварить суп, собрать на стол и потом убрать и помыть посуду. Про походы в магазин и уборку квартиру вообще молчу, мама в субботу помогала "генералить", а в будние дни приборкой занималась я. Это было нормально, родители работали, дети помогали по дому. А сейчас ребеночка в 10 лет боятся одного дома оставить, поэтому они растут инфантильными и безответственными, они до самой смерти родителей считают, что родители им должны все и как можно больше: купить квартиру, машину, дать денег на отпуск и т.д. Очень грустно, все это. У подруги племянница в 21 год, студентка, на полном серьезе считает себя ребенком, которому все обязаны.
22:53:00 31-03-2025
гость (21:56:36 31-03-2025) Я родилась в 1956 году. Мама вышла на работу через 3 месяца ... Только не говорите, что то, что вы были лишены детства - это норма. Может быть, не норма и современное затянувшееся детство, но признайтесь себе, что у вас детства не было.
06:53:43 01-04-2025
гость (21:56:36 31-03-2025) Я родилась в 1956 году. Мама вышла на работу через 3 месяца ... Нашли , чем хвастаться.6 летний ребенок сидел с трехмесячным грудничком. Счастье, что ничего не случилось!!! За шестилеткой за самим глаз да глаз нужен!!!!
07:16:54 01-04-2025
гость (21:56:36 31-03-2025) Я родилась в 1956 году. Мама вышла на работу через 3 месяца ... мама наверное от хорошей жизни бросила грудничка практически без присмотра и на работу вышла?
23:12:10 31-03-2025
Детство у меня было, очень замечательное детство - семья - не просто одна фамилия, а действительно общие разговоры, обсуждение общего будущего, уважение к брату и ко мне, были подруги, игры во дворе и все, что должно быть у ребенка из нормальной семьи в СССР. Я участвовала в жизни семьи, мама научила меня вести хозяйство и жить на те деньги, которые есть в распоряжении. Отец учил уважать чужое мнение, но уметь настоять на своем. Гаджетов не было, поэтому мы вечером общались,обсуждали прочитанные книги, играли в лото или домино и при этом разговаривали. Никто не лишал меня или моего брата детства, мы выросли ответственными, результативными и успешными руководителями. Я считаю, что наше детство было счастливым , я его вспоминаю только с позитивом. Понимаю, что не у всех так было. Мне свекровь после свадьбы сказала, что "такие отцы, как у тебя один на миллион. Не жди многого от моего сына." Но мы сейчас про воспитание ответственности на уровне государства, ребенок должен понимать, что чем больше прав, тем больше ответственности, иначе никак.
06:31:50 01-04-2025
Предлагаю детство до 20 лет, детсадики до 20 , ну и т.д. А если серьезно, старшее поколение заботится, чтоб самому дольше сидеть в начальствующем кресле,т.к. до 40 лет народ ещё совсем молодой, не опытный, жизни не знает.
11:25:25 01-04-2025
Престарелая молодежь