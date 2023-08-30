В Барнауле начнут еще один мегапроект после строительства моста на Новом рынке
Власти планируют получить крупный кредит на строительство важной дороги
30 августа 2023, 16:28, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания обсудил готовность к реализации в 2024 году еще одного крупного проекта с привлечением средств инфраструктурного кредита, сообщает мэрия.
Планируется построить дорогу по улице Сергея Семенова - на участке от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова.
Проектно-сметная документация уже готова, в настоящее время она проходит государственную экспертизу.
"В случае доведения необходимых лимитов конкурсные процедуры на определение подрядчика будут проведены уже в этом году", - отметил замглавы города Антон Шеломенцев.
Напомним, в Барнауле завершается строительство путепровода на проспекте Ленина возле Нового рынка: на этот проект также привлекли средства инфраструктурного кредита - 2 млрд рублей.
Своевременность сдачи объекта находится на особом контроле в администрации города. Путепровод планируют открыть в ноябре 2023 года.
16:43:54 30-08-2023
Дорогу сделать - это уже мега проект? Когда всё-таки решаться сделать туннель сделать через ж.д. пути в районе вокзала, то назовут это мероприятием вселенского масштаба.
17:15:00 30-08-2023
Гость (16:43:54 30-08-2023) Дорогу сделать - это уже мега проект? Когда всё-таки решать... О навязчивых идеях наука психиатрия хорошо осведомлена. Туннель - одна из этих идей.
08:22:39 31-08-2023
Гость (16:43:54 30-08-2023) Дорогу сделать - это уже мега проект? Когда всё-таки решать... За чем этот туннель под ж.д? Экономическую целесообразность считали? В это районе, за ж.д. вокзалом частный сектор, живет не сколько тысяч. Нужно перевозить индустриальный район, там живет 247 000. Туннель не поможет для решение этой задачи.
10:04:06 31-08-2023
Гость (08:22:39 31-08-2023) Гость (16:43:54 30-08-2023) Дорогу сделать - это уже м... За частным сектором Юрина, не знал? Прямой выезд с Юрина на Красноармейский в разы разгрузил бы Ленинский и Павловский...Но есть еще несколько менее затратных мер. Нужно пару проездов сделать между Павловским и Сов.Армии и закопать Пивоварку в трубу (сделав нормальные переезды)...
20:55:12 01-09-2023
Дюша (10:04:06 31-08-2023) За частным сектором Юрина, не знал? Прямой выезд с Юрина на ... Попрвка. Сначала хотели тоннель, потом другой проект- виадукук, потом не решили, что лучше. Потом 90е г. Виадук вполне мог разгрузить центр города и сократить время в пути проезда машин минуя мост на пр.Ленина. Только за ждорогой в частном секторе нет нового стррительства и девелоперам виадук на Юрина с Красноармейского не интересен.
09:26:59 31-08-2023
Гость (16:43:54 30-08-2023) Дорогу сделать - это уже мега проект? Когда всё-таки решать... Таак тоннель забрили уже лет пять назад. всё. аливидерчи. забудьте. ((( а жаль
17:24:35 30-08-2023
про северный/южный обход уже даже не вспоминают.
22:43:35 30-08-2023
Гость (17:24:35 30-08-2023) про северный/южный обход уже даже не вспоминают.... Это проект Правительства края. Почему Франк о нем вспоминать должен?
19:18:01 30-08-2023
Я конечно может что-то не понимаю, но ул. Сергея Семёнова от Солнечной поляны до Попова уже есть...
20:24:48 30-08-2023
Гость (19:18:01 30-08-2023) Я конечно может что-то не понимаю, но ул. Сергея Семёнова от... Есть-то она есть, только там яма на яме.
06:58:36 31-08-2023
Ssn (20:24:48 30-08-2023) Есть-то она есть, только там яма на яме.... Поэтому она и не мега проект, а просто 1 км асфальтированная дорога
21:32:16 30-08-2023
а 280 лет улицу когда доделывать будут.
21:38:16 30-08-2023
То есть ремонт дороги это мега проект.
22:24:53 30-08-2023
сега мега драйв
01:59:00 31-08-2023
Расширение 1 км дороги - МЕГАПРОЕКТ. Мост в октябре сдайте - а потом хоть ГиГапроекты делайте, например сиротам хаты раздайте. Надпись Барнаул в цвета радуги покрасьте. Вам пойдет.
11:45:49 31-08-2023
Это просто грандиозно! Прям гордость берет за город!
13:18:33 31-08-2023
До строительства всех домов была нормальная дорога, её разбили строители, они пусть и восстанавливают, а эти деньги на соседнюю дорогу. Или нашей администрации слабо строителям указать?
14:12:32 31-08-2023
А когда раздолбанные дороги и тротуары ремонтировать будут?
21:09:08 31-08-2023
... Со временем(по расчислению Философических таблиц), Лет чрез пятьсот, дороги верно У нас изменятся безмерно... А. С. Пушкин. Е. Онегин
20:59:52 01-09-2023
Дюша (10:04:06 31-08-2023) За частным сектором Юрина, не знал? Прямой выезд с Юрина на ... Попрвка. Сначала хотели тоннель, потом другой проект- виадукук, потом не решили, что лучше. Потом 90е г. Виадук вполне мог разгрузить центр города и сократить время в пути проезда машин минуя мост на пр.Ленина. Только за ждорогой в частном секторе нет нового стррительства и девелоперам виадук на Юрина с Красноармейского не интересен.
21:10:42 01-09-2023
Ирина (20:59:52 01-09-2023) девелоперам виадук на Юрина с Красноармейского не интересен. застройщикам вообще начихать на город. если делать тоннель или виадук с Красноармейского на Юрина либо Исакова или Петрова, то придется сносить/расселять кучу домиков частного сектора. а это допзатраты и минус прибыль. тут федеральная программа нужна.