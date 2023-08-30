В Барнауле начнут еще один мегапроект после строительства моста на Новом рынке

Власти планируют получить крупный кредит на строительство важной дороги

30 августа 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания обсудил готовность к реализации в 2024 году еще одного крупного проекта с привлечением средств инфраструктурного кредита, сообщает мэрия.

Планируется построить дорогу по улице Сергея Семенова - на участке от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова.

Проектно-сметная документация уже готова, в настоящее время она проходит государственную экспертизу.

"В случае доведения необходимых лимитов конкурсные процедуры на определение подрядчика будут проведены уже в этом году", - отметил замглавы города Антон Шеломенцев.

Напомним, в Барнауле завершается строительство путепровода на проспекте Ленина возле Нового рынка: на этот проект также привлекли средства инфраструктурного кредита - 2 млрд рублей.

Своевременность сдачи объекта находится на особом контроле в администрации города. Путепровод планируют открыть в ноябре 2023 года.