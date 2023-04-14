Правда ли, что понедельник после Пасхи хотят сделать выходным?
В 2023 году православная Пасха выпадает на 16 апреля. А после неё — как обычно, понедельник
14 апреля 2023, 15:28, Анастасия Бичакова
В России предлагают ввести ещё один праздничный выходной, на этот раз – связанный с Пасхой.
Правда ли, что понедельник после Воскресения Христова планируют объявить нерабочим, разобрался amic.ru.
Правда, что понедельник после Пасхи хотят сделать выходным?
Да, правда. Депутаты от ЛДПР предложили ввести ежегодный выходной в понедельник после Пасхи. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму, его разместили в думской электронной базе, пишет ТАСС.
"Мы ранее уже подобный законопроект вносили, но предлагали делать этот день (понедельник после Пасхи) дополнительным выходным <...> Это была бы нагрузка на экономику, нас тогда не поддержали. Но мы нашли новый подход", – передаёт слова депутата Госдумы Ярослава Нилова "Российская газета".
Он уточнил, что, согласно инициативе, общее количество нерабочих праздничных дней в году увеличивать не будут. Речь идёт о переносе одного из выходных и оптимизации календаря.
По законопроекту, в статье 112 Трудового кодекса предлагают прописать обязанность кабмина "при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением".
Кто будет определять дату выходного после Пасхи?
Законопроектом предлагают определить конкретные дни празднования на ближайшие 30 лет и прописать их в Трудовом кодексе "с последующей передачей права правительству определять дату выходного", подчеркнул Ярослав Нилов.
"Таким образом, мы не меняем в Трудовом кодексе баланс рабочих и нерабочих дней, а лишь уточняем право правительства, принимая соответствующее постановление, учитывать тот факт, чтобы пасхальный понедельник был выходным днём", – добавил депутат.
15:40:18 14-04-2023
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