НОВОСТИОбщество

Правда ли, что понедельник после Пасхи хотят сделать выходным?

В 2023 году православная Пасха выпадает на 16 апреля. А после неё — как обычно, понедельник

14 апреля 2023, 15:28, Анастасия Бичакова

Фото: ladyplaneta.ru
Фото: ladyplaneta.ru

В России предлагают ввести ещё один праздничный выходной, на этот раз – связанный с Пасхой.

Правда ли, что понедельник после Воскресения Христова планируют объявить нерабочим, разобрался amic.ru.

1

Правда, что понедельник после Пасхи хотят сделать выходным?

Да, правда. Депутаты от ЛДПР предложили ввести ежегодный выходной в понедельник после Пасхи. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму, его разместили в думской электронной базе, пишет ТАСС.

"Мы ранее уже подобный законопроект вносили, но предлагали делать этот день (понедельник после Пасхи) дополнительным выходным <...> Это была бы нагрузка на экономику, нас тогда не поддержали. Но мы нашли новый подход", – передаёт слова депутата Госдумы Ярослава Нилова "Российская газета".

Он уточнил, что, согласно инициативе, общее количество нерабочих праздничных дней в году увеличивать не будут. Речь идёт о переносе одного из выходных и оптимизации календаря.

По законопроекту, в статье 112 Трудового кодекса предлагают прописать обязанность кабмина "при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением".

2

Кто будет определять дату выходного после Пасхи?

Законопроектом предлагают определить конкретные дни празднования на ближайшие 30 лет и прописать их в Трудовом кодексе "с последующей передачей права правительству определять дату выходного", подчеркнул Ярослав Нилов.

"Таким образом, мы не меняем в Трудовом кодексе баланс рабочих и нерабочих дней, а лишь уточняем право правительства, принимая соответствующее постановление, учитывать тот факт, чтобы пасхальный понедельник был выходным днём", – добавил депутат.

3

А почему понедельник после Пасхи предлагают объявить выходным?

Разработчики законопроекта считают, что введение выходного после Пасхи продемонстрирует дань уважения православным традициям, а также "станет ещё одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России". Об этом сообщает ТАСС.
Фото: unsplash.com

Правда ли, что в России хотят ввести длинные выходные с 1 по 9 мая?

Депутаты Госдумы внесли законопроект о длинных майских выходных
НОВОСТИОбщество

праздники пасха Госдума Законопроекты

Комментарии 1

Avatar Picture
горожанка

15:40:18 14-04-2023

Лучше РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ сделайте выходным

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров