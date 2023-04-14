Да, правда. Депутаты от ЛДПР предложили ввести ежегодный выходной в понедельник после Пасхи. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму, его разместили в думской электронной базе, пишет ТАСС.

"Мы ранее уже подобный законопроект вносили, но предлагали делать этот день (понедельник после Пасхи) дополнительным выходным <...> Это была бы нагрузка на экономику, нас тогда не поддержали. Но мы нашли новый подход", – передаёт слова депутата Госдумы Ярослава Нилова "Российская газета".

Он уточнил, что, согласно инициативе, общее количество нерабочих праздничных дней в году увеличивать не будут. Речь идёт о переносе одного из выходных и оптимизации календаря.

По законопроекту, в статье 112 Трудового кодекса предлагают прописать обязанность кабмина "при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением".