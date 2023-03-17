Правда ли, что праноед Лютый ставил эксперимент над сыном, а жену держал в рабстве?
На прошлой неделе в Сочи умер младенец, которого отец-праноед "кормил солнцем"
17 марта 2023, 14:28, Анастасия Бичакова
На днях стало известно о смерти месячного малыша, которого отец, блогер-праноед Максим Лютый "кормил солнцем". По предварительной версии, мужчина игнорировал потребности сына. Он пропагандировал отказ от пищи животного происхождения, а также термической обработки еды.
Кроме того, по словам родственников, Лютый буквально держал в рабстве свою жену – мать мальчика. А над ребёнком "ставил эксперимент". По информации СМИ, она тайком покупала еду и пыталась кормить младенца грудью. Подробности жуткой истории – в материале amic.ru.
Кто такой и чем занимался Максим Лютый?
Максим Лютый – блогер. Последние десять лет он пропагандировал сыроедение, фруктоедение и праноедение ("питание солнцем"). Мужчина считал, что это якобы оздоравливает человека, ведёт к духовному просветлению, молодости и здоровью.
Он открыл клуб "Живой человек" и убеждал, что помогает решить проблемы со здоровьем. В пример приводил свою 89-летнюю бабушку, которой, по его словам, помог.
Праноеды уверяют, что их "питание" и образ жизни не приводит к анорексии, поскольку отсутствует физическая пища – не духовная.
А у врачей и учёных мнение противоположное: среди последствий "солнцеедения" – истощение, обезвоживание и анорексия. К тому же может ухудшаться состояние кожи, ногтей и волос. Не поступают необходимые витамины и микроэлементы.
Правда, что Лютый не разрешал жене кормить ребёнка грудью?
Да, Лютый не разрешал гражданской жене Оксане Мироновой кормить ребёнка грудью. Об этом заявила её двоюродная сестра Олеся Николаева, пишет "Комсомольская правда".
Праноед считал, что сына кормит солнце, добавила она. Кстати, мальчика звали необычно – Космос.
"Ребёнок точно Максима. <...> Оксана пыталась втихаря кормить малыша грудью! Но она жутко боялась Максима. Как так можно?! Кормить ребёнка солнцем?! Малышу нужно материнское молоко", – подчёркивает двоюродная сестра.
"Я была против, чтобы дочь находилась в этой секте. <...> Я всё чувствовала, говорила ей, что Максим ненормальный. <...> Она была его рабыней! Она чуть не умерла там! Я со своей пенсии отправляла Оксане деньги на пропитание. Она тайком бегала и покупала нормальную пищу, мясо", – ужасается мать Оксаны, Галина Миронова.
Она говорит, что Лютый хотел поставить над сыном эксперимент, "кормить его чисто солнцем". Чтобы потом якобы рекламировать это другим.
Получается, Миронова была под воздействием Лютого?
Да. Миронова была под воздействием Лютого, считает другая её двоюродная сестра Вера Макарова.
Она отмечает, что мать малыша "не хотела слушать никого", кроме сожителя. С их последней встречи Оксана сильно изменилась.
По словам Веры, роды у Оксаны принимал Максим. К врачам пара якобы не обращалась.
"Пыталась дозвониться до неё [Оксаны Мироновой] 8 марта, но она не брала трубку. Оксана была очень закрытой, многое скрывала от нас. Жила полностью под его [Максима Лютого] влиянием", – утверждает собеседница.
Что произошло и почему умер малыш?
Ранее amic.ru писал, что малыш скончался по дороге в больницу как раз 8 марта. Ему было меньше месяца. Предварительно, причины смерти – пневмония и истощение.
Инцидент произошёл в Сочи. Туда Лютый и Миронова уехали из Санкт-Петербурга.
Сообщалось, что отец-праноед игнорировал потребности сына и из-за своих убеждений "кормил его солнцем".
Что сейчас с мамой умершего ребёнка?
После смерти малыша Оксана попала в больницу. У неё начались осложнения после родов – кровотечение.
Её уже выписали и отправили под домашний арест на два месяца. В отношении неё завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Родственники считают, что она не виновата в том, что мальчик скончался. По их словам, это вина праноеда.
"Это всё его вина! Это он запрещал давать еду ребёнку! Они даже ребёнка не зарегистрировали", – указывает бабушка Галина Миронова.
Правда, что Максима Лютого отправили в изолятор?
Да. Максима Лютого отправили в изолятор. Его задержали за административное правонарушение.
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