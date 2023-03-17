Максим Лютый – блогер. Последние десять лет он пропагандировал сыроедение, фруктоедение и праноедение ("питание солнцем"). Мужчина считал, что это якобы оздоравливает человека, ведёт к духовному просветлению, молодости и здоровью.

Он открыл клуб "Живой человек" и убеждал, что помогает решить проблемы со здоровьем. В пример приводил свою 89-летнюю бабушку, которой, по его словам, помог.

Праноеды уверяют, что их "питание" и образ жизни не приводит к анорексии, поскольку отсутствует физическая пища – не духовная.

А у врачей и учёных мнение противоположное: среди последствий "солнцеедения" – истощение, обезвоживание и анорексия. К тому же может ухудшаться состояние кожи, ногтей и волос. Не поступают необходимые витамины и микроэлементы.