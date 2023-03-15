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Что известно о смерти месячного младенца, которого "кормил солнцем" отец-праноед

Накануне общество потрясло сообщение о смерти малыша от истощения

15 марта 2023, 17:45, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сын блогера-сыроеда Максима Лютого скончался в сочинской больнице. Источники утверждают, что отец перевёл ребёнка на "питание солнцем".

Какой возраст был у малыша, почему мужчина посадил его на такой "рацион" и по каким причинам наступила смерть – в материале amic.ru.

1

Почему и как умер младенец?

Мальчик ушёл из жизни по дороге в больницу. Ему было около месяца. Предварительно, это произошло из-за пневмонии и истощения, пишет Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, жители Санкт-Петербурга Максим и Оксана Лютые уехали с ребёнком в Сочи.

Самочувствие младенца ухудшалось. Его отправили в детскую больницу 8 марта.

2

Чем кормили мальчика?

Источники утверждают, что Лютый мог посадить ребёнка на "питание солнцем".

По одной из версий, отец игнорировал потребности сына. Его арестовали, а также завели уголовное дело.

3

Кто такой и чем занимался Лютый?

Максим Лютый – блогер и тренер по личностному росту. Он пропагандировал отказ от еды животного происхождения и термической обработки пищи.

Кроме того, мужчина придерживался праноедения. В Санкт-Петербурге сыроед открыл клуб "Живой человек" и уверял, что помогает решить проблемы со здоровьем.

В пример Лютый приводил 89-летнюю бабушку, которой якобы помог.

4

Как на смерть мальчика отреагировала общественность?

В соцсетях бурно отреагировали на смерть малыша. Они критикуют "питание солнцем", указывает "Сочистрим".

"Таких сейчас полным полно – веганы, астрологи, тарологи и прочая нечисть. Как результат невежества и распространения лженаук", – возмутился один из комментаторов.

"Знаю семьи вегетарианцев, но у них дети едят мясо и рыбу. Это просто жесть, если честно. И к таким "специалистам" идут люди и платят деньги за помощь в поправке здоровья. Жаль малыша", – поддержал другой пользователь.

5

Кто такие праноеды и чем они питаются?

Праноеды – люди, утверждающие, что могут долго обходиться без воды и еды. Они уверяют, что способны питаться жизненной силой (праной).

Наука отвергает это. По словам учёных, организмы не могут функционировать без регулярного поступления веществ – источников энергии.

Исключением могут быть только вирусы. Но они используют ресурс поражённой клетки.

6

Праноедение может привести к анорексии?

Праноеды убеждают, что их образ жизни не приводит к анорексии, поскольку нет полного отказа от пищи. Вернее, они перестают употреблять физическую еду, но остаётся духовная.

А врачи подчёркивают, что среди последствий праноедения – обезвоживание, истощение и анорексия. Может ухудшиться состояние ногтей, кожи и волос, так как не поступают нужные витамины и микроэлементы.

7

Какие ещё есть виды питания?

  • Вегетарианство. Его приверженцы отказываются от мяса животных, рыбы и птицы. Есть несколько подтипов: лакто-ово-вегетарианство, когда разрешены яйца и "молочка", а также – отдельно лакто- и ово-, когда можно либо "молочку", либо яйца.
  • Веганство. Из рациона убирают мясо, рыбу, птицу, яйца и молочные продукты. Не едят мёд и животные белки.
  • Пескетарианство. Это воздержания от плоти животных. Но рыбу и прочие морепродукты можно.
  • Флексивегетарианство. Преимущественно вегетарианство, но иногда его последователи едят немного мяса, птицы, рыбы и морепродуктов.
  • Макробиотическая диета. Под запретом "молочка", яйца, птица, красное мясо, рафинированный сахар, тропические фрукты, фруктовые соки. И некоторые овощи: спаржа, баклажаны, шпинат, помидоры и кабачки.

Комментарии 3

  • Предварительно, это произошло из-за пневмонии и истощения -- то что он кормил ребенка солнцем, это одна из версий, без заключения не о чем говорить
    15 марта, Гость   Ответить
  • Потом окажется, что ребенок прозаично погиб от пневмонии, и никакого истощения там не было и в помине. Хайпожоры уже напридумали и разгоняют фейки.
    15 марта, Гость   Ответить
  • не "Какие ещё есть виды питания?" а "Какие ещё есть виды отклонений?"
    16 марта, Гость   Ответить
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