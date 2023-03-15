Что известно о смерти месячного младенца, которого "кормил солнцем" отец-праноед
Накануне общество потрясло сообщение о смерти малыша от истощения
15 марта 2023, 17:45, Анастасия Бичакова
Сын блогера-сыроеда Максима Лютого скончался в сочинской больнице. Источники утверждают, что отец перевёл ребёнка на "питание солнцем".
Какой возраст был у малыша, почему мужчина посадил его на такой "рацион" и по каким причинам наступила смерть – в материале amic.ru.
Почему и как умер младенец?
Мальчик ушёл из жизни по дороге в больницу. Ему было около месяца. Предварительно, это произошло из-за пневмонии и истощения, пишет Telegram-канал Kub Mash.
По информации источника, жители Санкт-Петербурга Максим и Оксана Лютые уехали с ребёнком в Сочи.
Самочувствие младенца ухудшалось. Его отправили в детскую больницу 8 марта.
Чем кормили мальчика?
Источники утверждают, что Лютый мог посадить ребёнка на "питание солнцем".
По одной из версий, отец игнорировал потребности сына. Его арестовали, а также завели уголовное дело.
Кто такой и чем занимался Лютый?
Максим Лютый – блогер и тренер по личностному росту. Он пропагандировал отказ от еды животного происхождения и термической обработки пищи.
Кроме того, мужчина придерживался праноедения. В Санкт-Петербурге сыроед открыл клуб "Живой человек" и уверял, что помогает решить проблемы со здоровьем.
В пример Лютый приводил 89-летнюю бабушку, которой якобы помог.
Как на смерть мальчика отреагировала общественность?
В соцсетях бурно отреагировали на смерть малыша. Они критикуют "питание солнцем", указывает "Сочистрим".
"Таких сейчас полным полно – веганы, астрологи, тарологи и прочая нечисть. Как результат невежества и распространения лженаук", – возмутился один из комментаторов.
"Знаю семьи вегетарианцев, но у них дети едят мясо и рыбу. Это просто жесть, если честно. И к таким "специалистам" идут люди и платят деньги за помощь в поправке здоровья. Жаль малыша", – поддержал другой пользователь.
Кто такие праноеды и чем они питаются?
Праноеды – люди, утверждающие, что могут долго обходиться без воды и еды. Они уверяют, что способны питаться жизненной силой (праной).
Наука отвергает это. По словам учёных, организмы не могут функционировать без регулярного поступления веществ – источников энергии.
Исключением могут быть только вирусы. Но они используют ресурс поражённой клетки.
Праноедение может привести к анорексии?
Праноеды убеждают, что их образ жизни не приводит к анорексии, поскольку нет полного отказа от пищи. Вернее, они перестают употреблять физическую еду, но остаётся духовная.
А врачи подчёркивают, что среди последствий праноедения – обезвоживание, истощение и анорексия. Может ухудшиться состояние ногтей, кожи и волос, так как не поступают нужные витамины и микроэлементы.
Какие ещё есть виды питания?
- Вегетарианство. Его приверженцы отказываются от мяса животных, рыбы и птицы. Есть несколько подтипов: лакто-ово-вегетарианство, когда разрешены яйца и "молочка", а также – отдельно лакто- и ово-, когда можно либо "молочку", либо яйца.
- Веганство. Из рациона убирают мясо, рыбу, птицу, яйца и молочные продукты. Не едят мёд и животные белки.
- Пескетарианство. Это воздержания от плоти животных. Но рыбу и прочие морепродукты можно.
- Флексивегетарианство. Преимущественно вегетарианство, но иногда его последователи едят немного мяса, птицы, рыбы и морепродуктов.
- Макробиотическая диета. Под запретом "молочка", яйца, птица, красное мясо, рафинированный сахар, тропические фрукты, фруктовые соки. И некоторые овощи: спаржа, баклажаны, шпинат, помидоры и кабачки.
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