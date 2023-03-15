Что известно о смерти месячного младенца, которого "кормил солнцем" отец-праноед

Мальчик ушёл из жизни по дороге в больницу. Ему было около месяца. Предварительно, это произошло из-за пневмонии и истощения, пишет Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, жители Санкт-Петербурга Максим и Оксана Лютые уехали с ребёнком в Сочи.

Самочувствие младенца ухудшалось. Его отправили в детскую больницу 8 марта.