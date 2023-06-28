Правда ли, что продажу алкоголя в жилых домах могут запретить?
В России хотят запретить продавать алкогольную продукцию в любых магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах
28 июня 2023, 07:01, ИА Амител
Алкоголь в ближайшее время может исчезнуть из продажи в магазинах, кафе и даже ресторанах, расположенных в жилых домах. Так депутаты "Единой России" предлагают решить проблему стихийных зон распития спиртного во дворах. Соответствующий законопроект уже в ближайшее время внесут на рассмотрение нижней палаты парламента. Подробнее об этой инициативе, а также исключениях из правил рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Почему в магазинах и кафе хотят запретить продавать алкоголь?
Речь идет о торговых точках, которые расположены исключительно в жилых домах. Компании зачастую распивают купленный алкоголь здесь же – во дворах и даже на детских площадках. И такие посиделки нередко сопровождаются криками, бранью и потасовками. В итоге родители боятся отпускать детей гулять даже днем.
Поэтому жалобы на стихийные зоны распития алкоголя поступают депутатам регулярно, сообщила газете "Известия" член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Кроме того, большое количество подобного рода заведений осложняет контроль за наличием лицензий и продажей контрафактной продукции, подчеркнула одна из разработчиков законопроекта, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она убеждена, что России для борьбы с алкоголизацией населения следовало бы перенять опыт других стран, таких как Финляндия. Там действует госмонополия на продажу алкоголя. Им торгуют немногочисленные магазины, расположенные в крупных торговых центрах.
Разве в России не запрещено распивать спиртное в общественных местах?
Вы правы, алкоголь запрещено распивать и во дворах, и на лестничных и детских площадках, а также во многих других общественных местах. Но только это правило соблюдают далеко не все. А в каждый двор по полицейскому не поставишь.
По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, проблема полулегальной продажи алкоголя в "наливайках" актуальна для многих регионов. По его словам, "это бич большинства северных и южных городов России". О том, что такие заведения в жилых домах днем маскируются под продуктовые магазины, а по ночам торгуют алкоголем как псевдокафе, в мае в своем Telegram-канале говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поэтому депутаты от "Единой России" с проблемой решили бороться кардинально, введя абсолютный запрет продажи алкоголя в розницу в многоквартирных домах – как в магазинах, так и в заведениях общественного питания.
09:35:45 28-06-2023
Компании зачастую распивают купленный алкоголь здесь же – во дворах и даже на детских площадках. ------ Ну да, если алкоголь купили в специализированном магазине, находящемся не в жилом доме, то такой алкоголь априори не полезет в глотку во дворе жилого дома, а тем более на детской площадке))))))))))))
11:43:23 28-06-2023
Да ладно! Сами то верите? В Барнауле уже проходили... Несколько лет назад: никому нельзя продавать в жилых домах, нужно, чтобы все точки продаж были стационарными отдельно стоящими зданиями. Результат: Пивники строят магазинчики-пивнушки. 2020-21 год - (зря, что-ли он до вице-губернатора дорос...) сносят все магазинчики пивнушки, и дочерняя компания БПЗ (Заправка) может делать пивнушки в каждом жилом доме. 2023 год - "Правда ли, что продажу алкоголя в жилых домах могут запретить?" Вывод напрашивается один - этот бизнес, как и торговые сети, как и рекламу и т.п., "распробовали" московские толстосумы, и теперь уже выдавят "средних" местных шавок, как они в свое время выдавили мелких.
15:26:56 28-06-2023
Это их все придётся закрыть)))
01:17:59 29-06-2023
Надо не запрещать продавать алкоголь в магазинах в жилых домах - большинство Мариеек, Пятерочек и т.п. в жилых домах располагаются, там торгуют до девяти и никому не мешают, - а надо убирать из жилых домов вечерние и круглосуточные пивнухи с залами. Всякие Заправки, Пивточки, Бочки, Лит-ры, Привет-соседы, Пиво-вы и прочее. Купив пиво в магазине в бутылках, человек идет домой. Купив пиво в пивнухе, "человек" выходит на крыльцо пивнухи, матерится, орет, дерется, ссыт и рыгает под окнами дома. Или, если мест в зале нет или хочется уединения, берет на розлив либо в бутылках со свернутыми крышками и идет пить его в ближайший двор. Но у нас как всегда, или трактором, или никак((((