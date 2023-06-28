Речь идет о торговых точках, которые расположены исключительно в жилых домах. Компании зачастую распивают купленный алкоголь здесь же – во дворах и даже на детских площадках. И такие посиделки нередко сопровождаются криками, бранью и потасовками. В итоге родители боятся отпускать детей гулять даже днем.

Поэтому жалобы на стихийные зоны распития алкоголя поступают депутатам регулярно, сообщила газете "Известия" член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Кроме того, большое количество подобного рода заведений осложняет контроль за наличием лицензий и продажей контрафактной продукции, подчеркнула одна из разработчиков законопроекта, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она убеждена, что России для борьбы с алкоголизацией населения следовало бы перенять опыт других стран, таких как Финляндия. Там действует госмонополия на продажу алкоголя. Им торгуют немногочисленные магазины, расположенные в крупных торговых центрах.