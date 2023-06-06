Токсиколог назвал признаки отравления контрафактным алкоголем

При обнаружении симптомов нужно сразу обращаться за помощью к врачам

06 июня 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Главный токсиколог Самарской области Наталья Вехова назвала признаки отравления поддельным алкоголем. Ее слова передает портал 63.ru.

Специалист отметила, что к первым признакам отравления можно отнести тошноту, рвоту, головную боль, изменение уровня давления и судороги.

Вехова добавила, что при обнаружении подобных симптомов нужно сразу обращаться за помощью к врачу. Также нельзя оставлять человека, испытывающего недомогание, одного.

До приезда медиков стоит промыть желудок водой комнатной температуры.